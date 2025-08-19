Tata Harrier Variant Lineup Revised New Trims Explained बदल गया इस दमदार SUV का लाइनअप, खरीदने से पहले देख लें सभी के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस की डिटेल, Auto Hindi News - Hindustan
बदल गया इस दमदार SUV का लाइनअप, खरीदने से पहले देख लें सभी के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस की डिटेल

ये 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली कार है। ऐसे में अब कंपनी ने इसके लाइनअप को रिवाइज्ड किया है। कंपनी ने इस में एडवेंचर एक्स और एडवेंचर एक्स Plus को जोड़ा है। इन दोनों वैरिएंट को लॉन्च करने के बाद अब कंपनी ने हैरियर के लाइनअप में बदलाव किया है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानTue, 19 Aug 2025 04:43 PM
टाटा मोटर्स के पोर्टफोलियो की सबसे लेटेस्ट कार हैरियर EV है। इसके ICE मॉडल भी लोगों को काफी पसंद आता है। खास बात ये है कि ये 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली कार है। ऐसे में अब कंपनी ने इसके लाइनअप को रिवाइज्ड किया है। कंपनी ने इस में एडवेंचर एक्स और एडवेंचर एक्स Plus को जोड़ा है। इन दोनों वैरिएंट को लॉन्च करने के बाद अब कंपनी ने हैरियर के लाइनअप में बदलाव किया है। इन बदलावों के बाद हैरियर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 15 लाख रुपए से शुरू होती है। चलिए एसके सभी वैरिएंट के बारे में जानते हैं।

1. टाटा हैरियर स्मार्ट
स्मार्ट वैरिएंट में 7 इंच का डिजिटल कॉकपिट और 7-इंच के एलॉय व्हील दिए जाते हैं। इसके साथ ही पैसेंजर की सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD, ESP, रोल-ओवर मिटिगेशन, ट्रैक्शन कंट्रोल और कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल भी मिलता है। साथ ही ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, इल्युमिनेटेड लोगो के साथ टिल्ट- और टेलिस्कोपिक-एडजस्टेबल स्टीयरिंग, और दूसरी पंक्ति के लिए AC वेंट्स मिलते हैं। इसमें Bi-LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, LED DRLs, टर्न इंडिकेटर, टेल लाइट्स, और एक सीट बेल्ट रिमाइंडर सिस्टम के साथ ही 60:40 स्प्लिट दूसरी-पंक्ति की सीटें, दोनों पंक्तियों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, फ्रंट-रो कप होल्डर, रिवर्स पार्किंग सेंसर, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, हिल स्टार्ट असिस्ट, और एक इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज जैसे फीचर्स मिलते हैं।

2. टाटा हैरियर प्योर एक्स
प्योर X वैरिएंट में स्मार्ट वैरिएंट से ज्यादा फीचर्स मिलते हैं। इसमें ऐश ग्रे फैब्रिक अपहोल्स्ट्री और एक पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है। 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और बेहतर दृश्यता के लिए एक 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं। साथ ही 360-डिग्री कैमरा, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमैटिक हेडलाइट्स, रेन-सेंसिंग वाइपर, और ऑटो-फोल्ड के साथ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs भी दिया जाता है। इसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, वॉयस कमांड, और दोनों पंक्तियों में USB Type-A और Type-C पोर्ट भी मिलता है। केबिन में स्टोरेज के साथ एक फ्रंट आर्मरेस्ट, चार-तरफा ऊंचाई-समायोज्य ड्राइवर सीट, चार स्पीकर, रिमोट चाबी के साथ पुश-बटन स्टार्ट, रियर वाइपर और वॉशर, एक शार्क-फिन एंटीना, रूफ रेल्स, और पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं।

3. टाटा हैरियर प्योर एक्स डार्क
इस वैरिएंट Pure X के सभी फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा, इसमें 18-इंच ब्लैक एलॉय व्हील्स, एक ब्लैकस्टोन इंटीरियर थीम, और खास #Dark बैजिंग के साथ एक बोल्ड सौंदर्य प्रदान करता है, जिससे इसे एक खास लुक मिलता है।

4. टाटा हैरियर एडवेंचर एक्स
एडवेंचर X वैरिएंट में लेदरेट इंटीरियर्स और एक पावर्ड ड्राइवर सीट दी जातीहै। इसमें मल्टीपल ड्राइव मोड्स City, Sport, और Eco, साथ ही Normal, Rough, और Wet जैसे ट्रेल रिस्पॉन्स मोड भी मिलते हैं। इसमें छह स्पीकर के साथ ही 45W USB Type-C चार्जिंग पोर्ट, रियर डिफॉगर, रियर पार्सल ट्रे और फ्रंट सीट बैक पॉकेट्स भी दिया जाता है।

