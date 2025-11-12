इस इलेक्ट्रिक SUV की मची लूट, 25 हफ्ते तक पहुंच गया इसका वेटिंग पीरियड; जिसे देखो वो यही खरीद रहा
संक्षेप: टाटा हैरियर EV के वेटिंग पीरियड की डिटेल्स सामने आ गई है, जिससे पता चलता है कि अभी खरीदने जा रहे लोगों को ये ईवी लगभग 25 हफ्ते बाद मिलेगी। जी हां, क्योंकि अभी इस पर लंबा वेटिंग पीरियड चल रहा है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।
भारत की तेजी से बढ़ती इलेक्ट्रिक कार मार्केट में टाटा मोटर्स एक बार फिर चर्चा में है। जी हां, क्योंकि कंपनी की दमदार इलेक्ट्रिक SUV टाटा हैरियर ईवी (Tata Harrier EV) की मार्केट में बंपर डिमांड है। इसकी लॉन्चिंग जून 2025 को हुई थी और इसकी कीमत 21.49 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इसके साथ ही यह SUV टाटा की पहली ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) इलेक्ट्रिक कार भी बन गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
2 बैटरी पैक और 2 पावरफुल वैरिएंट
टाटा हैरियर EV दो बैटरी पैक ऑप्शन 65kWh वर्जन और 75kWh वर्जन के साथ आती है। कंपनी का दावा है कि यह SUV एक बार चार्ज में करीब 505 किमी. तक की रेंज देती है। वहीं, टॉप-स्पेक मॉडल में AWD सिस्टम (जिसे टाटा “QWD” कहती है) भी दिया गया है, जो इसे हाईवे से लेकर ऑफ-रोड ड्राइविंग तक हर जगह दमदार बनाता है।
मुंबई में 25 हफ्ते तक का वेटिंग पीरियड
अगर आप टाटा हैरियर EV खरीदने की सोच रहे हैं, तो थोड़ी प्लानिंग जरूर करनी होगी। जी हां, क्योंकि मुंबई रीजन में इस SUV पर लंबा वेटिंग पीरियड ज्यादा चल रहा है। आइए नीचे दिए गए चार्ट में देखते हैं।
|बैटरी वर्जन
|वेटिंग पीरियड
|65kWh वेरिएंट
|25 हफ्ते तक
|75kWh वेरिएंट
|21 हफ्ते तक
हालांकि, यह टाइमलाइन कलर, वैरिएंट और डीलर लोकेशन के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है।
4 कलर ऑप्शन और 4 वैरिएंट
टाटा हैरियर EV को 4 खूबसूरत कलर ऑप्शन और 4 वैरिएंट्स में लॉन्च किया गया है। इसका डिजाइन, लाइटिंग सिग्नेचर और फ्रंट क्लोज्ड ग्रिल इसे बाकी SUVs से काफी प्रीमियम लुक देता है।
दमदार फीचर्स की लंबी लिस्ट
नई हैरियर EV में कंपनी ने अपने लेटेस्ट फीचर्स का पूरा पैकेज दिया है। ग्राहकों को इसमें बड़ा इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ADAS सेफ्टी सूट, वायरलेस चार्जिंग एंड कनेक्टेड कार टेक, वेंटिलेटेड सीट्स एंड पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं।
मुकाबला किससे?
यह SUV भारतीय मार्केट में जल्द लॉन्च होने वाली हुंडई क्रेटा ईवी (Hyundai Creta EV) और महिंद्रा XUV 9e से सीधा मुकाबला करेगी। रेंज, फीचर्स और परफॉर्मेंस के लिहाज से हैरियर EV पहले से ही मार्केट में चर्चा का केंद्र बन चुकी है।
SUV पर लंबा इंतजार
अगर आप एक प्रीमियम, दमदार और फ्यूचर-रेडी इलेक्ट्रिक SUV खरीदने की सोच रहे हैं, तो टाटा हैरियर EV आपकी लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। बस ध्यान रहे कि इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि वेटिंग 6 महीने से भी ज्यादा चल रही है।
