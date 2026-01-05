नए साल का पहला सबसे शानदार डिस्काउंट, इस SUV पर पूरे ₹1 लाख की छूट; कीमत अब इतनी रह गई

संक्षेप: टाटा मोटर्स ने साल 2026 के पहले महीने यानी जनवरी के लिए डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी नए साल के मौके पर अपनी हैरियर SUV पर ग्राहकों को 1.25 लाख रुपए का बड़ा डिस्काउंट ऑफर कर रही है। सबसे ज्यादा डिस्काउंट इस SUV के मॉडल ईयर 2025 (MY2025) पर मिलेगा।

Jan 05, 2026 06:27 am IST

टाटा मोटर्स ने साल 2026 के पहले महीने यानी जनवरी के लिए डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी नए साल के मौके पर अपनी हैरियर SUV पर ग्राहकों को 1.25 लाख रुपए का बड़ा डिस्काउंट ऑफर कर रही है। सबसे ज्यादा डिस्काउंट इस SUV के मॉडल ईयर 2025 (MY2025) पर मिलेगा। इससे पहले दिसंबर में इस पर 1 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल रहा था। ये कंपनी की सबसे प्रीमियम कारों में से एक है। इसे इलेक्ट्रिक मॉडल में भी खरीदा जा सकता है। हैरियर की कीमत 14 लाख रुपए से शुरू होकर 25.24 लाख रुपए तक जाती है। इस SUV में 170hp पावर वाला 2.0-लीटर डीजल इंजन मिलता है, जिसे MT या AT गियरबॉक्स से जोड़ा गया है।

न्यू जेन हैरियर जल्द होगी लॉन्च टाटा मोटर्स ने हैरियर SUV के न्यू जनरेशन मॉडल पर काम शुरू कर दिया है। हालांकि, इसकी लॉन्चिंग में छोड़ा वक्त लगेगा। न्यू जेन की ये SUV एक बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म पर तैयार की जाएगी। ये आंतरिक दहन इंजन (ICE) और इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पावरट्रेन के साथ-साथ AWD टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करेगा। बता दें कि मौजूदा जनरेशन की हैरियर लैंड रोवर के D8 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हैं। इसके अलावा, नए प्लेटफॉर्म की वजह से ये SUV मौजूदा मॉडल की तुलना में लंबी होंगी। नई जनरेशन की हैरियर को इंटरनली तौर पर टॉरस कोडनेम दिया गया है।

लैंड रोवर से इंस्पायर्ड D8 आर्किटेक्चर की एक बड़ी खामी यह है कि यह आंतरिक दहन इंजन (ICE) मॉडल के साथ AWD सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता है। इसलिए, टाटा को हैरियर EV को QWD सिस्टम के साथ पेश करने के लिए इस प्लेटफॉर्म में भारी बदलाव करने पड़ रहे हैं। कंपनी इस SUV के लिए एक नया प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है, ताकि इसमें ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम दिया जा सके। इसे महिंद्रा के NFA यूनिट की तरह ही डेवलप किया जा रहा है, जो 4×4 ड्राइव सिस्टम के साथ ICE और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन ऑप्शन को समायोजित करने में कैपेबिल है।