5. टाटा हैरियर एडवेंचर एक्स डार्क
इसमें एडवेंचर X वैरिएंट के सभी फीचर्स मिलते हैं। इसके साथ ही 8-इंच ब्लैक एलॉय व्हील्स, एक ब्लैकस्टोन इंटीरियर थीम, और #Dark बैजिंग दी जाती है।

6. टाटा हैरियर एडवेंचर एक्स प्लस
एडवेंचर X+ वैरिएंट में ADAS के 12 फीचर्र दिए जाते हैं। इसमें ऑटो-होल्ड के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (EPB) और ड्राइवर डोज-ऑफ अलर्ट सिस्टम के साथ ESP भी मिलता है।

7. टाटा हैरियर एडवेंचर एक्स प्लस डार्क
यह वैरिएंट एडवेंचर X+ फीचर्स को सिग्नेचर #Dark स्टाइलिंग के साथ आगे बढ़ाता है, जिसमें 18-इंच ब्लैक एलॉय व्हील्स और एक ब्लैकस्टोन इंटीरियर थीम शामिल है।

8. टाटा हैरियर एडवेंचर फेयरलैस एक्स
फियरलेस X वैरिएंट कई बेहतरीन फीचर्स के साथ आती है। इसमें 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम नौ-स्पीकर JBL म्यूजिक सिस्टम दिया जाता है। इसमें 18-इंच के एलॉय व्हील्स, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, मेमोरी फंक्शन, पावर्ड ड्राइवर सीट, विंग्ड कम्फर्ट हेडरेस्ट, सन ब्लाइंड्स, कप होल्डर्स, रियर आर्मरेस्ट, फ्रंट और रियर कनेक्टेड लाइट्स, सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर, वायरलेस चार्जिंग, एंबिएंट लाइटिंग, TPMS, एक स्मार्ट की, ऑटो-डिमिंग IRVM के साथ ही फॉलो-मी-होम हेडलाइट फंक्शन भी दिया गया है।

9. टाटा हैरियर एडवेंचर फेयरलैस एक्स डार्क
इस वैरिएंट में फियरलेस X के सभी वैरिएंट मिलते हैं। इसके अलावा, 19-इंच ब्लैक एलॉय व्हील्स, एक ब्लैकस्टोन इंटीरियर थीम, और अधिक आक्रामक और प्रीमियम लुक के लिए #Dark बैजिंग दी गई है।

10. टाटा हैरियर एडवेंचर फेयरलैस एक्स प्लस
फियरलेस X+ वैरिएंट में कई बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं। इसमें Level 2 ADAS सूट के 20 फीचर्स मिलते हैं। इसके साथ ही 10-स्पीकर JBL म्यूजिक सिस्टम, चार-तरफा पावर्ड को-ड्राइवर सीट, iRA कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, AQI डिस्प्ले के साथ एक एयर प्यूरीफायर, डिस्प्ले के साथ एक टेरेन रिस्पॉन्स मोड सेलेक्टर, LED लाइट बार्स पर वेलकम, गुडबाय एनीमेशन, कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ LED फॉग लाइट्स, रियर फॉग लाइट, फ्रंट पार्किंग सेंसर, हिल डिसेंट कंट्रोल, एक कूल्ड फ्रंट आर्मरेस्ट, रिमोट AC ऑन/ऑफ कार्यक्षमता जैसे फीचर्स दिए जाते हैं।

11. टाटा हैरियर एडवेंचर फेयरलैस एक्स प्लस स्टील्थ
स्टेल्थ एडिशन एक मैट स्टेल्थ ब्लैक पेंट के साथ ऑफर किया जाता है। इसमें खास स्टेल्थ बैज, 19-इंच मैट ब्लैक एलॉय व्हील्स, कार्बन नॉयर इंटीरियर थीम, आर्केड ऐप स्टोर, स्लाइडिंग आर्मरेस्ट, एलेक्सा होम2कार कनेक्टिविटी, इनबिल्ट मैप माय इंडिया नेविगेशन दिया जाता है। इसके साथ ही ADAS के 22 फीचर्स दिए जाते हैं, जो इसे लाइनअप में सबसे तकनीकी रूप से उन्नत और देखने में सबसे आकर्षक वैरिएंट बनाता है।

Tata Motors Auto News Hindi

