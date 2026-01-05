Hindustan Hindi News
नए साल का पहला सबसे शानदार डिस्काउंट, इस SUV पर पूरे ₹1 लाख की छूट; कीमत अब इतनी रह गई

संक्षेप:

Jan 05, 2026 06:27 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
टाटा मोटर्स ने साल 2026 के पहले महीने यानी जनवरी के लिए डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी नए साल के मौके पर अपनी हैरियर SUV पर ग्राहकों को 1.25 लाख रुपए का बड़ा डिस्काउंट ऑफर कर रही है। सबसे ज्यादा डिस्काउंट इस SUV के मॉडल ईयर 2025 (MY2025) पर मिलेगा। इससे पहले दिसंबर में इस पर 1 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल रहा था। ये कंपनी की सबसे प्रीमियम कारों में से एक है। इसे इलेक्ट्रिक मॉडल में भी खरीदा जा सकता है। हैरियर की कीमत 14 लाख रुपए से शुरू होकर 25.24 लाख रुपए तक जाती है। इस SUV में 170hp पावर वाला 2.0-लीटर डीजल इंजन मिलता है, जिसे MT या AT गियरबॉक्स से जोड़ा गया है।

लैंड रोवर से इंस्पायर्ड D8 आर्किटेक्चर की एक बड़ी खामी यह है कि यह आंतरिक दहन इंजन (ICE) मॉडल के साथ AWD सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता है। इसलिए, टाटा को हैरियर EV को QWD सिस्टम के साथ पेश करने के लिए इस प्लेटफॉर्म में भारी बदलाव करने पड़ रहे हैं। कंपनी इस SUV के लिए एक नया प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है, ताकि इसमें ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम दिया जा सके। इसे महिंद्रा के NFA यूनिट की तरह ही डेवलप किया जा रहा है, जो 4×4 ड्राइव सिस्टम के साथ ICE और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन ऑप्शन को समायोजित करने में कैपेबिल है।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
