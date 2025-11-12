Hindustan Hindi News
अब पेट्रोल वैरिएंट में एंट्री करने जा रही टाटा हैरियर और सफारी, इस दिन होगी लॉन्च; जानिए खासियत

Wed, 12 Nov 2025 06:46 PMAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
टाटा मोटर्स अपनी पॉपुलर एसयूवी हैरियर और सफारी में अब पेट्रोल इंजन का ऑप्शन लेकर आ रहा है। इनका लॉन्च भारत में 9 दिसंबर, 2025 को होने वाला है। बता दें कि अब तक ये गाड़ियां सिर्फ डीजल इंजन के साथ ही उपलब्ध थीं। अब पेट्रोल वैरिएंट आने से शहरों में रहने वाले और कम मेंटेनेंस वाले इंजन पसंद करने वाले खरीदारों के लिए यह बड़ी खबर है। इंडिया टुडे में छपी एक खबर के अनुसार, कंपनी का यह कदम अपने प्रीमियम एसयूवी पोर्टफोलियो को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने की दिशा में एक स्ट्रैटेजिक स्टेप है।

नया इंजन और दमदार परफॉर्मेंस

इन एसयूवी में टाटा का नया 1.5-लीटर, 4-सिलिंडर, डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो पेट्रोल इंजन लगाया जाएगा। यह इंजन कंपनी के इन-हाउस ‘Hyperion’ फैमिली का हिस्सा है जो हैरियर और सफारी में लगभग 170bhp की पावर और 250-280Nm का टॉर्क देगा। इंजन को मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ पेश किया जाएगा। इससे ये गाड़ियां MG Hector, Hyundai Alcazar और Jeep Compass जैसी टर्बो-पेट्रोल SUVs के सीधे मुकाबले में आएंगी।

स्मूद ड्राइव और फीचर्स

नया 1.5 T-GDI इंजन सिर्फ पावर ही नहीं देगा बल्कि ड्राइविंग को स्मूद और रिफाइंड भी बनाएगा। टर्बोचार्जिंग और डायरेक्ट इंजेक्शन की टेक्नोलॉजी इसे एफिशिएंट बनाती है और शहरों में शांत ड्राइव का अनुभव देती है। अब तक हैरियर और सफारी केवल 2.0-लीटर Kryotec डीजल इंजन के साथ आती थीं जो 168 bhp और 350 Nm टॉर्क देती थीं। पेट्रोल वैरिएंट के आने से ये SUVs ज्यादा स्मूद ड्राइव और कम शोर वाली होंगी।

कीमत और मार्केट स्ट्रैटजी

हैरियर पेट्रोल की शुरुआती कीमत 14 लाख रुपये से कम और सफारी की करीब 15 लाख रुपये के आसपास हो सकती है। फिलहाल हैरियर की एक्स-शोरूम कीमत 14 लाख से 25.25 लाख और सफारी की 14.66 लाख से 25.96 लाख के बीच है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
Tata Motors Car Auto News Hindi

