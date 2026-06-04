टाटा ऑल्ट्रोज और टियागो पर 40 हजार रुपये तक का फायदा, टिगोर पर भी कमाल की डील

कंपनी 30 जून तक अपनी पॉप्युलर हैचबैक - टियागो और ऑल्ट्रोज के साथ पॉप्युलर सेडान यानी टिगोर पर 40 हजार रुपये तक के बेनिफिट्स दे रही है। हम आपको इन पर दिए जा रहे ऑफर्स के बारे में डीटेल जानकारी दे रहे हैं।

टाटा की सेडान या हैचबैक लेने की सोच रहे हैं, तो अब देर न करें। कंपनी 30 जून तक अपनी पॉप्युलर हैचबैक - टियागो और ऑल्ट्रोज के साथ पॉप्युलर सेडान यानी टिगोर पर 40,000 रुपये तक के बेनिफिट्स दे रही है। ऐसे में अगर आप इन तीनों में से कोई भी कार खरीदना चाहते हैं, तो हम आपको इन पर दिए जा रहे ऑफर्स के बारे में डीटेल जानकारी दे रहे हैं।

टाटा ऑल्ट्रोज ऑल्ट्रोज लाइन-अप में 2026 ऑल्ट्रोज सीएनजी पर 40,000 रुपये तक के बेनिफिट दिए जा रहे हैं। इसमें 15,000 रुपये का कैश डिस्काउंट और 5,000 रुपये का अडिशनल डिस्काउंट शामिल है। वहीं, टाटा ऑल्ट्रोज के पेट्रोल और डीजल वेरिएंट पर भी यही कैश डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। ऑल्ट्रोज के सभी वेरिएंट पर 15,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस या 20,000 रुपये का स्क्रैपेज बेनिफिट भी लाइव है। इसी तरह, सभी वेरिएंट पर आपको 3,000 रुपये की कॉर्पोरेट छूट भी मिल सकती है। टाटा ऑल्ट्रोज रेंज की कीमत 6.30 लाख रुपये से 10.77 लाख रुपये तक है।

टाटा टियागो टाटा प्री-फेसलिफ्ट टियागो के पेट्रोल और सीएनजी वेरिएंट (बेस XE ट्रिम को छोड़कर) पर 15,000 रुपये की नकद छूट दे रहा है। कंपनी ग्राहकों को 5,000 रुपये के अडिशनल डिस्काउंट के साथ 15,000 रुपये का स्क्रैपेज बोनस या 10,000 रुपये का एक्सचेंज बेनिफिट भी दे रही है। प्री-फेसलिफ्ट टियागो (पेट्रोल और सीएनजी) पर दिया जा रहा कॉर्पोरेट डिस्काउंट 3,000 रुपये का है। 2026 टाटा टियागो फेसलिफ्ट की कीमत 4.70 लाख रुपये से 8.55 लाख रुपये के बीच है।

टाटा टिगोर टाटा टिगोर इस महीने 30,000 रुपये तक के बेनिफिट के साथ आपकी हो सकती है। इसमें 15,000 रुपये का कैश डिस्काउंट और 10,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस या 15,000 रुपये का स्क्रैपेज बेनिफिट शामिल है। वहीं, टिगोर के पेट्रोल और सीएनजी वेरिएंट पर भी 3,000 रुपये की कॉर्पोरेट डिस्काउंट दिया जा रहा है।

टाटा सिएरा ईवी टाटा मोटर्स मिडसाइज इलेक्ट्रिक सेगमेंट में महिंद्रा बीई 6, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक और दूसरी गाड़ियों को टक्कर देने के लिए सिएरा का इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसे कर्व ईवी और हैरियर ईवी के बीच के सेगमेंट में लॉन्च किया जाएगा। यह इलेक्ट्रिक एसयूवी Acti.ev मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। इसमें 55 kWh और 65 kWh की दो बैटरी ऑप्शन ऑफर किए जा सकते हैं।