टाटा हैरियर और सफारी पेट्रोल की कीमतें घोषित, कीमत ₹12.89 लाख से शुरू; नया 1.5L हायपेरियन टर्बो इंजन बना गेमचेंजर

संक्षेप:

टाटा हैरियर (Tata Harrier) और सफारी पेट्रोल (Safari Petrol) की कीमतें सामने आ गई हैं। इसकी कीमतें 12.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं। इसमें नया 1.5L हायपेरियन टर्बो (1.5L Hyperion Turbo) इंजन मिलता है, जो इन दोनों SUVs के लिए गेमचेंजर बन सकता है।

Jan 07, 2026 10:08 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल (Tata Motors Passenger Vehicles -TMPV) ने भारतीय ग्राहकों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। देश की अग्रणी SUV निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने आखिरकार नई 1.5 लीटर हायपेरियन टर्बो-GDi पेट्रोल इंजन से लैस हैरियर (Harrier) और सफारी पेट्रोल (Safari Petrol) की कीमतों का खुलासा कर दिया है। नई टाटा हैरियर पेट्रोल (Tata Harrier Petrol) की शुरुआती कीमत 12.89 लाख और सफारी पेट्रोल (Safari Petrol) की शुरुआती कीमत 13.29 लाख (एक्स-शोरूम, नई दिल्ली) रखी गई है। सेगमेंट के हिसाब से इन कीमतों को काफी प्रतिस्पर्धी माना जा रहा है।

क्या है नया 1.5L हायपेरियन टर्बो-GDi पेट्रोल इंजन?

टाटा (Tata) का यह नया पेट्रोल इंजन खासतौर पर उन ग्राहकों के लिए है, जो डीजल का शोर नहीं, बल्कि स्मूद ड्राइविंग और बेहतर रिफाइनमेंट चाहते हैं। शहर और हाईवे दोनों के लिए एक बैलेंस्ड SUV ढूंढ रहे हैं। यह इंजन मैनुअल (MT) और ऑटोमैटिक (AT) दोनों गियरबॉक्स ऑप्शन में मिलेगा।

टाटा हैरियर पेट्रोल– वैरिएंट वाइज कीमतें

वैरिएंटMT (₹)AT (₹)#DARK MT (₹)#DARK AT (₹)
Smart12,89,000
Pure X15,99,99017,53,19016,63,39017,91,090
Adventure X16,86,49018,47,29017,38,49018,89,990
Adventure X+17,13,59018,74,39017,65,59019,26,390
Fearless X19,99,99021,78,89020,65,39022,30,890
Fearless X+22,11,99023,53,89022,63,99024,05,890
Fearless Ultra22,71,99024,13,890
Fearless Ultra Red #DARK23,26,99024,68,890

टाटा सफारी पेट्रोल की वैरिएंट वाइज कीमतें

वैरिएंटMT (₹)AT (₹)#DARK MT (₹)#DARK AT (₹)
Smart13,29,000
Pure X16,49,19017,91,09017,01,19018,52,590
Adventure X+17,75,09019,35,99018,27,19019,88,090
Accomplished X20,84,29022,49,89021,36,29023,01,890
Accomplished X+22,73,49024,15,39023,06,59024,48,490
Accomplished X+ 6S22,82,99024,24,89023,16,09024,57,990
Accomplished Ultra23,33,49024,75,390
Accomplished Ultra 6S23,42,99024,84,890
Accomplished Ultra Red #DARK23,68,49025,10,390
Accomplished Ultra Red #DARK 6S23,77,99025,19,890
DARK एडिशन का अलग क्रेज

टाटा हैरियर (Harrier) और सफारी (Safari) के #DARK वैरिएंट्स हमेशा से युवाओं की पहली पसंद रहे हैं। इन वैरिएंट्स में ऑल-ब्लैक एक्सटीरियर, प्रीमियम डार्क थीम इंटीरियर, ज्यादा स्पोर्टी और अग्रेसिव लुक मिलते हैं।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi

