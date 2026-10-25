टाटा, होंडा और हुंडई ला रहीं ये 3 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक SUV, 650 KM तक मिल सकता है रेंज

साल 2026 में भारतीय मार्केट में कई नई इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च हो चुकी हैं। अब साल के आखिर तक टाटा मोटर्स, होंडा और हुंडई अपनी 3 नई इलेक्ट्रिक SUV पेश करने की तैयारी में हैं।

साल 2026 में भारतीय मार्केट में कई नई इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च हो चुकी हैं। अब साल के आखिर तक टाटा मोटर्स, होंडा और हुंडई अपनी 3 नई इलेक्ट्रिक SUV पेश करने की तैयारी में हैं। इनमें टाटा की नई सफारी.ev, होंडा की पहली मेड-इन-इंडिया इलेक्ट्रिक SUV और हुंडई की नई कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV शामिल हैं। इन तीनों गाड़ियों में नए डिजाइन के साथ कई शानदार फीचर्स मिलने की उम्मीद है। आइए जानते हैं इन तीनों अपकमिंग इलेक्ट्रिक SUV की लॉन्च टाइमलाइन, रेंज और फीचर्स के बारे में विस्तार से।

टाटा सफारी.ev टाटा मोटर्स नवंबर 2026 में अपनी नई फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक SUV सफारी.ev पेश कर सकती है। यह तीन रो वाली SUV होगी। इसमें 6 और 7 सीटों के ऑप्शन मिल सकते हैं। इसका मुकाबला महिंद्रा XEV 9S और MG Hector Tomahawk EV जैसी गाड़ियों से हो सकता है। इसमें नया डैशबोर्ड मिलेगा, जिसमें तीन स्क्रीन होंगी। कंपनी इसमें रियर-व्हील ड्राइव और ऑल-व्हील ड्राइव के ऑप्शन दे सकती है। इसके बड़े बैटरी वाले रियर-व्हील ड्राइव मॉडल की रेंज एक बार चार्ज करने पर करीब 600 किलोमीटर हो सकती है।

होंडा नई इलेक्ट्रिक SUV होंडा भारत में अपनी पहली मेड-इन-इंडिया इलेक्ट्रिक कार 2 दिसंबर, 2026 को पेश कर सकती है। यह कंपनी के 0 Alpha कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगी। इसे जनवरी, 2027 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। इसमें आगे के पहियों को पावर देने वाली सिंगल-मोटर के साथ दो बैटरी ऑप्शन दिए जा सकते हैं। इनकी क्षमता 65kWh से 75kWh तक हो सकती है। टॉप मॉडल एक बार चार्ज करने पर करीब 650 किलोमीटर चल सकता है।

हुंडई की नई कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV हुंडई दिसंबर, 2026 में अपनी नई कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV पेश कर सकती है। फिलहाल इसे HE1i कोडनेम दिया गया है। केबिन में कंपनी का नया डिजाइन देखने को मिलेगा। इसमें 9.9-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 12.9-इंच की बड़ी टचस्क्रीन दी जा सकती है। इसमें चीन की Svolt कंपनी से ली गई सेल वाली दो बैटरी के ऑप्शन मिलने की उम्मीद है। बड़े बैटरी पैक के साथ इसकी रेंज एक बार चार्ज करने पर करीब 500 किलोमीटर हो सकती है।