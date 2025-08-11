tata harrier with 5-star safety became cheaper by more than 100000 in one stroke in august 2025 एक झटके में ₹100000 से ज्यादा सस्ती हो गई 5-स्टार सेफ्टी वाली ये SUV, अब खरीदने की मचेगी लूट!, Auto Hindi News - Hindustan
एक झटके में ₹100000 से ज्यादा सस्ती हो गई 5-स्टार सेफ्टी वाली ये SUV, अब खरीदने की मचेगी लूट!

टाटा मोटर्स अपनी पॉपुलर एसयूवी हैरियर पर अगस्त, 2025 के दौरान बंपर छूट ऑफर कर रही है। बता दें कि टाटा हैरियर खरीदने पर ग्राहकों को इस दौरान अधिकतम 1.05 लाख रुपये तक की बचत हो सकती है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 11:19 AM
Tata Harrierarrow

भारतीय ग्राहकों के बीच एसयूवी की डिमांड में लगातार तेजी देखी जा रही है। अगर आप भी अगले कुछ दिनों में नई एसयूवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल, टाटा मोटर्स अपनी पॉपुलर एसयूवी हैरियर पर अगस्त, 2025 के दौरान बंपर छूट ऑफर कर रही है। बता दें कि टाटा हैरियर (Tata Harrier) खरीदने पर ग्राहकों को इस दौरान अधिकतम 1.05 लाख रुपये तक की बचत हो सकती है। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरी छूट भी शामिल है। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं टाटा हैरियर के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

एसयूवी में हे 5-स्टार सेफ्टी

अगर पावरट्रेन की बात करें तो टाटा हैरियर में 2.0-लीटर का डीजल इंजन दिया गया है जो 170bhp की अधिकतम पावर और 350Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। कार के इंजन में 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन दिया गया है। बता दें कि कंपनी टाटा हैरियर के मैनुअल वेरिएंट में 16.80 किलोमीटर प्रति लीटर जबकि ऑटोमेटिक वेरिएंट में 14.60 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज देने का दावा करती है। टाटा हैरियर को भारत एनसीएपी ने फैमिली सेफ्टी के लिए क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग दी है।

पैनोरमिक सनरूफ भी है मौजूद

टाटा हैरियर में 12.3-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच का फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 10-स्पीकर साउंड सिस्टम, वेंटीलेटेड फ्रंट सीटें और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए कार में स्टैंडर्ड 6-एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम जैसे फीचर्स भी मौजूद हैं। टाटा हैरियर का मार्केट में मुकाबला महिंद्रा XUV 700 जैसी एसयूवी से होता है। टाटा हैरियर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 15 लाख रुपये से लेकर टॉप मॉडल में 26.69 लाख रुपये तक जाती है।

डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Tata Motors Car Auto News Hindi

