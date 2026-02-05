फटाफट लपक लें टाटा की कारें, पंच, नेक्सन समेत कंपनी की इन कारों पर आई बंपर छूट; लिस्ट में देखें फुल डिटेल
अगर आप टाटा की कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो फटाफट लपक लें। जी हां, क्योंकि टाटा फरवरी 2026 में अपनी पंच, नेक्सन समेत सभी कारों पर बंपर छूट दे रही है। आइए डिटेल्स जानते हैं।
फरवरी 2026 में टाटा (Tata Motors) ने अपने ग्राहकों के लिए जबरदस्त ऑफर्स की लाइन लगा दी है। जनवरी 2026 में शानदार बिक्री के बाद कंपनी पूरे आत्मविश्वास में नजर आ रही है। टाटा मोटर्स (Tata Motors) देश की दूसरी सबसे बड़ी कार निर्माता बनकर उभरी है और इस दौरान उसने सालाना आधार पर करीब 46% YoY और महीने-दर-महीने 40% MoM ग्रोथ दर्ज की। खास बात यह रही कि टाटा नेक्सन (Tata Nexon) देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी, जबकि पंच (Punch) तीसरे नंबर पर रही। इसी रफ्तार को बनाए रखने के लिए टाटा (Tata) अब फरवरी में कई मॉडलों पर भारी डिस्काउंट दे रही है, जो कुछ मामलों में 85,000 तक पहुंच रहा है।
टियागो और टिगोर पर डिस्काउंट
सबसे एंट्री-लेवल मॉडल टियागो (Tiago) और टिगोर (Tigor) की बात करें तो MY24 और MY25 चेसिस वाली कारों पर 35,000 तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसमें टियागो (Tiago) के ज्यादातर वैरिएंट और टिगोर (Tigor) के सभी वैरिएंट शामिल हैं। वहीं, MY26 मॉडल्स पर टियागो (Tiago) में करीब 20,000 रुपये और टिगोर (Tigor) में 25,000 रुपये तक की छूट मिल रही है। इन ऑफर्स में एक्सचेंज और स्क्रैपेज बोनस भी शामिल हैं, जिससे बजट ग्राहकों को अच्छी राहत मिल सकती है।
टाटा कार डिस्काउंट ऑफर- फरवरी 2026 (MY24 / MY25 / MY26)
|मॉडल
|चेसिस ईयर
|फ्यूल
|लागू वेरिएंट
|कंज़्यूमर डिस्काउंट
|एक्सचेंज बोनस
|स्क्रैपेज बोनस
|लॉयल्टी बोनस
|कुल डिस्काउंट तक
|Tiago
|MY26
|सभी
|XE MYC छोड़कर सभी
|10,000
|10,000
|15,000
|–
|20,000
|MY24 / MY25
|सभी
|XE व XE MYC छोड़कर
|15,000
|20,000
|25,000
|–
|35,000
|Tigor
|MY26
|सभी
|फ्लीट छोड़कर सभी
|15,000
|10,000
|15,000
|–
|25,000
|MY24 / MY25
|सभी
|सभी वेरिएंट
|15,000
|20,000
|25,000
|–
|35,000
|Altroz
|MY26
|सभी
|नए वेरिएंट (Smart, Pure, Creative, Accomplished)
|15,000
|15,000
|20,000
|–
|30,000
|MY24 / MY25
|पेट्रोल / CNG
|पुराने वेरिएंट
|60,000
|25,000
|35,000
|–
|85,000
|MY24 / MY25
|डीज़ल
|पुराने वेरिएंट
|60,000
|25,000
|35,000
|–
|85,000
|MY24 / MY25
|सभी
|नए वेरिएंट
|10,000
|15,000
|25,000
|–
|25,000
|Punch
|MY24 / MY25
|पेट्रोल
|पुराने वेरिएंट
|5,000
|15,000
|20,000
|20,000
|40,000
|MY24 / MY25
|CNG
|पुराने वेरिएंट
|5,000
|15,000
|20,000
|20,000
|40,000
|Nexon
|MY26
|सभी
|सभी वेरिएंट
|10,000
|15,000
|20,000
|–
|25,000
|MY24 / MY25
|पेट्रोल / CNG / डीज़ल
|सभी वेरिएंट
|10,000
|20,000
|25,000
|20,000
|50,000
|Curvv
|MY26
|सभी
|सभी वेरिएंट
|20,000
|20,000
