टाटा हैरियर EV की कितनी है रियर रेंज? सड़क पर दौड़ते ही खुली कंपनी के दावे की पोल! बस इतने KM दौड़ी

टाटा मोटर्स के इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में हैरियर EV सबसे लेटेस्ट, पावरफुल और टेक ऑरिएंटेड कार है। कंपनी ने इसे दो बैटरी पैक ऑप्शन 65kWh और 75kWh में लॉन्च किया है। ऐसे में अब इसके 75kWh बैटरी पैक मॉडल के रियल रेंज टेस्ट की डिटेल सामने आई है। कारवाले ने हैरियर EV QWD का टेस्ट किया है। इस टेस्ट को पूरा करने के लिए पहले कार का 100% तक चार्ज किया गया। इस टेस्ट को शहर और हाईवे दोनों पर 50:50 में बंटा गाय। इसे लेकर कंपनी का दावा है कि ये 460 से 490Km की एक्सपेक्टेड 'रियल-वर्ल्ड' C75 रेंज देती है। चलिए अब इस रिपोर्ट को देखते हैं।

हैरियर EV QWD में बड़ी 75kWh बैटरी पैक का इस्तेमाल किया गया है, जो हर एक्सल पर एक-एक डुअल मोटर के साथ आती है। ये 313bhp का पावर और 504Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। टाटा का दावा है कि फुल चार्ज पर यह 622Km की शानदार रेंज (MIDC) देती है। इसके अलावा, ब्रांड ने 460 से 490Km की एक्सपेक्टेड 'रियल-वर्ल्ड' C75 रेंज बैंड का भी जिक्र किया है, जिसकी उम्मीद ज्यादातर कस्टमर्स अपनी ड्राइविंग कंडीशन और स्टाइल के आधार पर कर सकते हैं।

कारवाले ने टेस्ट के लिए बैटरी को 100% चार्ज करके शुरू किया और कार को उसके डिफॉल्ट सिटी ड्राइव मोड में रखा, जिस मोड में हैरियर EV हर बार स्टार्ट होती है। रीजेन को लेवल 1 पर रखा गया था, जो ज्यादा नेचुरल कोस्टिंग फील देता है। यह काफी हद तक वैसा ही है जैसा ज्यादातर ओनर्स डेली करते हैं। एयर-कंडीशनिंग को 23 से 24 डिग्री के बीच रखा गया था। वहीं, फैन की स्पीड एक और दो के बीच सेट की गई थी।