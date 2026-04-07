महिंद्रा, हुंडई या MG नहीं, ज्यादातर लोगों ने इस कंपनी की EV खरीदीं; 12 महीने में 3 लाख यूनिट बिकीं

टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक फोर-व्हीकल सेगमेंट में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। दरअसल, फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनी ने 3 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक कार बेच डालीं। ये कंपनी का किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अब तक का सबसे शानदार सेल्स रिकॉर्ड भी है।

टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक फोर-व्हीकल सेगमेंट में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। दरअसल, फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनी ने 3 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक कार बेच डालीं। ये कंपनी का किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अब तक का सबसे शानदार सेल्स रिकॉर्ड भी है। वहीं, मार्च 2026 में उसने रिकॉर्ड 9,494 यूनिट के साथ अपनी सबसे बड़ी मंथली सेल्स भी दर्ज की। कंपनी के लिए FY2026 का सफर अप्रैल 2025 में 5,318 यूनिट के साथ शुरू हुआ था। जो अप्रैल 2026 में 12 महीने के बाद 92,120 यूनिट के साथ खत्म हुआ। कंपनी को सेगमेंट में साल-दर-साल आधार के नाम पर 43% की ग्रोथ मिली। बता दें कि टाटा के इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में टियागो ईवी, टिगोर ईवी, पंच ईवी, नेक्सन ईवी, हैरियर ईवी शामिल हैं। चलिए अब कंपनी की मंथ वाइज सेल्स रिपोर्ट को देखते हैं।

टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स FY2026 महीना FY2026 FY2025 चेंज % YoY अप्रैल 2025 5,318 6,364 -16% मई 2025 5,685 5,558 2% जून 2025 5,228 4,657 12% जुलाई 2025 7,124 5,027 42% अगस्त 2025 8,540 5,935 44% सितंबर 2025 9,191 4,680 96% अक्टूबर 2025 9,286 5,355 73% नवंबर 2025 7,911 5,202 52% दिसंबर 2025 6,906 5,562 24% जनवरी 2026 9,052 5,240 73% फरवरी 2026 8,385 5,343 57% मार्च 2026 9,494 5,353 77% टोटल 92,120 64,276 43%

टाटा मोटर्स की FY2026 में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स की बात करें तो अप्रैल 2025 (FY26) में कंपनी ने 5,318 गाड़ियां बेचीं। वहीं, अप्रैल 2024 (FY25) में 6,364 गाड़ियां बिकी थीं। यानी इसे 16% की YoY डिग्रोथ मिली। मई 2025 (FY26) में कंपनी ने 5,685 गाड़ियां बेचीं। वहीं, अप्रैल 2024 (FY25) में 5,558 गाड़ियां बिकी थीं। यानी इसे 2% की YoY ग्रोथ मिली। जून 2025 (FY26) में कंपनी ने 5,228 गाड़ियां बेचीं। वहीं, अप्रैल 2024 (FY25) में 4,657 गाड़ियां बिकी थीं। यानी इसे 12% की YoY ग्रोथ मिली।

जुलाई 2025 (FY26) में कंपनी ने 7,124 गाड़ियां बेचीं। वहीं, अप्रैल 2024 (FY25) में 5,027 गाड़ियां बिकी थीं। यानी इसे 42% की YoY ग्रोथ मिली। अगस्त 2025 (FY26) में कंपनी ने 8,540 गाड़ियां बेचीं। वहीं, अप्रैल 2024 (FY25) में 5,935 गाड़ियां बिकी थीं। यानी इसे 44% की YoY ग्रोथ मिली। सितंबर 2025 (FY26) में कंपनी ने 9,191 गाड़ियां बेचीं। वहीं, अप्रैल 2024 (FY25) में 4,680 गाड़ियां बिकी थीं। यानी इसे 96% की YoY ग्रोथ मिली।

अक्टूबर 2025 (FY26) में कंपनी ने 9,286 गाड़ियां बेचीं। वहीं, अप्रैल 2024 (FY25) में 5,355 गाड़ियां बिकी थीं। यानी इसे 73% की YoY ग्रोथ मिली। नवंबर 2025 (FY26) में कंपनी ने 7,911 गाड़ियां बेचीं। वहीं, अप्रैल 2024 (FY25) में 5,202 गाड़ियां बिकी थीं। यानी इसे 52% की YoY ग्रोथ मिली। दिसंबर 2025 (FY26) में कंपनी ने 6,906 गाड़ियां बेचीं। वहीं, अप्रैल 2024 (FY25) में 5,562 गाड़ियां बिकी थीं। यानी इसे 24% की YoY ग्रोथ मिली।