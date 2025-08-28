विदेशी धरती पर दिखा हैरियर SUV का जलवा, सबसे पहले पहुंची डर्बन पोर्ट; दक्षिण अफ्रीका में टाटा की धमाकेदार वापसी

टाटा ने साउथ अफ्रीका में जोरदार एंट्री की है। कंपनी का पहला शिपमेंट हाल ही में डर्बन पोर्ट (Durban Port) पर पहुंचा, जहां सबसे पहले कंपनी की पॉपुलर SUV टाटा हैरियर (Tata Harrier) नजर आई।

भारत की दिग्गज ऑटो कंपनी टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने एक बार फिर साउथ अफ्रीका के ऑटो मार्केट में जोरदार एंट्री मारी है। कंपनी का पहला शिपमेंट हाल ही में डर्बन पोर्ट (Durban Port) पर पहुंचा, जहां 485 नई गाड़ियां उतारी गईं। खास बात ये रही कि इस शिपमेंट में सबसे पहले कंपनी की पॉपुलर SUV टाटा हैरियर (Tata Harrier) नजर आई, जिसने साउथ अफ्रीका की जमीन पर कदम रखते ही सुर्खियां बटोर लीं।

डर्बन पोर्ट (Durban Port) पर पहुंचा पहला शिपमेंट टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने अपनी चार पॉपुलर गाड़ियों टियागो (Tiago), कर्व (Curvv), पंच (Punch) और हैरियर (Harrier) को एक साथ साउथ अफ्रीका भेजा है। ये गाड़ियां स्वान ऐस कार्गो शिप (Swan Ace Cargo Ship) के जरिए डर्बन पोर्ट (Durban Port) पहुंचीं। वहां मौजूद ट्रांसफर पोर्ट ऑफ डर्बन (Transnet Port of Durban) और टाटा मोटर्स (Tata Motors) के बड़े अधिकारियों ने इस मौके को बेहद खास बना दिया।

रिबन-कटिंग (Ribbon-cutting) सेरेमनी भी हुई, जिसमें टाटा मोटर्स (Tata Motors) और साउथ अफ्रीका की डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर मोटस साउथ अफ्रीका (TMPV Motus TMPV South Africa) के टॉप एग्जीक्यूटिव शामिल हुए। इस इवेंट ने साफ कर दिया कि टाटा मोटर्स सिर्फ कारें बेचने नहीं, बल्कि लंबे समय तक मार्केट में टिकने आई हैं।

क्या बोले टाटा और SA अधिकारी? मोटस TMPV साउथ अफ्रीका के CEO थाटो मगासा ने कहा कि ये सिर्फ गाड़ियों की डिलीवरी नहीं, बल्कि टाटा मोटर्स (Tata Motors) और साउथ अफ्रीका के लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत है। ये पार्टनरशिप यहां की इकॉनमी और रोजगार दोनों को बढ़ावा देगी।

टाटा की वापसी क्यों अहम है? साल 2019 के बाद पहली बार टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने साउथ अफ्रीका में कारें भेजी हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान कंपनी ने यहां अपनी डिलीवरी रोक दी थी। अब जब मार्केट में सस्ती और भरोसेमंद गाड़ियों की मांग बढ़ रही है, तो टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने एक बार फिर बड़ा दांव खेला है।

इसके साथ ही टाटा का मकसद है कि वह यहां पहले से मौजूद महिंद्रा (Mahindra) जैसी कंपनियों को टक्कर दे। खास बात यह है कि टाटा आने वाले समय में साउथ अफ्रीका में ही लोकल असेंबली प्लांट शुरू करने की तैयारी में है। इससे न सिर्फ प्रोडक्शन सस्ता होगा बल्कि लोकल जॉब्स और बिजनेस पार्टनरशिप भी बढ़ेंगी।