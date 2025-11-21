हैरियर, सफारी, कर्व, अल्ट्रोज, नेक्सन, पंच, टियागो, टिगोर पर टाटा दे रही ₹1.75 लाख तक छूट, ये रही बड़ी वजह

संक्षेप: टाटा मोटर्स नवंबर, 2025 में अपनी कई कारों पर धमाकेदार डिस्काउंट ऑफर कर रही है। यह डिस्काउंट अधिकतम 1.75 लाख रुपये तक पहुंच जा रही है। इस लिस्ट में हैरियर, सफारी, कर्व, अल्ट्रोज, नेक्सन, पंच, टियागो और टिगोर जैसी पॉपुलर कारें शामिल हैं।

Fri, 21 Nov 2025 02:17 PM

टाटा मोटर्स नवंबर, 2025 में अपनी कई कारों पर धमाकेदार डिस्काउंट ऑफर कर रही है। यह डिस्काउंट अधिकतम 1.75 लाख रुपये तक पहुंच जा रही है। इस लिस्ट में हैरियर, सफारी, कर्व, अल्ट्रोज, नेक्सन, पंच, टियागो और टिगोर जैसी पॉपुलर कारें शामिल हैं। यह ऑफर्स डीलरशिप के हिसाब से बदल सकते हैं। इनमें कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, लॉयल्टी बोनस और कॉरपोरेट ऑफर जैसे फायदे मिल रहे हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ये ऑफर्स ऐसे समय में आए हैं जब कंपनी भारत में अपनी नई टाटा सिएरा (Tata Sierra) लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। ऐसे में फेस्टिव और ईयर-एंड सीजन में खरीदारों के लिए अच्छे मौके बन गए हैं।

यहां मिल रहा सबसे बड़ा डिस्काउंट सबसे बड़ा डिस्काउंट टाटा हैरियर और सफारी पर देखने को मिल रहा है। इनके मिड-स्पेक Adventure trims पर 1.75 लाख रुपये तक का फायदा दिया जा रहा है। एंट्री-लेवल Smart trims पर 50,000 रुपये और Pure trims पर 1.25 लाख रुपये तक का ऑफर है। वहीं, टॉप-एंड Harrier Fearless और Safari Accomplished trims पर 75,000 से 1.25 लाख रुपये तक की छूट मिल रही है। ये फायदे MY2024 और MY2025 दोनों मॉडल्स पर लागू हैं।

नेक्सन पर भी बंपर छूट अगर बात करें प्रीमियम हैचबैक टाटा अल्ट्रोज की तो इसके सभी पुराने वर्जन्स पर 1 लाख रुपये तक का फायदा और इसके Racer Variant पर 1.35 लाख रुपये तक की छूट मिल रही है। वहीं, MY2025 अल्ट्रोज (Petrol, Diesel, CNG) पर 65,000 रुपये तक का फायदा मिल रहा है। दूसरी ओर टाटा नेक्सन पर भी बढ़िया ऑफर्स मौजूद हैं। इनमें MY2024 और MY2025 मॉडल्स पर 45,000 रुपये तक की छूट और 2025 नेक्सन पर 20,000 रुपये का लॉयल्टी बोनस भी शामिल है।