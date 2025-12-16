Hindustan Hindi News
Women’s World Cup जीतते ही बदली महिला क्रिकेटरों की किस्मत, गिफ्ट में मिली ये नई-नवेली SUV

संक्षेप:

टाटा मोटर्स ने ICC Women’s World Cup 2025 जीत को खास अंदाज में सेलिब्रेट करते हुए टीम की हर खिलाड़ी को बिल्कुल नई सिएरा गिफ्ट करने का ऐलान किया है। वर्ल्ड कप जीतने वाली पूरी स्क्वॉड को यह SUV भेंट की गई है।

Dec 16, 2025 05:42 pm IST
टाटा मोटर्स ने ICC Women’s World Cup 2025 जीत को खास अंदाज में सेलिब्रेट करते हुए टीम की हर खिलाड़ी को बिल्कुल नई सिएरा गिफ्ट करने का ऐलान किया है। वर्ल्ड कप जीतने वाली पूरी स्क्वॉड को यह SUV भेंट की गई है जिसमें हर खिलाड़ी को अपनी पसंद का Sierra वैरिएंट चुनने की आजादी भी दी गई है। टाटा का यह कदम न सिर्फ खिलाड़ियों की मेहनत को सम्मान देने वाला है बल्कि महिलाओं के खेल और उनकी उपलब्धियों को आगे बढ़ाने की दिशा में भी एक मजबूत संदेश देता है। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

womens world cup Tata Sierra

इतनी है एसयूवी की कीमत

टाटा की SUV लाइनअप में Sierra को Curvv के ऊपर पोजिशन किया गया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपये से शुरू होकर 21.49 लाख रुपये तक जाती है। इच्छुक ग्राहक 21,000 रुपये की टोकन अमाउंट देकर इसे डीलरशिप या ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। कंपनी के मुताबिक, इसकी डिलीवरी जनवरी 2026 के मध्य से शुरू होगी।

कुछ ऐसा है पावरट्रेन

नई सिएरा कंपनी की नई ARGOS आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। डिजाइन की बात करें तो इसमें पुराने सिएरा की पहचान को मॉडर्न टच के साथ बरकरार रखा गया है। शार्प LED हेडलैंप्स, फुल-विड्थ लाइट बार और डुअल-टोन अलॉय व्हील्स इसे प्रीमियम लुक देते हैं। इंजन ऑप्शन में 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल (106 PS, 145 Nm), 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल (160 PS, 255 Nm) और 1.5-लीटर डीजल इंजन (120 PS, 280 Nm तक) शामिल हैं।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
