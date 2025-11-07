सबकुछ छोड़ इस इलेक्ट्रिक SUV के पीछे पड़े लोग, डिमांड ऐसी कि 10 हफ्ते पहुंचा वेटिंग; सबसे ज्यादा बिक रहा ये वैरिएंट
संक्षेप: टाटा हैरियर EV की डिमांड मार्केट में बढ़ती जा रही है। अभी टाटा हैरियर EV पर 10 हफ्ते का वेटिंग पीरियड चल रहा है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।
भारत की सबसे पॉपुलर इलेक्ट्रिक SUVs में से एक टाटा हैरियर ईवी (Tata Harrier EV) की डिमांड दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। अगर आप इसका Fearless+ या Empowered वैरिएंट खरीदने का सोच रहे हैं, तो आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि इन वैरिएंट्स के लिए 8 से 10 हफ्तों तक का वेटिंग पीरियड चल रहा है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Tata Harrier EV
₹ 21.49 - 30.23 लाख
Mahindra XEV 9e
₹ 21.9 - 31.25 लाख
BYD Atto 3
₹ 24.99 - 33.99 लाख
Hyundai Creta EV
₹ 18.02 - 24.55 लाख
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
Mahindra Scorpio N
₹ 13.2 - 24.17 लाख
हैरियर ईवी: टाटा की फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक SUV
टाटा मोटर्स ने हैरियर ईवी (Harrier EV) को जून 2025 में लॉन्च किया था। यह कंपनी की फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक SUV है और इसकी कीमतें 21.49 लाख से 28.99 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच हैं।
SUV की स्टाइल, रेंज और टेक्नोलॉजी की वजह से इसे बाजार में शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। खासतौर पर इसके फियरसेल+ (23.99–24.99 लाख) और इम्पवार्ड (27.49–28.99 लाख) ट्रिम्स की डिमांड जबरदस्त है। आइए नवंबर 2025 में टाटा हैरियर ईवी के वैरिएंट-वाइज वेटिंग पीरियड पर नजर डालते हैं।
नवंबर 2025 में टाटा हैरियर ईवी की वैरिएंट-वाइज वेटिंग
|वैरिएंट
|वेटिंग पीरियज (सप्ताह)
|Fearless+ 65
|8-10
|Fearless+ 65 ACFC
|8-10
|Fearless+ 75
|8-10
|Fearless+ 75 ACFC
|8-10
|Empowered 75 ACFC
|8-10
|Empowered Stealth Edition 75 ACFC
|8-10
|Empowered 75 AWD
|8-10
|Empowered Stealth Edition 75 AWD ACFC
|8-10
मतलब यह कि चाहे आप 65kWh या 75kWh बैटरी लें, वेटिंग पीरियड लगभग समान है और चार्जर (ACFC) के साथ या बिना, कोई फर्क नहीं पड़ता।
बैटरी और रेंज डिटेल्स
टाटा हैरियर EV दो बैटरी ऑप्शंस 65kWh और 75kWh में आती है। दोनों में 238hp की पावर और 315Nm का टॉर्क जेनरेट करने वाला रियर-माउंटेड मोटर मिलता है। टॉप वैरिएंट इम्पावर्ड 75 AWD में फ्रंट एक्सल पर एक अतिरिक्त मोटर लगती है, जिससे पावर बढ़कर 313hp और 504Nm हो जाती है।
|वैरिएंट
|बैटरी
|ड्राइवट्रेन
|रेंज (क्लेम्ड)
|Harrier EV 65kWh RWD
|65kWh
|RWD
|538km
|Harrier EV 75kWh RWD
|75kWh
|RWD
|627km
|Harrier EV 75kWh AWD
|75kWh
|AWD
|622km
स्टील्थ एडिशन की भी हाई डिमांड
जो लोग SUV को थोड़ा अलग लुक देना चाहते हैं, उनके लिए स्टील्थ एडिशन (Stealth Edition) पर भी समान वेटिंग चल रही है। यह वर्जन इम्पावर्ड (Empowered) ट्रिम पर 75,000 एक्स्ट्रा देकर लिया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।