टाटा की इस भौकाली SUV पर आया हजारों रुपये का डिस्काउंट, 5-स्टार सेफ्टी से है लैस; मौका मई तक वैलिड

टाटा मोटर्स अपने अलग-अलग मॉडलों पर मई, 2026 के दौरान बंपर छूट दे रही है। इसी क्रम में कंपनी अपनी पॉपुलर एसयूवी हैरियर पर भी डिस्काउंट दे रही है। ग्राहक इस दौरान Tata Harrier पर 35,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं।

सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र

अगले कुछ दिनों में नई एसयूवी खरीदने की प्लानिंग है तो यह खबर आपके काम की है। टाटा मोटर्स अपने अलग-अलग मॉडलों पर मई, 2026 के दौरान बंपर छूट दे रही है। इसी क्रम में कंपनी अपनी पॉपुलर एसयूवी हैरियर पर भी डिस्काउंट दे रही है। ग्राहक इस दौरान टाटा हैरियर (Tata Harrier) पर 35,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इस ऑफर में 10,000 रुपये कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं टाटा हैरियर के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

डिजाइन और फीचर्स टाटा हैरियर का डिजाइन काफी बोल्ड और प्रीमियम है। इसमें 'पैडल लैंप्स', स्लीक एलईडी डीआरएल और कनेक्टेड टेललाइट्स दी गई हैं। अंदर की तरफ आपको 12.3-इंच का बड़ा टचस्क्रीन, पैनोरमिक सनरूफ, और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे लग्जरी फीचर्स मिलते हैं। अब इसके टॉप मॉडल में 14.5 इंच का नया इंफोटेनमेंट सिस्टम और डॉल्बी एटमॉस साउंड जैसे एडवांस फीचर्स भी जोड़े गए हैं।

पावरट्रेन और माइलेज हैरियर अपने दमदार 2.0-लीटर 'क्रायोजेट' डीजल इंजन के लिए मशहूर है। यह 170bhp की पावर और 350Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्हें हाईवे पर तेज रफ्तार और लंबी दूरी तय करना पसंद है। इसके अलावा, अब इसमें 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी आ गया है। माइलेज की बात करें तो डीजल वैरिएंट लगभग 14 से 16.8 किमी/लीटर तक का माइलेज दे देता है। इसमें 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स के ऑप्शन मिलते हैं।

सेफ्टी और कीमत सेफ्टी के मामले में हैरियर एक 'चलता-फिरता किला' है। इसे भारत NCAP और ग्लोबल NCAP दोनों में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इसमें 7 एयरबैग्स, लेवल-2 ADAS और 360-डिग्री कैमरा जैसे सुरक्षा फीचर्स दिए गए हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 12.89 लाख से शुरू होकर टॉप-एंड 'डार्क एडिशन' के लिए 25.85 लाख रुपये तक जाती है।