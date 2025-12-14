Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़tata harrier and safari are coming in petrol variants soon
मार्केट का गेम बदलने पेट्रोल वैरिएंट में आ रही टाटा हैरियर और सफारी, जानिए क्या होगी खासियत

मार्केट का गेम बदलने पेट्रोल वैरिएंट में आ रही टाटा हैरियर और सफारी, जानिए क्या होगी खासियत

संक्षेप:

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ने आने वाले समय की अपनी प्रोडक्ट प्लानिंग को लेकर बड़ा संकेत दिया है। कंपनी जल्द ही अपनी पॉपुलर SUV टाटा हैरियर और टाटा सफारी के पेट्रोल वैरिएंट्स लॉन्च करने की तैयारी में है।

Dec 14, 2025 12:43 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ने आने वाले समय की अपनी प्रोडक्ट प्लानिंग को लेकर बड़ा संकेत दिया है। कंपनी जल्द ही अपनी पॉपुलर SUV टाटा हैरियर और टाटा सफारी के पेट्रोल वैरिएंट्स लॉन्च करने की तैयारी में है। बता दें कि अभी तक भारतीय बाजार में हैरियर और सफारी सिर्फ डीजल इंजन के साथ ही उपलब्ध हैं, जिनमें मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। पेट्रोल इंजन आने के बाद इन दोनों SUV की पहुंच और ज्यादा ग्राहकों तक हो सकती है। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XUV 7XO
Mahindra XUV 7XO
₹ 15 - 26 लाख
मुझे सूचित करें
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं

कुछ ऐसा होगा पावरट्रेन

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, टाटा हैरियर और सफारी में नया 1.5-लीटर, चार-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जाएगा जिसे कंपनी ने ‘हाइपरियन’ नाम दिया है। इस इंजन को पहली बार ऑटो एक्सपो 2023 में शोकेस किया गया था। उम्मीद है कि यह पेट्रोल इंजन डुअल-क्लच ऑटोमैटिक या टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ पेश किया जाएगा। पावर की बात करें तो यह इंजन करीब 170bhp की पावर और 280 Nm का टॉर्क जनरेट कर सकता है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Tata Safari

Tata Safari

₹ 14.66 - 25.96 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Harrier

Tata Harrier

₹ 14 - 25.25 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Curvv

Tata Curvv

₹ 9.66 - 18.85 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Altroz

Tata Altroz

₹ 6.89 - 11.49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

कम हो सकती है कीमत

पेट्रोल इंजन की एंट्री से हैरियर और सफारी की बाजार में पोजिशन और मजबूत होने की संभावना है। दरअसल, इस सेगमेंट में मौजूद ज्यादातर SUV पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन के साथ आती हैं। जबकि टाटा की ये दोनों गाड़ियां अब तक सिर्फ डीजल पर निर्भर थीं। पेट्रोल वैरिएंट आने से इनका मुकाबला प्रतिद्वंद्वियों से ज्यादा बराबरी का हो जाएगा। इसके अलावा, माना जा रहा है कि पेट्रोल इंजन के साथ इन SUV की शुरुआती कीमत भी कुछ कम हो सकती है।

दमदार है मौजूदा इंजन

फिलहाल हैरियर और सफारी में 2.0-लीटर डीजल इंजन दिया जाता है जो 167bhp की पावर और 350 Nm का पीक टॉर्क देता है। यह इंजन 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। कीमत की बात करें तो टाटा सफारी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 14.66 लाख रुपये है। जबकि हैरियर 14 लाख रुपये से शुरू होती है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।