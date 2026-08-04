टाटा की इन 5 पॉपुलर कारों पर मिल रही ₹1.25 लाख तक की छूट, ऑफर सिर्फ अगस्त तक

टाटा मोटर्स अपने पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कारों पर अगस्त, 2026 के दौरान ताबड़तोड़ डिस्काउंट दे रही है। इन कारों में टाटा कर्व, टाटा अल्ट्रोज, टाटा हैरियर, टाटा सफारी और टाटा टिगोर शामिल है।

टाटा कर्व, अल्ट्रोज, हैरियर, सफारी, टिगोर डिस्काउंट अगस्त 2026

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अगर आप अगले कुछ दिनों में नई कार और एसयूवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल, टाटा मोटर्स अपने पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कारों पर अगस्त, 2026 के दौरान ताबड़तोड़ डिस्काउंट दे रही है। इन कारों में टाटा कर्व, टाटा अल्ट्रोज, टाटा हैरियर, टाटा सफारी और टाटा टिगोर शामिल है। ग्राहकों को इस दौरान इन कारों पर अधिकतम 1.25 लाख रुपये तक की बचत हो सकती है। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। आइए जानते हैं इन मॉडलों पर मिल रहे डिस्काउंट के बारे में विस्तार से।

टाटा कर्व अगर आप टाटा की स्पोर्टी कूपे-एसयूवी 'कर्व' लेने की सोच रहे हैं, तो अगस्त, 2026 में इस पर 1.25 लाख रुपये तक के तगड़े डिस्काउंट मिल रहे हैं। इसमें 30,000 रुपये की सीधी छूट, 40,000 रुपये का लॉयल्टी बोनस और 45,000 रुपये का स्क्रैपेज बेनिफिट शामिल है। इसमें आपको पावरफुल 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन के ऑप्शन मिल जाते हैं। इसकी एक्स-शोरूम प्राइस लगभग 9.69 लाख से शुरू होकर 19.10 लाख रुपये तक जाती है।

टाटा अल्ट्रोज टाटा की प्रीमियम हैचबैक 'अल्ट्रोज' पर इस महीने कुल 55,000 रुपये तक की बचत का मौका है। इस ऑफर में 15,000 रुपये का कैश डिस्काउंट, 20,000 रुपये का 'फ्रीडम ऑफर' और 20,000 रुपये तक का स्क्रैपेज या एक्सचेंज बोनस शामिल है। यह कार 1.2-लीटर पेट्रोल, iCNG और 1.5-लीटर डीजल इंजन विकल्पों के साथ आती है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 6.30 लाख से 10.80 लाख रुपये तक जाती है।

टाटा हैरियर और सफारी टाटा की दो पॉपुलर SUV 'हैरियर' और 'सफारी' पर इस महीने 45,000 रुपये तक के ऑफर्स दिए जा रहे हैं। इन दोनों ही गाड़ियों में काफी ताकतवर 2.0-लीटर क्रायोटेक डीजल इंजन आता है जो हाईवे और ऑफ-रोडिंग दोनों के लिए बेहतरीन है। टाटा हैरियर की एक्स-शोरूम कीमत 14.99 लाख से 25.89 लाख रुपये के बीच है। जबकि सफारी की एक्स-शोरूम कीमत 15.49 लाख से शुरू होकर 26.79 लाख रुपये तक जाती है।

टाटा टिगोर टाटा की बजट-फ्रेंडली कॉम्पैक्ट सेडान 'टिगोर' पर अगस्त 2026 में कुल 30,000 रुपये तक की छूट मिल रही है। इस ऑफर में आपको 15,000 का कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है। यह कार 1.2-लीटर पेट्रोल और iCNG इंजन के विकल्प के साथ आती है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 5.55 लाख से लेकर 8.84 लाख रुपये तक जाती है।