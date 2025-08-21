हैरियर EV का डोर खोलकर यूजर देख रहा था फीचर्स, अचानक एक्टिव हो गया ये मोड; पीछे की तरफ दौड़ी, फिर मौत

यह घटना तब हुई जब व्हीकल का 'समन मोड' या तो गलती से एक्टिव हो गया या उसमें कोई खराबी आ गई। कथित तौर पर कार तब चलने लगी जब चालक की तरफ का दरवाजा खुला था। चलती SUV को रोकने की कोशिश में व्यक्ति ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन फिसलकर गिर गया, जिससे उसके सिर में चोट लग गई।

टाटा हैरियर ईवी से जुड़ी एक घटना सामने आई है। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस इलेक्ट्रिक SUV के 'समन मोड' में खराबी आने के चलते ये घटना हुई है। एक रेडिट यूजर द्वारा शेयर की गई पोस्ट के अनुसार, तमिलनाडु में हुई इस दुर्घटना के दौरान पीड़ित के सिर में गंभीर चोट आई और बाद में उसकी मौत हो गई। ये पूरी घटना वीडियो में कैद हुई है। इस घटना में SUV को 'समन मोड' में चलते हुए दिखाया गया है। ये एक ऐसा फीचर जो व्हीकल को ड्राइवर के सीधे इनपुट के बिना कम गति पर ऑटोमैटिक रूप से चलने की परमिशन देता है।

घटना के CCTV पर समय और तारीख 14 अगस्त 2025 को शाम लगभग 5:53 बजे दिख रहा है। दुर्घटना का कारण अभी साफ नहीं हुआ हैं। यह अभी तक साबित नहीं हुआ है कि खराबी तकनीकी तौर पर थी, या फिर उपयोगकर्ता की गलती या बाहरी कारकों के कारण हुई थी। घटना के बाद परिवार के सदस्य अभी भी सदमे में हैं। उन्होंने टाटा मोटर्स के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं की है। हालांकि, कथित तौर पर टाटा के अधिकारियों ने गाड़ी को जाँच के लिए अपने कब्जे में ले लिया है।