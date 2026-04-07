महिंद्रा, हुंडई या MG नहीं, ज्यादातर लोगों ने इस कंपनी की EV खरीदीं; 12 महीने में 3 लाख यूनिट बिकीं
टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक फोर-व्हीकल सेगमेंट में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। दरअसल, फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनी ने 3 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक कार बेच डालीं। ये कंपनी का किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अब तक का सबसे शानदार सेल्स रिकॉर्ड भी है।
टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक फोर-व्हीकल सेगमेंट में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। दरअसल, फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनी ने 3 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक कार बेच डालीं। ये कंपनी का किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अब तक का सबसे शानदार सेल्स रिकॉर्ड भी है। वहीं, मार्च 2026 में उसने रिकॉर्ड 9,494 यूनिट के साथ अपनी सबसे बड़ी मंथली सेल्स भी दर्ज की। कंपनी के लिए FY2026 का सफर अप्रैल 2025 में 5,318 यूनिट के साथ शुरू हुआ था। जो अप्रैल 2026 में 12 महीने के बाद 92,120 यूनिट के साथ खत्म हुआ। कंपनी को सेगमेंट में साल-दर-साल आधार के नाम पर 43% की ग्रोथ मिली। बता दें कि टाटा के इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में टियागो ईवी, टिगोर ईवी, पंच ईवी, नेक्सन ईवी, हैरियर ईवी शामिल हैं। चलिए अब कंपनी की मंथ वाइज सेल्स रिपोर्ट को देखते हैं।
|टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स FY2026
|महीना
|FY2026
|FY2025
|चेंज % YoY
|अप्रैल 2025
|5,318
|6,364
|-16%
|मई 2025
|5,685
|5,558
|2%
|जून 2025
|5,228
|4,657
|12%
|जुलाई 2025
|7,124
|5,027
|42%
|अगस्त 2025
|8,540
|5,935
|44%
|सितंबर 2025
|9,191
|4,680
|96%
|अक्टूबर 2025
|9,286
|5,355
|73%
|नवंबर 2025
|7,911
|5,202
|52%
|दिसंबर 2025
|6,906
|5,562
|24%
|जनवरी 2026
|9,052
|5,240
|73%
|फरवरी 2026
|8,385
|5,343
|57%
|मार्च 2026
|9,494
|5,353
|77%
|टोटल
|92,120
|64,276
|43%
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
BYD Atto 3
₹ 24.99 - 33.99 लाख
Mahindra XEV 9e
₹ 21.9 - 31.25 लाख
Tata Harrier EV
₹ 21.49 - 30.23 लाख
BYD eMAX 7
₹ 26.9 - 29.9 लाख
टाटा मोटर्स की FY2026 में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स की बात करें तो अप्रैल 2025 (FY26) में कंपनी ने 5,318 गाड़ियां बेचीं। वहीं, अप्रैल 2024 (FY25) में 6,364 गाड़ियां बिकी थीं। यानी इसे 16% की YoY डिग्रोथ मिली। मई 2025 (FY26) में कंपनी ने 5,685 गाड़ियां बेचीं। वहीं, अप्रैल 2024 (FY25) में 5,558 गाड़ियां बिकी थीं। यानी इसे 2% की YoY ग्रोथ मिली। जून 2025 (FY26) में कंपनी ने 5,228 गाड़ियां बेचीं। वहीं, अप्रैल 2024 (FY25) में 4,657 गाड़ियां बिकी थीं। यानी इसे 12% की YoY ग्रोथ मिली।
जुलाई 2025 (FY26) में कंपनी ने 7,124 गाड़ियां बेचीं। वहीं, अप्रैल 2024 (FY25) में 5,027 गाड़ियां बिकी थीं। यानी इसे 42% की YoY ग्रोथ मिली। अगस्त 2025 (FY26) में कंपनी ने 8,540 गाड़ियां बेचीं। वहीं, अप्रैल 2024 (FY25) में 5,935 गाड़ियां बिकी थीं। यानी इसे 44% की YoY ग्रोथ मिली। सितंबर 2025 (FY26) में कंपनी ने 9,191 गाड़ियां बेचीं। वहीं, अप्रैल 2024 (FY25) में 4,680 गाड़ियां बिकी थीं। यानी इसे 96% की YoY ग्रोथ मिली।
अक्टूबर 2025 (FY26) में कंपनी ने 9,286 गाड़ियां बेचीं। वहीं, अप्रैल 2024 (FY25) में 5,355 गाड़ियां बिकी थीं। यानी इसे 73% की YoY ग्रोथ मिली। नवंबर 2025 (FY26) में कंपनी ने 7,911 गाड़ियां बेचीं। वहीं, अप्रैल 2024 (FY25) में 5,202 गाड़ियां बिकी थीं। यानी इसे 52% की YoY ग्रोथ मिली। दिसंबर 2025 (FY26) में कंपनी ने 6,906 गाड़ियां बेचीं। वहीं, अप्रैल 2024 (FY25) में 5,562 गाड़ियां बिकी थीं। यानी इसे 24% की YoY ग्रोथ मिली।
जनवरी 2026 (FY26) में कंपनी ने 9,052 गाड़ियां बेचीं। वहीं, अप्रैल 2024 (FY25) में 5,240 गाड़ियां बिकी थीं। यानी इसे 73% की YoY ग्रोथ मिली। फरवरी 2026 (FY26) में कंपनी ने 8,385 गाड़ियां बेचीं। वहीं, अप्रैल 2024 (FY25) में 5,343 गाड़ियां बिकी थीं। यानी इसे 57% की YoY ग्रोथ मिली। मार्च 2026 (FY26) में कंपनी ने 9,494 गाड़ियां बेचीं। वहीं, अप्रैल 2024 (FY25) में 5,353 गाड़ियां बिकी थीं। यानी इसे 77% की YoY ग्रोथ मिली। इस तरह कंपनी ने FY2026 में कुल 92,120 गाड़ियां बेचीं। जबकि, FY2025 में ये आंकड़ा 64,276 यूनिट का था। यानी इसे 43% की YoY ग्रोथ मिली।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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