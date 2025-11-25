Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़tata harrier and safari petrol including these 5 great suv options are coming soon
खरीदनी है नई SUV तो हो जाइए तैयार! मार्केट में जल्द आ रहे ये 5 शानदार ऑप्शन; लॉन्च डेट भी कंफर्म

खरीदनी है नई SUV तो हो जाइए तैयार! मार्केट में जल्द आ रहे ये 5 शानदार ऑप्शन; लॉन्च डेट भी कंफर्म

संक्षेप:

भारत का ऑटोमोबाइल बाजार 2026 की शुरुआत से पहले गरमाने वाला है। दरअसल, इलेक्ट्रिक और टर्बो पेट्रोल इंजन की बढ़ती मांग को देखते हुए देश के टॉप ऑटो ब्रांड अगले कुछ हफ्तों में कई नई SUV लॉन्च करने की तैयारी में हैं।

Tue, 25 Nov 2025 12:30 PMAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारत का ऑटोमोबाइल बाजार 2026 की शुरुआत से पहले गरमाने वाला है। दरअसल, इलेक्ट्रिक और टर्बो पेट्रोल इंजन की बढ़ती मांग को देखते हुए देश के टॉप ऑटो ब्रांड अगले कुछ हफ्तों में कई नई SUV लॉन्च करने की तैयारी में हैं। कंपनियों का फोकस अब टेक्नोलॉजी, रेंज, सेफ्टी और प्रीमियम फीचर्स पर है ताकि नए साल की शुरुआत में ही सेल्स में बढ़त मिल सके। आने वाले दिनों में टाटा, रेनॉल्ट, मारुति और महिंद्रा अपनी सबसे बड़ी पेशकशें करने जा रहे हैं। आइए एक-एक करके जानते हैं क्या नया आने वाला है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Renault Kiger
Renault Kiger
₹ 5.76 - 10.34 लाख
अभी ऑफर पाएं
Renault Triber
Renault Triber
₹ 5.76 - 8.6 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.54 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं

टाटा हैरियर एंड सफारी पेट्रोल

टाटा मोटर्स अगले महीने हैरियर पेट्रोल और सफारी पेट्रोल लॉन्च करेगी। दोनों एसयूवी में नया 1.5-लीटर GDI टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा जो 168bhp की पावर और 280Nm टॉर्क देगा। यह वही इंजन है जिसकी पहली झलक Sierra में देखने को मिली थी। पेट्रोल वेरिएंट आने से हैरियर और सफारी सीधे उन ग्राहकों को टारगेट करेंगी जो डीजल के बजाय रिफाइंड और स्मूथ पेट्रोल ऑप्शन चाह रहे हैं।

नई रनॉल्ट डस्टर

रेनॉल्ट भी भारतीय मार्केट में 26 जनवरी, 2026 को अपनी मोस्ट-अवेटेड डस्टर को लॉन्च करने जा रही है। नई डस्टर अब CMF-B प्लेटफॉर्म पर बनेगी जिसे भारत के हिसाब से लोकलाइज किया गया है। नई डस्टर ग्लोबल मॉडल जैसी ही डिजाइन और इंटीरियर फील लेकर आएगी और शुरुआत में इसमें दो पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलने की उम्मीद है। एसयूवी लवर्स के लिए यह एक बड़ा रिटर्न साबित हो सकता है।

मारुति ई विटारा

मारुति सुजुकी भी अगले महीने अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी e-Vitara लॉन्च करेगी। यह कार 49 kWh और 61 kWh बैटरी के साथ आएगी जिसकी रेंज 500+ km तक हो सकती है। गुजरात में इसकी प्रोडक्शन इंटरनेशनल मार्केट के लिए शुरू भी हो चुकी है। यानी यह लॉन्च पूरी तरह तय और काफी करीब है।

महिंद्रा XUV 7XO

दूसरी ओर महिंद्रा भी अपनी पहली थ्री-रो इलेक्ट्रिक एसयूवी XEV 9S लॉन्च करेगी जो INGLO स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म पर बनेगी। इसका बैटरी सेटअप XEV 9e और BE 6 जैसा होगा। इसके बाद महिंद्रा जनवरी में XUV 7XO भी पेश करेगी जो XUV700 का फेसलिफ्ट वर्जन माना जा रहा है। इसमें बड़ा बदलाव केबिन और ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट का होगा। हालांकि, इंजन में बदलाव की उम्मीद नहीं है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
Maruti Suzuki Car Tata Motors Car Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।