Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Tata Harrier EV 75kWh QWD Real-world Range Test
टाटा हैरियर EV की कितनी है रियर रेंज? सड़क पर दौड़ते ही खुली कंपनी के दावे की पोल! बस इतने KM दौड़ी

टाटा हैरियर EV की कितनी है रियर रेंज? सड़क पर दौड़ते ही खुली कंपनी के दावे की पोल! बस इतने KM दौड़ी

संक्षेप: टाटा की हैरियर EV QWD में बड़ी 75kWh बैटरी पैक का इस्तेमाल किया गया है, जो हर एक्सल पर एक-एक डुअल मोटर के साथ आती है। ये 313bhp का पावर और 504Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। टाटा का दावा है कि फुल चार्ज पर यह 622Km की शानदार रेंज (MIDC) देती है। 

Tue, 11 Nov 2025 11:18 AMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Tata Harrier EVarrow

टाटा मोटर्स के इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में हैरियर EV सबसे लेटेस्ट, पावरफुल और टेक ऑरिएंटेड कार है। कंपनी ने इसे दो बैटरी पैक ऑप्शन 65kWh और 75kWh में लॉन्च किया है। ऐसे में अब इसके 75kWh बैटरी पैक मॉडल के रियल रेंज टेस्ट की डिटेल सामने आई है। कारवाले ने हैरियर EV QWD का टेस्ट किया है। इस टेस्ट को पूरा करने के लिए पहले कार का 100% तक चार्ज किया गया। इस टेस्ट को शहर और हाईवे दोनों पर 50:50 में बंटा गाय। इसे लेकर कंपनी का दावा है कि ये 460 से 490Km की एक्सपेक्टेड 'रियल-वर्ल्ड' C75 रेंज देती है। चलिए अब इस रिपोर्ट को देखते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra XUV700
Mahindra XUV700
₹ 14.49 - 25.89 लाख
अभी ऑफर पाएं
Renault Kiger
Renault Kiger
₹ 5.76 - 10.34 लाख
अभी ऑफर पाएं
Renault Triber
Renault Triber
₹ 5.76 - 8.6 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.54 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं

हैरियर EV QWD में बड़ी 75kWh बैटरी पैक का इस्तेमाल किया गया है, जो हर एक्सल पर एक-एक डुअल मोटर के साथ आती है। ये 313bhp का पावर और 504Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। टाटा का दावा है कि फुल चार्ज पर यह 622Km की शानदार रेंज (MIDC) देती है। इसके अलावा, ब्रांड ने 460 से 490Km की एक्सपेक्टेड 'रियल-वर्ल्ड' C75 रेंज बैंड का भी जिक्र किया है, जिसकी उम्मीद ज्यादातर कस्टमर्स अपनी ड्राइविंग कंडीशन और स्टाइल के आधार पर कर सकते हैं।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Tata Harrier EV

Tata Harrier EV

₹ 21.49 - 30.23 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra XEV 9e

Mahindra XEV 9e

₹ 21.9 - 31.25 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
BYD Atto 3

BYD Atto 3

₹ 24.99 - 33.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Creta EV

Hyundai Creta EV

₹ 18.02 - 24.55 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Punch

Tata Punch

₹ 5.5 - 9.24 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

₹ 13.2 - 24.17 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:देश का पहला एम्बेडेड स्मार्ट टायर लॉन्च; ये हवा, तापमान, लीकेज को करेगा कंट्रोल

कारवाले ने टेस्ट के लिए बैटरी को 100% चार्ज करके शुरू किया और कार को उसके डिफॉल्ट सिटी ड्राइव मोड में रखा, जिस मोड में हैरियर EV हर बार स्टार्ट होती है। रीजेन को लेवल 1 पर रखा गया था, जो ज्यादा नेचुरल कोस्टिंग फील देता है। यह काफी हद तक वैसा ही है जैसा ज्यादातर ओनर्स डेली करते हैं। एयर-कंडीशनिंग को 23 से 24 डिग्री के बीच रखा गया था। वहीं, फैन की स्पीड एक और दो के बीच सेट की गई थी।

ये भी पढ़ें:स्विफ्ट, बलेनो छोड़ ₹4.99 लाख की कार के पीछे पड़े ग्राहक; क्रेटा से ज्यादा बिकी

कार को बैटरी खत्म होने तक चलाया गया। ऐसे में हैरियर EV ने कुल 438.2Km की दूरी तय की। यह क्लेम किए गए 622Km का लगभग 70% रहा। यानी की कंपनी की क्लेम रेंज से 184Km और एक्सपेक्टेड 'रियल-वर्ल्ड' C75 रेंज से 52Km कम रही। यह आंकड़ा टाटा की अपनी एक्सपेक्टेड रियल-वर्ल्ड रेंज 460 से 490km से थोड़ा ही कम है, लेकिन यह देखते हुए कि टेस्ट में ट्रैफिक कंडीशन और खुले हाईवे स्ट्रैच दोनों शामिल थे, काफी बेहतर है। रियल-वर्ल्ड कंडीशन में 438Km से ज्यादा की दूरी तय करके टाटा हैरियर EV एक काबिल लॉन्ग-रेंज इलेक्ट्रिक SUV साबित होती है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Tata Tata Motors Tata Company अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।