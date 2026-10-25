टाटा, होंडा और हुंडई ला रहीं ये 3 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक SUV, 650 KM तक मिल सकता है रेंज
साल 2026 में भारतीय मार्केट में कई नई इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च हो चुकी हैं। अब साल के आखिर तक टाटा मोटर्स, होंडा और हुंडई अपनी 3 नई इलेक्ट्रिक SUV पेश करने की तैयारी में हैं।
साल 2026 में भारतीय मार्केट में कई नई इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च हो चुकी हैं। अब साल के आखिर तक टाटा मोटर्स, होंडा और हुंडई अपनी 3 नई इलेक्ट्रिक SUV पेश करने की तैयारी में हैं। इनमें टाटा की नई सफारी.ev, होंडा की पहली मेड-इन-इंडिया इलेक्ट्रिक SUV और हुंडई की नई कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV शामिल हैं। इन तीनों गाड़ियों में नए डिजाइन के साथ कई शानदार फीचर्स मिलने की उम्मीद है। आइए जानते हैं इन तीनों अपकमिंग इलेक्ट्रिक SUV की लॉन्च टाइमलाइन, रेंज और फीचर्स के बारे में विस्तार से।
टाटा सफारी.ev
टाटा मोटर्स नवंबर 2026 में अपनी नई फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक SUV सफारी.ev पेश कर सकती है। यह तीन रो वाली SUV होगी। इसमें 6 और 7 सीटों के ऑप्शन मिल सकते हैं। इसका मुकाबला महिंद्रा XEV 9S और MG Hector Tomahawk EV जैसी गाड़ियों से हो सकता है। इसमें नया डैशबोर्ड मिलेगा, जिसमें तीन स्क्रीन होंगी। कंपनी इसमें रियर-व्हील ड्राइव और ऑल-व्हील ड्राइव के ऑप्शन दे सकती है। इसके बड़े बैटरी वाले रियर-व्हील ड्राइव मॉडल की रेंज एक बार चार्ज करने पर करीब 600 किलोमीटर हो सकती है।
होंडा नई इलेक्ट्रिक SUV
होंडा भारत में अपनी पहली मेड-इन-इंडिया इलेक्ट्रिक कार 2 दिसंबर, 2026 को पेश कर सकती है। यह कंपनी के 0 Alpha कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगी। इसे जनवरी, 2027 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। इसमें आगे के पहियों को पावर देने वाली सिंगल-मोटर के साथ दो बैटरी ऑप्शन दिए जा सकते हैं। इनकी क्षमता 65kWh से 75kWh तक हो सकती है। टॉप मॉडल एक बार चार्ज करने पर करीब 650 किलोमीटर चल सकता है।
हुंडई की नई कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV
हुंडई दिसंबर, 2026 में अपनी नई कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV पेश कर सकती है। फिलहाल इसे HE1i कोडनेम दिया गया है। केबिन में कंपनी का नया डिजाइन देखने को मिलेगा। इसमें 9.9-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 12.9-इंच की बड़ी टचस्क्रीन दी जा सकती है। इसमें चीन की Svolt कंपनी से ली गई सेल वाली दो बैटरी के ऑप्शन मिलने की उम्मीद है। बड़े बैटरी पैक के साथ इसकी रेंज एक बार चार्ज करने पर करीब 500 किलोमीटर हो सकती है।
तीनों इलेक्ट्रिक SUV में क्या खास?
इन तीनों गाड़ियों में अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखा जाएगा। टाटा सफारी.ev बड़ी फैमिली और ज्यादा सीटों वाली SUV चाहने वालों को ध्यान में रखकर आएगी। वहीं, होंडा की इलेक्ट्रिक SUV लंबी रेंज और नए डिजाइन के साथ मिड-साइज सेगमेंट में उतरेगी। हुंडई की नई इलेक्ट्रिक SUV छोटे आकार, बॉक्सी लुक और नए फीचर्स के साथ आएगी। हालांकि, इनकी कीमत, बैटरी के सही ऑप्शन और सभी फीचर्स की पूरी जानकारी लॉन्च के समय ही सामने आएगी।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें