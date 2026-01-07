टाटा हैरियर और सफारी पेट्रोल की कीमतें घोषित, कीमत ₹12.89 लाख से शुरू; नया 1.5L हायपेरियन टर्बो इंजन बना गेमचेंजर
टाटा हैरियर (Tata Harrier) और सफारी पेट्रोल (Safari Petrol) की कीमतें सामने आ गई हैं। इसकी कीमतें 12.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं। इसमें नया 1.5L हायपेरियन टर्बो (1.5L Hyperion Turbo) इंजन मिलता है, जो इन दोनों SUVs के लिए गेमचेंजर बन सकता है।
टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल (Tata Motors Passenger Vehicles -TMPV) ने भारतीय ग्राहकों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। देश की अग्रणी SUV निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने आखिरकार नई 1.5 लीटर हायपेरियन टर्बो-GDi पेट्रोल इंजन से लैस हैरियर (Harrier) और सफारी पेट्रोल (Safari Petrol) की कीमतों का खुलासा कर दिया है। नई टाटा हैरियर पेट्रोल (Tata Harrier Petrol) की शुरुआती कीमत 12.89 लाख और सफारी पेट्रोल (Safari Petrol) की शुरुआती कीमत 13.29 लाख (एक्स-शोरूम, नई दिल्ली) रखी गई है। सेगमेंट के हिसाब से इन कीमतों को काफी प्रतिस्पर्धी माना जा रहा है।
क्या है नया 1.5L हायपेरियन टर्बो-GDi पेट्रोल इंजन?
टाटा (Tata) का यह नया पेट्रोल इंजन खासतौर पर उन ग्राहकों के लिए है, जो डीजल का शोर नहीं, बल्कि स्मूद ड्राइविंग और बेहतर रिफाइनमेंट चाहते हैं। शहर और हाईवे दोनों के लिए एक बैलेंस्ड SUV ढूंढ रहे हैं। यह इंजन मैनुअल (MT) और ऑटोमैटिक (AT) दोनों गियरबॉक्स ऑप्शन में मिलेगा।
टाटा हैरियर पेट्रोल– वैरिएंट वाइज कीमतें
|वैरिएंट
|MT (₹)
|AT (₹)
|#DARK MT (₹)
|#DARK AT (₹)
|Smart
|12,89,000
|–
|–
|–
|Pure X
|15,99,990
|17,53,190
|16,63,390
|17,91,090
|Adventure X
|16,86,490
|18,47,290
|17,38,490
|18,89,990
|Adventure X+
|17,13,590
|18,74,390
|17,65,590
|19,26,390
|Fearless X
|19,99,990
|21,78,890
|20,65,390
|22,30,890
|Fearless X+
|22,11,990
|23,53,890
|22,63,990
|24,05,890
|Fearless Ultra
|22,71,990
|24,13,890
|–
|–
|Fearless Ultra Red #DARK
|23,26,990
|24,68,890
|–
|–
टाटा सफारी पेट्रोल की वैरिएंट वाइज कीमतें
|वैरिएंट
|MT (₹)
|AT (₹)
|#DARK MT (₹)
|#DARK AT (₹)
|Smart
|13,29,000
|–
|–
|–
|Pure X
|16,49,190
|17,91,090
|17,01,190
|18,52,590
|Adventure X+
|17,75,090
|19,35,990
|18,27,190
|19,88,090
|Accomplished X
|20,84,290
|22,49,890
|21,36,290
|23,01,890
|Accomplished X+
|22,73,490
|24,15,390
|23,06,590
|24,48,490
|Accomplished X+ 6S
|22,82,990
|24,24,890
|23,16,090
|24,57,990
|Accomplished Ultra
|23,33,490
|24,75,390
|–
|–
|Accomplished Ultra 6S
|23,42,990
|24,84,890
|–
|–
|Accomplished Ultra Red #DARK
|23,68,490
|25,10,390
|–
|–
|Accomplished Ultra Red #DARK 6S
|23,77,990
|25,19,890
|–
|–
DARK एडिशन का अलग क्रेज
टाटा हैरियर (Harrier) और सफारी (Safari) के #DARK वैरिएंट्स हमेशा से युवाओं की पहली पसंद रहे हैं। इन वैरिएंट्स में ऑल-ब्लैक एक्सटीरियर, प्रीमियम डार्क थीम इंटीरियर, ज्यादा स्पोर्टी और अग्रेसिव लुक मिलते हैं।
