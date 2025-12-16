Women’s World Cup जीतते ही बदली महिला क्रिकेटरों की किस्मत, गिफ्ट में मिली ये नई-नवेली SUV

संक्षेप: टाटा मोटर्स ने ICC Women’s World Cup 2025 जीत को खास अंदाज में सेलिब्रेट करते हुए टीम की हर खिलाड़ी को बिल्कुल नई सिएरा गिफ्ट करने का ऐलान किया है। वर्ल्ड कप जीतने वाली पूरी स्क्वॉड को यह SUV भेंट की गई है।

टाटा मोटर्स ने ICC Women’s World Cup 2025 जीत को खास अंदाज में सेलिब्रेट करते हुए टीम की हर खिलाड़ी को बिल्कुल नई सिएरा गिफ्ट करने का ऐलान किया है। वर्ल्ड कप जीतने वाली पूरी स्क्वॉड को यह SUV भेंट की गई है जिसमें हर खिलाड़ी को अपनी पसंद का Sierra वैरिएंट चुनने की आजादी भी दी गई है। टाटा का यह कदम न सिर्फ खिलाड़ियों की मेहनत को सम्मान देने वाला है बल्कि महिलाओं के खेल और उनकी उपलब्धियों को आगे बढ़ाने की दिशा में भी एक मजबूत संदेश देता है। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

सभी ने साथ तस्वीरें खिंचवाईं इस खास मौके पर आयोजित समारोह में टीम इंडिया की महिला क्रिकेटर्स के साथ Tata Sons और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल Ltd. के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन और MD एंड CEO शैलेश चंद्रा भी मौजूद रहे। सभी ने मिलकर नई टाटा सिएरा के साथ तस्वीरें खिंचवाईं जो अब एकदम नए अवतार में भारतीय बाजार में वापसी कर चुकी है। माना जा रहा है कि भारत की महिला टीम की यह वर्ल्ड कप जीत देश में महिला क्रिकेट के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होगी।

इतनी है एसयूवी की कीमत टाटा की SUV लाइनअप में Sierra को Curvv के ऊपर पोजिशन किया गया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपये से शुरू होकर 21.49 लाख रुपये तक जाती है। इच्छुक ग्राहक 21,000 रुपये की टोकन अमाउंट देकर इसे डीलरशिप या ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। कंपनी के मुताबिक, इसकी डिलीवरी जनवरी 2026 के मध्य से शुरू होगी।