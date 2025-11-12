Hindustan Hindi News
इस इलेक्ट्रिक SUV की मची लूट, 25 हफ्ते तक पहुंच गया इसका वेटिंग पीरियड; जिसे देखो वो यही खरीद रहा

इस इलेक्ट्रिक SUV की मची लूट, 25 हफ्ते तक पहुंच गया इसका वेटिंग पीरियड; जिसे देखो वो यही खरीद रहा

संक्षेप: टाटा हैरियर EV के वेटिंग पीरियड की डिटेल्स सामने आ गई है, जिससे पता चलता है कि अभी खरीदने जा रहे लोगों को ये ईवी लगभग 25 हफ्ते बाद मिलेगी। जी हां, क्योंकि अभी इस पर लंबा वेटिंग पीरियड चल रहा है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Wed, 12 Nov 2025 02:18 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Tata Harrier EV

भारत की तेजी से बढ़ती इलेक्ट्रिक कार मार्केट में टाटा मोटर्स एक बार फिर चर्चा में है। जी हां, क्योंकि कंपनी की दमदार इलेक्ट्रिक SUV टाटा हैरियर ईवी (Tata Harrier EV) की मार्केट में बंपर डिमांड है। इसकी लॉन्चिंग जून 2025 को हुई थी और इसकी कीमत 21.49 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इसके साथ ही यह SUV टाटा की पहली ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) इलेक्ट्रिक कार भी बन गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ये भी पढ़ें:2 दिसंबर को लॉन्च होगी मारुति ई-विटारा, फुल चार्ज पर 500Km दौड़ेगी

2 बैटरी पैक और 2 पावरफुल वैरिएंट

टाटा हैरियर EV दो बैटरी पैक ऑप्शन 65kWh वर्जन और 75kWh वर्जन के साथ आती है। कंपनी का दावा है कि यह SUV एक बार चार्ज में करीब 505 किमी. तक की रेंज देती है। वहीं, टॉप-स्पेक मॉडल में AWD सिस्टम (जिसे टाटा “QWD” कहती है) भी दिया गया है, जो इसे हाईवे से लेकर ऑफ-रोड ड्राइविंग तक हर जगह दमदार बनाता है।

मुंबई में 25 हफ्ते तक का वेटिंग पीरियड

अगर आप टाटा हैरियर EV खरीदने की सोच रहे हैं, तो थोड़ी प्लानिंग जरूर करनी होगी। जी हां, क्योंकि मुंबई रीजन में इस SUV पर लंबा वेटिंग पीरियड ज्यादा चल रहा है। आइए नीचे दिए गए चार्ट में देखते हैं।

बैटरी वर्जनवेटिंग पीरियड
65kWh वेरिएंट25 हफ्ते तक
75kWh वेरिएंट21 हफ्ते तक

हालांकि, यह टाइमलाइन कलर, वैरिएंट और डीलर लोकेशन के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है।

4 कलर ऑप्शन और 4 वैरिएंट

टाटा हैरियर EV को 4 खूबसूरत कलर ऑप्शन और 4 वैरिएंट्स में लॉन्च किया गया है। इसका डिजाइन, लाइटिंग सिग्नेचर और फ्रंट क्लोज्ड ग्रिल इसे बाकी SUVs से काफी प्रीमियम लुक देता है।

दमदार फीचर्स की लंबी लिस्ट

नई हैरियर EV में कंपनी ने अपने लेटेस्ट फीचर्स का पूरा पैकेज दिया है। ग्राहकों को इसमें बड़ा इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ADAS सेफ्टी सूट, वायरलेस चार्जिंग एंड कनेक्टेड कार टेक, वेंटिलेटेड सीट्स एंड पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं।

मुकाबला किससे?

यह SUV भारतीय मार्केट में जल्द लॉन्च होने वाली हुंडई क्रेटा ईवी (Hyundai Creta EV) और महिंद्रा XUV 9e से सीधा मुकाबला करेगी। रेंज, फीचर्स और परफॉर्मेंस के लिहाज से हैरियर EV पहले से ही मार्केट में चर्चा का केंद्र बन चुकी है।

ये भी पढ़ें:इस भौकाली 7-सीटर SUV पर आया जबरदस्त ऑफर, मौका चूकने वाले पछताएंगे

SUV पर लंबा इंतजार

अगर आप एक प्रीमियम, दमदार और फ्यूचर-रेडी इलेक्ट्रिक SUV खरीदने की सोच रहे हैं, तो टाटा हैरियर EV आपकी लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। बस ध्यान रहे कि इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि वेटिंग 6 महीने से भी ज्यादा चल रही है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
