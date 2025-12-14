मार्केट का गेम बदलने पेट्रोल वैरिएंट में आ रही टाटा हैरियर और सफारी, जानिए क्या होगी खासियत

संक्षेप: टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ने आने वाले समय की अपनी प्रोडक्ट प्लानिंग को लेकर बड़ा संकेत दिया है। कंपनी जल्द ही अपनी पॉपुलर SUV टाटा हैरियर और टाटा सफारी के पेट्रोल वैरिएंट्स लॉन्च करने की तैयारी में है।

Dec 14, 2025 12:43 pm IST

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ने आने वाले समय की अपनी प्रोडक्ट प्लानिंग को लेकर बड़ा संकेत दिया है। कंपनी जल्द ही अपनी पॉपुलर SUV टाटा हैरियर और टाटा सफारी के पेट्रोल वैरिएंट्स लॉन्च करने की तैयारी में है। बता दें कि अभी तक भारतीय बाजार में हैरियर और सफारी सिर्फ डीजल इंजन के साथ ही उपलब्ध हैं, जिनमें मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। पेट्रोल इंजन आने के बाद इन दोनों SUV की पहुंच और ज्यादा ग्राहकों तक हो सकती है। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसा होगा पावरट्रेन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, टाटा हैरियर और सफारी में नया 1.5-लीटर, चार-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जाएगा जिसे कंपनी ने ‘हाइपरियन’ नाम दिया है। इस इंजन को पहली बार ऑटो एक्सपो 2023 में शोकेस किया गया था। उम्मीद है कि यह पेट्रोल इंजन डुअल-क्लच ऑटोमैटिक या टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ पेश किया जाएगा। पावर की बात करें तो यह इंजन करीब 170bhp की पावर और 280 Nm का टॉर्क जनरेट कर सकता है।

कम हो सकती है कीमत पेट्रोल इंजन की एंट्री से हैरियर और सफारी की बाजार में पोजिशन और मजबूत होने की संभावना है। दरअसल, इस सेगमेंट में मौजूद ज्यादातर SUV पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन के साथ आती हैं। जबकि टाटा की ये दोनों गाड़ियां अब तक सिर्फ डीजल पर निर्भर थीं। पेट्रोल वैरिएंट आने से इनका मुकाबला प्रतिद्वंद्वियों से ज्यादा बराबरी का हो जाएगा। इसके अलावा, माना जा रहा है कि पेट्रोल इंजन के साथ इन SUV की शुरुआती कीमत भी कुछ कम हो सकती है।