पैसों का रखिए इंतजाम, मार्केेट में एंट्री करने वाली हैं टाटा की 5 धांसू SUV; कीमत भी ₹10 लाख से कम
टाटा मोटर्स का प्लान है कि इस दशक के दूसरे हिस्से तक करीब 30 पैसेंजर मॉडल्स लॉन्च किए जाएं। इनमें बिल्कुल नए मॉडल के साथ पहले से मौजूद कारों और एसयूवी के नेक्स्ट-जनरेशन वर्जन भी शामिल होंगे।
टाटा मोटर्स आने वाले सालों में भारतीय ऑटो मार्केट में बड़ा धमाका करने जा रही है। कंपनी का प्लान है कि इस दशक के दूसरे हिस्से तक करीब 30 पैसेंजर मॉडल्स लॉन्च किए जाएं। इनमें बिल्कुल नए मॉडल के साथ पहले से मौजूद कारों और एसयूवी के नेक्स्ट-जनरेशन वर्जन भी शामिल होंगे। इनमें पांच एसयूवी तो ऐसी हैं जो आने वाले एक साल के अंदर लॉन्च हो सकती हैं। बता दें कि इन सारी एसयूवी की कीमत 10 लाख रुपये के बजट में होगी। ऐसे में आइए जानते हैं कंपनी की अपकमिंग पांच मोस्ट-अवेटेड एसयूवी के बारे में विस्तार से।
नई नेक्सन की सबसे ज्यादा चर्चा
सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त नई जनरेशन नेक्सन को लेकर है। इसे टाटा ने कोडनेम ‘Garud’ दिया है और यह मौजूदा X1 प्लेटफॉर्म के अपडेटेड वर्जन पर बनेगी। नई नेक्सन का लुक और भी एग्रेसिव होगा और अंदर से ज्यादा प्रीमियम फील देगी। कंपनी इसमें नया इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और लेवल-2 ADAS जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी भी दे सकती है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Tata Nexon CNG
₹ 8.9 - 14.3 लाख
Tata Nexon
₹ 8 - 15.6 लाख
Tata Punch CNG
₹ 7.3 - 10.17 लाख
Tata Punch
₹ 6.2 - 10.32 लाख
पंच फेसलिफ्ट की भी होगी एंट्री
बता दें कि नई नेक्सन को शोरूम तक पहुंचने में अभी वक्त है। हालांकि, कंपनी EV सेगमेंट पर भी फोकस कर रही है। टाटा 2027-28 तक अपडेटेड नेक्सन EV लॉन्च करने की तैयारी में है। इसके अलावा, पंच का फेसलिफ्ट भी आने वाला है। कई बार टेस्टिंग के दौरान इसकी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जिनसे पता चलता है कि इसमें नए डिजाइन और ताजा फीचर्स देखने को मिलेंगे।
सिएरा भी है लिस्ट में
रिपोर्ट्स की मानें तो फेसलिफ्टेड पंच के कई फीचर्स Punch EV से लिए जाएंगे जिससे पेट्रोल मॉडल और ज्यादा मॉडर्न लगेगा। कंपनी साल 2025 के आखिर तक नया पंच लॉन्च कर सकती है। जबकि नई पंच EV के लिए 2026 का इंतजार करना होगा। वहीं, नई Scarlet का डिजाइन सिएरा से इंस्पायर्ड हो सकता है जिसमें ज्यादा स्पेस और बॉक्सी लुक मिलेगा।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।