सबकुछ छोड़ इस इलेक्ट्रिक SUV के पीछे पड़े लोग, डिमांड ऐसी कि 10 हफ्ते पहुंचा वेटिंग; सबसे ज्यादा बिक रहा ये वैरिएंट

संक्षेप: टाटा हैरियर EV की डिमांड मार्केट में बढ़ती जा रही है। अभी टाटा हैरियर EV पर 10 हफ्ते का वेटिंग पीरियड चल रहा है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Fri, 7 Nov 2025 06:34 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारत की सबसे पॉपुलर इलेक्ट्रिक SUVs में से एक टाटा हैरियर ईवी (Tata Harrier EV) की डिमांड दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। अगर आप इसका Fearless+ या Empowered वैरिएंट खरीदने का सोच रहे हैं, तो आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि इन वैरिएंट्स के लिए 8 से 10 हफ्तों तक का वेटिंग पीरियड चल रहा है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

हैरियर ईवी: टाटा की फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक SUV

टाटा मोटर्स ने हैरियर ईवी (Harrier EV) को जून 2025 में लॉन्च किया था। यह कंपनी की फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक SUV है और इसकी कीमतें 21.49 लाख से 28.99 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच हैं।

SUV की स्टाइल, रेंज और टेक्नोलॉजी की वजह से इसे बाजार में शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। खासतौर पर इसके फियरसेल+ (23.99–24.99 लाख) और इम्पवार्ड (27.49–28.99 लाख) ट्रिम्स की डिमांड जबरदस्त है। आइए नवंबर 2025 में टाटा हैरियर ईवी के वैरिएंट-वाइज वेटिंग पीरियड पर नजर डालते हैं।

नवंबर 2025 में टाटा हैरियर ईवी की वैरिएंट-वाइज वेटिंग

वैरिएंटवेटिंग पीरियज (सप्ताह)
Fearless+ 658-10
Fearless+ 65 ACFC8-10
Fearless+ 758-10
Fearless+ 75 ACFC8-10
Empowered 75 ACFC8-10
Empowered Stealth Edition 75 ACFC8-10
Empowered 75 AWD8-10
Empowered Stealth Edition 75 AWD ACFC8-10


मतलब यह कि चाहे आप 65kWh या 75kWh बैटरी लें, वेटिंग पीरियड लगभग समान है और चार्जर (ACFC) के साथ या बिना, कोई फर्क नहीं पड़ता।

बैटरी और रेंज डिटेल्स

टाटा हैरियर EV दो बैटरी ऑप्शंस 65kWh और 75kWh में आती है। दोनों में 238hp की पावर और 315Nm का टॉर्क जेनरेट करने वाला रियर-माउंटेड मोटर मिलता है। टॉप वैरिएंट इम्पावर्ड 75 AWD में फ्रंट एक्सल पर एक अतिरिक्त मोटर लगती है, जिससे पावर बढ़कर 313hp और 504Nm हो जाती है।

वैरिएंटबैटरीड्राइवट्रेनरेंज (क्लेम्ड)
Harrier EV 65kWh RWD65kWhRWD538km
Harrier EV 75kWh RWD75kWhRWD627km
Harrier EV 75kWh AWD75kWhAWD622km

स्टील्थ एडिशन की भी हाई डिमांड

जो लोग SUV को थोड़ा अलग लुक देना चाहते हैं, उनके लिए स्टील्थ एडिशन (Stealth Edition) पर भी समान वेटिंग चल रही है। यह वर्जन इम्पावर्ड (Empowered) ट्रिम पर 75,000 एक्स्ट्रा देकर लिया जा सकता है।