|25,000
|–
|40,000
|MY24 / MY25
|सभी
|सभी वेरिएंट
|20,000
|20,000
|25,000
|–
|40,000
|Harrier
|MY26
|डीज़ल
|नए वेरिएंट
|10,000
|25,000
|35,000
|–
|35,000
|MY24 / MY25
|डीज़ल
|नए वेरिएंट / Fearless X+
|25,000
|50,000
|60,000
|–
|75,000
|Safari
|MY26
|डीज़ल
|नए वेरिएंट
|10,000
|25,000
|35,000
|–
|35,000
|MY24 / MY25
|डीज़ल
|नए वेरिएंट / Accomplished X+, X+ 6S
|25,000
|50,000
|60,000
|–
|75,000
टाटा पंच पर ऑफर
कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में टाटा पंच (Tata Punch) पर भी अच्छे ऑफर्स हैं। हाल ही में लॉन्च हुई पंच फेसलिफ्ट (Punch Facelift) पर फिलहाल कोई छूट नहीं मिल रही, लेकिन प्री-फेसलिफ्ट MY24 और MY25 Punch (पेट्रोल और CNG दोनों) पर 40,000 रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके अलावा पुराने टाटा (Tata) ग्राहकों के लिए 20,000 का लॉयल्टी बोनस भी उपलब्ध है, जिससे डील और भी आकर्षक बन जाती है।
टाटा कर्व पर 40,000 की छूट
टाटा कर्व (Tata Curvv)देश की पहली मेनस्ट्रीम कूपे SUV मानी जाती है, उस पर भी कंपनी खास ऑफर दे रही है। कर्व (Curvv) के MY24, MY25 और MY26 सभी वैरिएंट्स पर इंजन ऑप्शन की परवाह किए बिना सीधा 40,000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। हालांकि, इस मॉडल पर कोई लॉयल्टी बोनस नहीं दिया जा रहा, लेकिन स्टाइल और प्रीमियम अपील चाहने वालों के लिए यह डील काफी लुभावनी है।
टाटा नेक्सन (Tata Nexon) पर छूट
भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार टाटा नेक्सन (Tata Nexon) पर भी फरवरी 2026 में शानदार छूट मिल रही है। MY24 और MY25 टाटा नेक्सन (Tata Nexon) (पेट्रोल, डीजल और CNG तीनों) पर 50,000 तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। वहीं, नए MY26 टाटा नेक्सन (Tata Nexon) पर भी 25,000 तक की छूट मिल सकती है, जो इस सेगमेंट में इसे और मजबूत बनाती है।
हैरियर और सफारी पर कितनी छूट?
टाटा (Tata) की फ्लैगशिप SUVs हैरियर (Harrier) और सफारी (Safari) पर भी अच्छे ऑफर्स दिए जा रहे हैं। MY24 और MY25 मॉडल्स पर 75,000 तक का कुल डिस्काउंट मिल रहा है, जबकि नए MY26 वर्जन पर 35,000 रुपये तक की छूट उपलब्ध है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ऑफर्स मुख्य रूप से नए वैरिएंट्स पर लागू हैं, जिनमें हाल ही में पेश किया गया नया टर्बो पेट्रोल इंजन भी शामिल है।
टाटा अल्ट्रोज पर सबसे ज्यादा फायदा
सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी मॉडल पर मिल रहा है, तो वह टाटा अल्ट्रोज (Tata Altroz) है। प्री-फेसलिफ्ट MY24 और MY25 अल्ट्रोज (Tata Altroz) पर कुल डिस्काउंट 85,000 तक जा सकता है, जो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। वहीं, फेसलिफ्टेड MY25 अल्ट्रोज (Tata Altroz) पर 25,000 रुपये तक और MY26 अल्ट्रोज (Tata Altroz) पर करीब 30,000 रुपये की छूट मिल रही है। कुल मिलाकर फरवरी 2026 टाटा (Tata) कार खरीदने का शानदार मौका साबित हो सकता है, खासकर उन ग्राहकों के लिए जो कम कीमत में ज्यादा वैल्यू चाहते हैं।
