फौलाद सा मजबूत निकला इन 2 SUVs का लोहा, क्रैश टेस्ट में मिले पूरे 5-स्टार; सेगमेंट की सबसे सेफ्टी गाड़ी बनी

संक्षेप: टाटा हैरियर (Tata Harrier) और सफारी (Safari) की सेफ्टी रेटिंग सामने आ गई है। भारत NCAP (Bharat NCAP) क्रैश टेस्ट में इन दोनों के पेट्रोल मॉडल को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Dec 29, 2025 07:32 pm IST

टाटा मोटर्स ने हाल ही में अपनी पॉपुलर SUVs टाटा हैरियर (Tata Harrier) और टाटा सफारी (Tata Safari) के पेट्रोल वर्जन पेश किए हैं। जहां एक तरफ ग्राहक इनकी कीमतों के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं, वहीं उससे पहले कंपनी ने दोनों गाड़ियों को लेकर एक बहुत अहम अपडेट शेयर किया है। टाटा हैरियर पेट्रोल (Tata Harrier Petrol) और टाटा सफारी पेट्रोल (Tata Safari Petrol) ने भारत NCAP (Bharat NCAP) क्रैश टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करते हुए 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। इससे साफ है कि पेट्रोल मॉडल्स भी सेफ्टी के मामले में डीजल वर्जन जितने ही भरोसेमंद हैं।

सेफ्टी में पूरी तरह पास

कारवाले (Carwale) की रिपोर्ट के मुताबिक,भारत NCAP में पेट्रोल इंजन वाली हैरियर (Harrier) और सफारी (Safari) को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (Adult Occupant Protection) में 32 में से 30.08 अंक मिले हैं। वहीं, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (Child Occupant Protection) में 49 में से 44.54 अंक मिले हैं। खास बात यह है कि पहले ये सेफ्टी स्कोर सिर्फ डीजल वैरिएंट्स पर लागू थे, लेकिन अब इन्हें पेट्रोल वर्जन तक भी बढ़ा दिया गया है, यानी इंजन चाहे पेट्रोल हो या डीजल, सेफ्टी में कोई समझौता नहीं।

पुराने वैरिएंट में मिलेंगे नए अल्ट्रा वर्जन

टाटा मोटर्स पेट्रोल वर्जन को उसी वैरिएंट लाइन-अप में पेश करेगी, जो डीजल मॉडल्स में मिलता है। इसके अलावा कंपनी ने कुछ एक्सक्लूसिव नए वैरिएंट्स भी जोड़े हैं, जिनमें फियरलेस अल्ट्रा (Fearless Ultra) और फियरलेस अल्ट्रा रेड डार्क (Fearless Ultra Red Dark) शामिल हैं। ये वैरिएंट्स उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जो स्टाइल और फीचर्स दोनों में कुछ अलग चाहते हैं।

नया Hyperion पेट्रोल इंजन

नई टाटा हैरियर (Tata Harrier) और सफारी पेट्रोल (Safari Petrol) में 1.5-लीटर Hyperion TGDi टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 158 bhp की पावर और 255 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसके ट्रांसमिशन विकल्प की बात करें तो इसमें 6-स्पीड मैनुअल और टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है। यह इंजन परफॉर्मेंस और स्मूद ड्राइविंग के बीच अच्छा बैलेंस देने का दावा करता है।

कीमतों का ऐलान जल्द

हालांकि, अभी तक पेट्रोल वैरिएंट्स की कीमतें घोषित नहीं हुई हैं, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही इनका प्राइस टैग सामने आएगा। सेफ्टी, फीचर्स और नए इंजन के साथ हैरियर (Harrier और सफारी (Safari) पेट्रोल मिड-साइज SUV सेगमेंट में मुकाबले को और भी तेज करने वाली हैं।