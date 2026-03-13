बुलेट ट्रेन की रफ्तार से बढ़ी इस SUV की डिमांड; क्रेटा, स्कॉर्पियो भी छूटीं पीछे, बिक्री में हुआ 125% का इजाफा

Mar 13, 2026 01:31 pm IST

भारतीय ग्राहकों के बीच मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट की डिमांड हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी फरवरी, 2026 की बात करें तो इस सेगमेंट की में हुंडई क्रेटा ने करीब 18,000 यूनिट बिक्री के साथ टॉप पोजीशन हासिल कर दिया। हालांकि, डिमांड के मामले में टाटा की भौकाली एसयूवी हैरियर ने सबको पीछे छोड़ दिया। टाटा हैरियर (Tata Harrier) को बीते महीने कुल 3,096 नए ग्राहक मिले। हालांकि, इस दौरान सालाना आधार पर टाटा हैरियर की बिक्री में 125 परसेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी फरवरी, 2025 में यह आंकड़ा 1,376 यूनिट था। आइए जानते हैं टाटा हैरियर के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

एसयूवी में हे 5-स्टार सेफ्टी अगर पावरट्रेन की बात करें तो टाटा हैरियर में 2.0-लीटर का डीजल इंजन दिया गया है जो 170bhp की अधिकतम पावर और 350Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। कार के इंजन में 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन दिया गया है। बता दें कि कंपनी टाटा हैरियर के मैनुअल वेरिएंट में 16.80 किलोमीटर प्रति लीटर जबकि ऑटोमेटिक वेरिएंट में 14.60 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज देने का दावा करती है।

पैनोरमिक सनरूफ भी है मौजूद टाटा हैरियर में 12.3-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच का फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 10-स्पीकर साउंड सिस्टम, वेंटीलेटेड फ्रंट सीटें और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए कार में स्टैंडर्ड 6-एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम जैसे फीचर्स भी मौजूद हैं।