पेट्रोल या डीजल नहीं, बल्कि 100% इथेनॉल से दौड़ेगी टाटा की ये नई कार; इस साल भारत में होगी लॉन्च!

100% इथेनॉल से चलने वाली कारों की लिस्ट में टाटा मोटर्स की कार का नाम भी जुड़ गया है। दरअसल, कंपनी 100% इथेनॉल चलने वाली फ्लेक्स फ्यूल कार इस साल के आखिर या 2027 की शुरुआत में लॉन्च करेगी। कंपनी की तरफ से इसकी जानकारी दी गई है।

सरकार 100% इथेनॉल से चलने वाले व्हीकल को लेकर अपनी मंशा साफ कर चुकी है। अगले कुछ सालों में E20 यानी इथेनॉल मिक्स पेट्रोल के रेशियो को 20% से बढ़ाकर 80% तक करना है। वहीं, 100% इथेनॉल से चलने वाले फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल भी लॉन्च किए जाएंगे। इस दिशा में कई कंपनियां पहले ही अपने प्रोटोटाइप पेश कर चुकी हैं। इसमें मारुति की वैगनआर औऱ फ्रोंक्स शामिल हैं। अब इस लिस्ट में टाटा मोटर्स की कार का नाम भी जुड़ गया है। दरअसल, कंपनी 100% इथेनॉल चलने वाली फ्लेक्स फ्यूल कार इस साल के आखिर या 2027 की शुरुआत में लॉन्च करेगी। कंपनी की तरफ से इसकी जानकारी दी गई है।

भारत मोबिलिटी एक्सपो में दिखाया था प्रोटोटाइप नई दिल्ली में हुए 2025 भारत मोबिलिटी एक्सपो के दौरान, टाटा मोटर्स ने पंच फ्लेक्स फ्यूल के रूप में एक टेक्नोलॉजी डेमो दिखाया। यह प्रोटोटाइप पेट्रोल, पेट्रोल + इथेनॉल के ब्लेंड और यहां तक कि शुद्ध इथेनॉल पर भी चलने में सक्षम था। इस प्रोटोटाइप द्वारा सपोर्ट किए जाने वाले ब्लेंड E20 (20% इथेनॉल) से लेकर E100 (100% इथेनॉल) तक थे।

अब, ऐसा लगता है कि टाटा मोटर्स इस फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन में लाने पर काम कर रही है। कंपनी ने इस बात की पुष्टि की है कि देश में पहला टाटा फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल 2026 के आखिर या 2027 की शुरुआत तक लॉन्च हो जाएगा। इस बात की पुष्टि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, शैलेश चंद्र ने Q4 की कमाई के बाद हुई कॉल के दौरान की।

अभी यह पक्का नहीं है कि फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी सबसे पहले पंच में आएगी या किसी दूसरी कार में इसका इस्तेमाल होगा। हालांकि, टाटा मोटर्स को काफी भरोसा है कि उनका पहला फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल इस साल तक तैयार हो जाएगा। अगर फ्लेक्स फ्यूल सबसे पहले पंच में आता है, तो इस SUV को चौथा फ्यूल ऑप्शन (पेट्रोल, CNG, EV, इथेनॉल) मिलेगा और अगर यह नेक्सन के साथ लॉन्च होता है, तो यह उसका पांचवां ऑप्शन (पेट्रोल, डीजल, CNG, EV, इथेनॉल) होगा।

इथेनॉल अपनी नमी बनाए रखने की क्षमता के लिए जाना जाता है। जब इसे पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है, तो यह व्हीकल के फ्यूल सिस्टम में काफी नमी ले आता है। अगर किसी व्हीकल में इथेनॉल के तय प्रतिशत के साथ काम करने के लिए डिजाइन किया गया कोई खास और ऑप्टिमाइज्ड फ्यूल सिस्टम नहीं है, तो फ्यूल लाइनों, फ्यूल पंप या इंजेक्टर के अंदर जंग लग सकती है।

इथेनॉल री-फ्यूलिंग की प्रक्रिया पेट्रोल री-फ्यूलिंग जैसी ही है और इसमें ज्यादा समय नहीं लगता। 2026 के आखिर या 2027 की शुरुआत तक अपना पहला फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल लॉन्च करने का टाटा का फैसला, भारत सरकार के आत्मनिर्भरता और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने के प्रयासों के अनुरूप है। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध ने नेचुरल गैस और कच्चे तेल की सप्लाई चेन को बाधित कर दिया है।