टाटा ने की सबकी बोलती बंद! इस दमदार SUV को कर दिया ₹1 लाख सस्ता, कीमत घटकर इतनी रह गई
टाटा ने की सबकी बोलती बंद! इस दमदार SUV को कर दिया ₹1 लाख सस्ता, कीमत घटकर इतनी रह गई

संक्षेप:

टाटा मोटर्स ने साल 2025 के आखिरी महीने यानी दिसंबर के लिए ईयरएंड डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी साल खत्म होने के मौके पर अपनी हैरियर SUV पर ग्राहकों को 1 लाख रुपए का डिस्काउंट ऑफर कर रही है। ये कंपनी की सबसे प्रीमियम कारों में से एक है। इसे इलेक्ट्रिक मॉडल में भी खरीदा जा सकता है।

Dec 09, 2025 01:38 pm IST
टाटा मोटर्स ने साल 2025 के आखिरी महीने यानी दिसंबर के लिए ईयरएंड डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी साल खत्म होने के मौके पर अपनी हैरियर SUV पर ग्राहकों को 1 लाख रुपए का डिस्काउंट ऑफर कर रही है। ये कंपनी की सबसे प्रीमियम कारों में से एक है। इसे इलेक्ट्रिक मॉडल में भी खरीदा जा सकता है। इलेक्ट्रिक वैरिएंट पर भी कंपनी 1 लाख रुपए का डिस्काउंट दे रही है। हैरियर की कीमत 14 लाख रुपए से शुरू होकर 25.24 लाख रुपए तक जाती है। इस SUV में 170hp पावर वाला 2.0-लीटर डीजल इंजन मिलता है, जिसे MT या AT गियरबॉक्स से जोड़ा गया है।

टाटा हैरियर के डिस्काउंट की बात करें तो इस SUV के हायर-स्पेक वैरिएंट पर 75,000 रुपए तक का कैश डिस्काउंट मिल रहा है। वहीं, आप पुराना MY2025 मॉडल सिलेक्ट करते हैं तब आपको 1 लाख रुपए तक का फायदा मिलेगा। दरअसल, ईयरएंड में लाखों का डिस्काउंट मिलने की बड़ी वजह ये है कि दिसंबर आने से पहले ही लगभग सभी कंपनियां कार का प्रोडक्शन बंद कर देती हैं। वे ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि जो 2025 में तैयार होती है, वो जनवरी 2026 लगते ही में एक साल पुरानी हो जाती है। इस वजह से जनवरी में ऐसी कार को खरीदने वाले ग्राहक नहीं मिलते। ऐसे में डीलर्स स्टॉक खाली करने के चलते MY2025 पर लाखों का डिस्काउंट देते हैं।

न्यू जेन हैरियर जल्द होगी लॉन्च

टाटा मोटर्स ने हैरियर SUV के न्यू जनरेशन मॉडल पर काम शुरू कर दिया है। हालांकि, इसकी लॉन्चिंग में छोड़ा वक्त लगेगा। न्यू जेन की ये SUV एक बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म पर तैयार की जाएगी। ये आंतरिक दहन इंजन (ICE) और इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पावरट्रेन के साथ-साथ AWD टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करेगा। बता दें कि मौजूदा जनरेशन की हैरियर लैंड रोवर के D8 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हैं। इसके अलावा, नए प्लेटफॉर्म की वजह से ये SUV मौजूदा मॉडल की तुलना में लंबी होंगी।

लैंड रोवर से इंस्पायर्ड D8 आर्किटेक्चर की एक बड़ी खामी यह है कि यह आंतरिक दहन इंजन (ICE) मॉडल के साथ AWD सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता है। इसलिए, टाटा को हैरियर EV को QWD सिस्टम के साथ पेश करने के लिए इस प्लेटफॉर्म में भारी बदलाव करने पड़ रहे हैं। कंपनी इस SUV के लिए एक नया प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है, ताकि इसमें ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम दिया जा सके। इसे महिंद्रा के NFA यूनिट की तरह ही डेवलप किया जा रहा है, जो 4×4 ड्राइव सिस्टम के साथ ICE और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन ऑप्शन को समायोजित करने में कैपेबिल है। नई जनरेशन की हैरियर को आंतरिक रूप से टॉरस और सफारी को लियो कोडनेम दिया गया है।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

