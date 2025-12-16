Women’s World Cup जीतते ही बदली महिला क्रिकेटरों की किस्मत, गिफ्ट में मिली ये नई-नवेली SUV
टाटा मोटर्स ने ICC Women’s World Cup 2025 जीत को खास अंदाज में सेलिब्रेट करते हुए टीम की हर खिलाड़ी को बिल्कुल नई सिएरा गिफ्ट करने का ऐलान किया है। वर्ल्ड कप जीतने वाली पूरी स्क्वॉड को यह SUV भेंट की गई है।
टाटा मोटर्स ने ICC Women’s World Cup 2025 जीत को खास अंदाज में सेलिब्रेट करते हुए टीम की हर खिलाड़ी को बिल्कुल नई सिएरा गिफ्ट करने का ऐलान किया है। वर्ल्ड कप जीतने वाली पूरी स्क्वॉड को यह SUV भेंट की गई है जिसमें हर खिलाड़ी को अपनी पसंद का Sierra वैरिएंट चुनने की आजादी भी दी गई है। टाटा का यह कदम न सिर्फ खिलाड़ियों की मेहनत को सम्मान देने वाला है बल्कि महिलाओं के खेल और उनकी उपलब्धियों को आगे बढ़ाने की दिशा में भी एक मजबूत संदेश देता है। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।
सभी ने साथ तस्वीरें खिंचवाईं
इस खास मौके पर आयोजित समारोह में टीम इंडिया की महिला क्रिकेटर्स के साथ Tata Sons और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल Ltd. के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन और MD एंड CEO शैलेश चंद्रा भी मौजूद रहे। सभी ने मिलकर नई टाटा सिएरा के साथ तस्वीरें खिंचवाईं जो अब एकदम नए अवतार में भारतीय बाजार में वापसी कर चुकी है। माना जा रहा है कि भारत की महिला टीम की यह वर्ल्ड कप जीत देश में महिला क्रिकेट के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होगी।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Mahindra Marazzo
₹ 14.59 - 17 लाख
MG Hector Plus
₹ 17.29 - 19.49 लाख
Mahindra Thar
₹ 9.99 - 16.99 लाख
Honda Elevate
₹ 11 - 16.67 लाख
Volkswagen Taigun
₹ 11.8 - 19.83 लाख
इतनी है एसयूवी की कीमत
टाटा की SUV लाइनअप में Sierra को Curvv के ऊपर पोजिशन किया गया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपये से शुरू होकर 21.49 लाख रुपये तक जाती है। इच्छुक ग्राहक 21,000 रुपये की टोकन अमाउंट देकर इसे डीलरशिप या ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। कंपनी के मुताबिक, इसकी डिलीवरी जनवरी 2026 के मध्य से शुरू होगी।
कुछ ऐसा है पावरट्रेन
नई सिएरा कंपनी की नई ARGOS आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। डिजाइन की बात करें तो इसमें पुराने सिएरा की पहचान को मॉडर्न टच के साथ बरकरार रखा गया है। शार्प LED हेडलैंप्स, फुल-विड्थ लाइट बार और डुअल-टोन अलॉय व्हील्स इसे प्रीमियम लुक देते हैं। इंजन ऑप्शन में 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल (106 PS, 145 Nm), 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल (160 PS, 255 Nm) और 1.5-लीटर डीजल इंजन (120 PS, 280 Nm तक) शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।