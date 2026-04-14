पेट्रोल या डीजल नहीं, बल्कि इस SUV का इलेक्ट्रिक मॉडल जमकर बिक रहा; रेंज और सेफ्टी आ रही पसंद

पिछले 10 महीने के दौरान हैरियर की EV मॉडल लगातर ICE पर भारी पड़ा है। सिर्फ जून 2025 में ही हैरियर ICE की बिक्री, इलेक्ट्रिक मॉडल से ज्यादा रही थी। उसके बाद लगातार इलेक्ट्रिक मॉडल की बिक्री काफी शानदार रही है। पिछले 10 महीने के दौरान हैरियर की कुल 31,008 यूनिट बिकीं।

टाटा मोटर्स की सबसे प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV हैरियर EV के लिए एक अच्छी खबर आई है। दरअसल, इस इलेक्ट्रिक कार की डिमांड ने इसके ICE (पेट्रोल और डीजल) मॉडल की बिक्री को काफी पीछे छोड़ दिया है। पिछले 10 महीने के दौरान हैरियर की EV मॉडल लगातर ICE पर भारी पड़ा है। सिर्फ जून 2025 में ही हैरियर ICE की बिक्री, इलेक्ट्रिक मॉडल से ज्यादा रही थी। उसके बाद लगातार इलेक्ट्रिक मॉडल की बिक्री काफी शानदार रही है। पिछले 10 महीने के दौरान हैरियर की कुल 31,008 यूनिट बिकीं। जिसमें इलेक्ट्रिक की 17,592 यूनिट और ICE की 13,416 यूनिट बिकीं। वहीं, EV का मार्केट शेयर 57% रहा। बता दें कि ये 5-स्टार सेफ्टी वाली SUV है। चलिए अब इसके ICE और EV सेल्स ब्रेकअप को देखते हैं।

टाटा हैरियर EV और ICE मॉडल की सेल्स सेल्स EV ICE टोटल EV % ICE % मार्च 2026 1597 1229 2826 57% 43% फरवरी 2026 1738 1358 3096 56% 44% जनवरी 2026 1995 1716 3711 54% 46% दिसंबर 2025 1426 952 2378 60% 40% नवंबर 2025 2398 1373 3771 64% 36% अक्टूबर 2025 2519 1964 4483 56% 44% सेितंबर 2025 2363 1818 4181 57% 43% अगस्त 2025 1780 1307 3087 58% 42% जुलाई 2025 1301 915 2216 59% 41% जून 2025 475 784 1259 38% 62% टोटल 17592 13416 31008 57% 43%

टाटा हैरियर EV के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

इसमें नया 540-डिग्री कैमरा फंक्शन 360-डिग्री सराउंड व्यू मॉनिटर सिस्टम में एक एडिशनल एंगल जोड़ता है जो कार के नीचे क्या है यह भी दिखाता है। यह नया एंगल ट्रांसपेरेंट मोड में एक्टिव हो जाता है जो ऑफ-रोड इलाके से निपटने के साथ-साथ बड़े गड्ढों से गुजरने में ड्राइवर की मदद करता है। हैरियर EV मास-मार्केट सेगमेंट में पहली इलेक्ट्रिक कार बन गई है जिसमें डुअल मोटर ऑल-व्हील-ड्राइव सेटअप दिया गया है। इसमें हर एक्सल पर एक इलेक्ट्रिक मोटर है। बूस्ट मोड का यूज करके हैरियर EV केवल 6.3 सेकंड में 0-100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है।

स्टैंडर्ड हैरियर में केवल 3 टेरेन मोड हैं यानी नॉर्मल, रफ और वेट। इलेक्ट्रिक हैरियर के मामले में टाटा मोटर्स ने कुल 6 मल्टी-टेरेन मोड पेश किए हैं जिनमें नॉर्मल, मड रट्स, रॉक क्रॉल, सैंड, स्नो/ग्रास और कस्टम मोड शामिल हैं। ये मोड पावर डिलीवरी, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम और थ्रॉटल रिस्पॉन्स को बदलते हैं ताकि एसयूवी को मुश्किल इलाकों में मदद मिल सके।

टाटा मोटर्स ने हैरियर EV के साथ नया 14.5-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम पेश किया है जो किसी भी टाटा कार के लिए सबसे बड़ा है। यह सैमसंग द्वारा बनाया गया नियो क्यूएलईडी डिस्प्ले है जो ग्राहकों को शार्प और क्रिस्प व्यूइंग एक्सपीरियंस देता है। हैरियर EV में शार्क फिन एंटीना में एक एडिशनल कैमरा लगा है। इस कैमरे से आने वाली फीड डिजिटल IRVM पर दिखाई देती है जिससे कार के पीछे क्या है इसकी साफ तस्वीर मिलती है। इसमें रिकॉर्डिंग फंक्शन भी है और यह बेहतर सुरक्षा के लिए डैशकैम का भी काम करता है।