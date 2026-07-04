टाटा ने हैरियर और सफारी को कर दिया सस्ता, इस महीने ₹45000 की छूट; ये कंपनी की फ्लैगशिप SUVs

टाटा मोटर्स ने हैरियर और सफारी SUV लाइनअप के डीजल वैरिएंट में दो नए वेरिएंट्स जोड़े हैं। इसमें सफारी अल्ट्रा और सफारी अल्ट्रा रेड डार्क शामिल हैं। साथ ही, हैरियर अल्ट्रा और हैरियर अल्ट्रा रेड डार्क को शामिल किया है। यह कंपनी द्वारा दोनों SUVs के पेट्रोल वर्जन लॉन्च करने के कुछ महीनों बाद आया है।

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टाटा मोटर्स इस महीने अपनी दो सबसे दमदार और फ्लैगशिप SUVs पर शानदार डिस्काउंट लेकर आई है। दरअसल, जुलाई में हैरियर और सफारी को खरीदने पर कंपनी 45 हजार रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। कंपनी हैरियर के डीजल वैरिएंट पर ये स्पेशल बेनिफिट दे रही है। इनमें 10,000 रुपए तक की छूट और 35,000 रुपए का स्क्रैपेज बोनस शामिल है। सफारी पर भी कंपनी इस तरह के ऑफर दे रही है। हैरियर की एक्स-शोरूम कीमतें 13 लाख रुपए से 24.25 लाख रुपए के बीच हैं। जबकि, सफारी की एक्स-शोरूम कीमतें 13.40 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक हैं।

टाटा मोटर्स ने हैरियर और सफारी SUV लाइनअप के डीजल वैरिएंट में दो नए वेरिएंट्स जोड़े हैं। इसमें सफारी अल्ट्रा और सफारी अल्ट्रा रेड डार्क शामिल हैं। साथ ही, हैरियर अल्ट्रा और हैरियर अल्ट्रा रेड डार्क को शामिल किया है। यह कंपनी द्वारा दोनों SUVs के पेट्रोल वर्जन लॉन्च करने के कुछ महीनों बाद आया है। इसमें यह टॉप-स्पेक वैरिएंट पहली बार पेश किया गया था। जनवरी 2026 तक, हैरियर और सफारी सिर्फ डीजल इंजन के साथ उपलब्ध थीं। इस साल की शुरुआत में कंपनी ने पेट्रोल वर्जन के साथ एक नया अल्ट्रा रेड डार्क एडिशन पेश किया था, लेकिन यह ट्रिम केवल पेट्रोल मॉडल तक ही सीमित था।

नए पेश किए गए अल्ट्रा रेड डार्क एडिशन डीजल वैरिएंट लाइनअप में सबसे ऊपर रखे गए हैं। इस कदम के साथ, कंपनी उन ग्राहकों को ज्यादा ऑप्शन दे रही है जो डीजल इंजन पसंद करते हैं। हालांकि, इसके लिए इन्हें ब्रांड के सबसे प्रीमियम ट्रिम की तरफ जाना होगा, जो उनके एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बनाएंगे। इनकी कीमतों की बात करें तो हैरियर अल्ट्रा डीजल मैनुअल की एक्स-शोरूम कीतम 23,84,990 रुपए और सफारी अल्ट्रा डीजल मैनुअल (7-सीटर) की एक्स-शोरूम कीमत 24,49,990 रुपए तय की है।

अल्ट्रा रेड डार्क एडिशन की खास बातें टाटा के इस अल्ट्रा रेड डार्क एडिशन की बात करें तो इसमें खास डार्क एडिशन स्टाइलिंग को एक अनोखे अल्ट्रा रेड एक्सटीरियर फिनिश के साथ जोड़ता है, जिससे इसे और भी प्रीमियम और स्पोर्टी लुक मिलता है। यह मौजूदा वैरिएंट से ऊपर आता है और ढेर सारी खूबियों वाला एक्सपीरियंस देने पर भी जोर देता है। यह टॉप-स्पेक वैरिएंट कई प्रीमियम फीचर्स से लैस है, जिसमें सैमसंग निओ QLED ऑपरेटेड 14.5-इंच का हरमन इंफोटेनमेंट सिस्टम और बेहतर इन-केबिन एक्सपीरियंस के लिए डॉल्बी एटम्स-पावर्ड ऑडियो सिस्टम शामिल है।

इसमें इंटीग्रेटेड डैशकैम और DVR फंक्शनैलिटी वाला VisioneX E-IRVM, ऑटो रिवर्स डिप के साथ VisionSync मेमोरी ORVMs, और ClearView डुअल कैमरा वॉशर सिस्टम भी मिलता है। इसके अलावा, Mappls Auto के साथ इन-बिल्ट नेविगेशन इसकी प्रेक्टिलिटी को और भी बढ़ा देता है। ये सभी फीचर्स मिलकर कम्फर्ट और केबिन एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने का काम करते हैं। साथ ही, लंबी यात्रा के दौरान सफर को आसान बनाने का काम करते हैं।

ग्राहकों के लिए पसंदीदा ऑप्शन बनेंगे

डीजल वैरिएंट में अल्ट्रा रेड डार्क एडिशन पेश करके, टाटा मोटर्स अपनी लाइनअप में एक बड़ी कमी को पूरा कर रही है। भारत में कई SUV खरीदारों के लिए डीजल अभी भी एक पसंदीदा ऑप्शन बना हुआ है। खासकर उन लोगों के लिए जो टॉर्क और लंबी दूरी की माइलेज को प्राथमिकता देते हैं। इस अपडेट के साथ, हैरियर और सफारी अब पेट्रोल और डीजल, दोनों ही पावरट्रेन में एक जैसा प्रीमियम वैरिएंट एक्सपीरियंस देती हैं।