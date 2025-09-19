टाटा की ये SUV हुई सस्ती, नई GST से करीब ₹1.40 लाख तक कम हो गई कीमत; जानिए वैरिएंट वाइज छूट
टाटा मोटर्स ने अपनी फ्लैगशिप एसयूवी हैरियर की कीमतों में जबरदस्त कटौती की है। नए GST नियमों के चलते हैरियर के अलग-अलग वैरिएंट्स पर ग्राहकों को 81,000 से लेकर 1.39 लाख रुपये तक की बचत मिल रही है।
भारतीय ग्राहकों के बीच एसयूवी सेगमेंट की डिमांड में लगातार तेजी देखी जा रही है। अगर आप भी अगले कुछ दिनों में नई एसयूवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, टाटा मोटर्स ने अपनी फ्लैगशिप एसयूवी हैरियर की कीमतों में जबरदस्त कटौती की है। नए GST नियमों के चलते हैरियर के अलग-अलग वैरिएंट्स पर ग्राहकों को 81,000 से लेकर 1.39 लाख रुपये तक की बचत मिल रही है। आइए जानते हैं वैरिएंट्स वाइज टाटा हैरियर पर मिल रहे जीएसटी छूट के बारे में विस्तार से।
|टाटा हैरियर वैरिएंट्स
|जीएसटी छूट रुपये में
|Harrier Smart
|81,000
|Harrier Smart (O)
|86,000
|Harrier Pure
|91,000
|Harrier Pure (O)
|94,000
|Harrier Pure+
|1,00,000
|Harrier Pure+ S
|1,02,000
|Harrier Pure+ (AT)
|1,05,000
|Harrier Adventure
|1,06,000
|Harrier Pure+ S (AT)
|1,07,000
|Harrier Adventure+
|1,14,000
|Harrier Adventure+ A
|1,19,000
|Harrier Adventure+ (AT)
|1,21,000
|Harrier Fearless DT
|1,24,000
|Harrier Adventure+ A (AT)
|1,27,000
|Harrier Fearless DT (AT)
|1,31,000
|Harrier Fearless+ DT
|1,32,000
|Harrier Fearless+ DT (AT)
|1,39,000
एसयूवी में हे 5-स्टार सेफ्टी
अगर पावरट्रेन की बात करें तो टाटा हैरियर में 2.0-लीटर का डीजल इंजन दिया गया है जो 170bhp की अधिकतम पावर और 350Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। कार के इंजन में 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन दिया गया है। बता दें कि कंपनी टाटा हैरियर के मैनुअल वेरिएंट में 16.80 किलोमीटर प्रति लीटर जबकि ऑटोमेटिक वेरिएंट में 14.60 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज देने का दावा करती है। टाटा हैरियर को भारत एनसीएपी ने फैमिली सेफ्टी के लिए क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग दी है।
पैनोरमिक सनरूफ भी है मौजूद
टाटा हैरियर में 12.3-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच का फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 10-स्पीकर साउंड सिस्टम, वेंटीलेटेड फ्रंट सीटें और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए कार में स्टैंडर्ड 6-एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम जैसे फीचर्स भी मौजूद हैं। टाटा हैरियर का मार्केट में मुकाबला महिंद्रा XUV 700 जैसी एसयूवी से होता है।
(फोटो क्रेडिट-google gemini)
