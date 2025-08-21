Tata Harrier EV Summon Mode Mishap Reported in Tamil Nadu हैरियर EV का डोर खोलकर यूजर देख रहा था फीचर्स, अचानक एक्टिव हो गया ये मोड; पीछे की तरफ दौड़ी, फिर मौत, Auto Hindi News - Hindustan
हैरियर EV का डोर खोलकर यूजर देख रहा था फीचर्स, अचानक एक्टिव हो गया ये मोड; पीछे की तरफ दौड़ी, फिर मौत

यह घटना तब हुई जब व्हीकल का 'समन मोड' या तो गलती से एक्टिव हो गया या उसमें कोई खराबी आ गई। कथित तौर पर कार तब चलने लगी जब चालक की तरफ का दरवाजा खुला था। चलती SUV को रोकने की कोशिश में व्यक्ति ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन फिसलकर गिर गया, जिससे उसके सिर में चोट लग गई।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 08:57 AM
हैरियर EV का डोर खोलकर यूजर देख रहा था फीचर्स, अचानक एक्टिव हो गया ये मोड; पीछे की तरफ दौड़ी, फिर मौत
Tata Harrier EVarrow

टाटा हैरियर ईवी से जुड़ी एक घटना सामने आई है। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस इलेक्ट्रिक SUV के 'समन मोड' में खराबी आने के चलते ये घटना हुई है। एक रेडिट यूजर द्वारा शेयर की गई पोस्ट के अनुसार, तमिलनाडु में हुई इस दुर्घटना के दौरान पीड़ित के सिर में गंभीर चोट आई और बाद में उसकी मौत हो गई। ये पूरी घटना वीडियो में कैद हुई है। इस घटना में SUV को 'समन मोड' में चलते हुए दिखाया गया है। ये एक ऐसा फीचर जो व्हीकल को ड्राइवर के सीधे इनपुट के बिना कम गति पर ऑटोमैटिक रूप से चलने की परमिशन देता है।

पोस्ट के मुताबिक, यह घटना तब हुई जब व्हीकल का 'समन मोड' या तो गलती से एक्टिव हो गया या उसमें कोई खराबी आ गई। कथित तौर पर कार तब चलने लगी जब चालक की तरफ का दरवाजा खुला था। चलती SUV को रोकने की कोशिश में व्यक्ति ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन फिसलकर गिर गया, जिससे उसके सिर में चोट लग गई। कुछ ही देर बाद डॉक्टरों ने उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया।

ये भी पढ़ें:नई नवेली 7-सीटर का चल गया जादू, लोगों ने कंपनी के दूसरे मॉडल से ज्यादा इसे खरीदा

घटना के CCTV पर समय और तारीख 14 अगस्त 2025 को शाम लगभग 5:53 बजे दिख रहा है। दुर्घटना का कारण अभी साफ नहीं हुआ हैं। यह अभी तक साबित नहीं हुआ है कि खराबी तकनीकी तौर पर थी, या फिर उपयोगकर्ता की गलती या बाहरी कारकों के कारण हुई थी। घटना के बाद परिवार के सदस्य अभी भी सदमे में हैं। उन्होंने टाटा मोटर्स के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं की है। हालांकि, कथित तौर पर टाटा के अधिकारियों ने गाड़ी को जाँच के लिए अपने कब्जे में ले लिया है।

ये भी पढ़ें:इस कंपनी के तीनों मॉडल की निकल गई हवा! जुलाई में सिर्फ 4050 ग्राहक मिले

रेडिटर ने आगे दावा किया कि मृतक को दुर्घटना से पहले ही हैरियर EV में सॉफ्टवेयर संबंधी समस्या का सामना करना पड़ा था। एक बार, कार कथित तौर पर सड़क पर बंद हो गई और डीलरशिप के टेक्नीशियन के बाद ही ये चालू हुई। टाटा मोटर्स ने अभी तक इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। कुछ हफ्ते पहले लॉन्च हुई हैरियर EV, कंपनी की सबसे एडवांस्ड इलेक्ट्रिक SUV में से एक है। ये मॉडर्न ड्राइवर असिस्ट और आराम देने वाली कई सुविधाओं से लैस है। जिसमें समन फंक्शनैलिटी भी शामिल है।

स्टोरी सोर्स: reddit

