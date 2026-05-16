Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पेट्रोल या डीजल नहीं, बल्कि 100% इथेनॉल से दौड़ेगी टाटा की ये नई कार; इस साल भारत में होगी लॉन्च!

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share

100% इथेनॉल से चलने वाली कारों की लिस्ट में टाटा मोटर्स की कार का नाम भी जुड़ गया है। दरअसल, कंपनी 100% इथेनॉल चलने वाली फ्लेक्स फ्यूल कार इस साल के आखिर या 2027 की शुरुआत में लॉन्च करेगी। कंपनी की तरफ से इसकी जानकारी दी गई है।

पेट्रोल या डीजल नहीं, बल्कि 100% इथेनॉल से दौड़ेगी टाटा की ये नई कार; इस साल भारत में होगी लॉन्च!

सरकार 100% इथेनॉल से चलने वाले व्हीकल को लेकर अपनी मंशा साफ कर चुकी है। अगले कुछ सालों में E20 यानी इथेनॉल मिक्स पेट्रोल के रेशियो को 20% से बढ़ाकर 80% तक करना है। वहीं, 100% इथेनॉल से चलने वाले फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल भी लॉन्च किए जाएंगे। इस दिशा में कई कंपनियां पहले ही अपने प्रोटोटाइप पेश कर चुकी हैं। इसमें मारुति की वैगनआर औऱ फ्रोंक्स शामिल हैं। अब इस लिस्ट में टाटा मोटर्स की कार का नाम भी जुड़ गया है। दरअसल, कंपनी 100% इथेनॉल चलने वाली फ्लेक्स फ्यूल कार इस साल के आखिर या 2027 की शुरुआत में लॉन्च करेगी। कंपनी की तरफ से इसकी जानकारी दी गई है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.85 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
BMW i4
BMW i4
₹ 72.5 - 77.5 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.9 लाख
अभी ऑफर पाएं

भारत मोबिलिटी एक्सपो में दिखाया था प्रोटोटाइप

नई दिल्ली में हुए 2025 भारत मोबिलिटी एक्सपो के दौरान, टाटा मोटर्स ने पंच फ्लेक्स फ्यूल के रूप में एक टेक्नोलॉजी डेमो दिखाया। यह प्रोटोटाइप पेट्रोल, पेट्रोल + इथेनॉल के ब्लेंड और यहां तक कि शुद्ध इथेनॉल पर भी चलने में सक्षम था। इस प्रोटोटाइप द्वारा सपोर्ट किए जाने वाले ब्लेंड E20 (20% इथेनॉल) से लेकर E100 (100% इथेनॉल) तक थे।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Tata Nexon

Tata Nexon

₹ 7.32 - 14.22 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra XUV 3XO

Mahindra XUV 3XO

₹ 7.37 - 14.55 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Kia Syros

Kia Syros

₹ 8.4 - 15.8 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Skoda Kylaq

Skoda Kylaq

₹ 7.59 - 12.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Brezza

Maruti Suzuki Brezza

₹ 8.26 - 13.01 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:अप्रैल में इस कार की सिर्फ 116 यूनिट बिकीं, अब कंपनी दे रही ₹3.50 लाख की छूट

अब, ऐसा लगता है कि टाटा मोटर्स इस फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन में लाने पर काम कर रही है। कंपनी ने इस बात की पुष्टि की है कि देश में पहला टाटा फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल 2026 के आखिर या 2027 की शुरुआत तक लॉन्च हो जाएगा। इस बात की पुष्टि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, शैलेश चंद्र ने Q4 की कमाई के बाद हुई कॉल के दौरान की।

अभी यह पक्का नहीं है कि फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी सबसे पहले पंच में आएगी या किसी दूसरी कार में इसका इस्तेमाल होगा। हालांकि, टाटा मोटर्स को काफी भरोसा है कि उनका पहला फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल इस साल तक तैयार हो जाएगा। अगर फ्लेक्स फ्यूल सबसे पहले पंच में आता है, तो इस SUV को चौथा फ्यूल ऑप्शन (पेट्रोल, CNG, EV, इथेनॉल) मिलेगा और अगर यह नेक्सन के साथ लॉन्च होता है, तो यह उसका पांचवां ऑप्शन (पेट्रोल, डीजल, CNG, EV, इथेनॉल) होगा।

ये भी पढ़ें:₹7.59 लाख की इस SUV ने फिर जीता लोगों का दिल, बिक्री में शान से बनी नंबर-1

इथेनॉल अपनी नमी बनाए रखने की क्षमता के लिए जाना जाता है। जब इसे पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है, तो यह व्हीकल के फ्यूल सिस्टम में काफी नमी ले आता है। अगर किसी व्हीकल में इथेनॉल के तय प्रतिशत के साथ काम करने के लिए डिजाइन किया गया कोई खास और ऑप्टिमाइज्ड फ्यूल सिस्टम नहीं है, तो फ्यूल लाइनों, फ्यूल पंप या इंजेक्टर के अंदर जंग लग सकती है।

इथेनॉल री-फ्यूलिंग की प्रक्रिया पेट्रोल री-फ्यूलिंग जैसी ही है और इसमें ज्यादा समय नहीं लगता। 2026 के आखिर या 2027 की शुरुआत तक अपना पहला फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल लॉन्च करने का टाटा का फैसला, भारत सरकार के आत्मनिर्भरता और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने के प्रयासों के अनुरूप है। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध ने नेचुरल गैस और कच्चे तेल की सप्लाई चेन को बाधित कर दिया है।

ये भी पढ़ें:स्कॉर्पियो खरीदने का बढ़िया मौका, कंपनी ने एक झटके में ₹50000 घटा दिए

टाटा मोटर्स दो नई इलेक्ट्रिक कारें भी लॉन्च करने जा रही है। इसमें सफारी EV है, जो हाल ही में लॉन्च हुई महिंद्रा XEV 9S को टक्कर देगी। वहीं, एक अन्य मॉडल सिएरा EV का होगा, जो हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, महिंद्रा BE 6, MG ZS EV, मारुति सुजुकी ई-विटारा जैसी अन्य C-सेगमेंट इलेक्ट्रिक SUVs को टक्कर देगी।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
Tata Tata Motors Tata Punch अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।