झटका! टाटा ने पंच के कई वैरिएंट किए बंद, कंपनी ने हमेशा के लिए कर दी विदाई, वेबसाइट से भी हटा दिया

झटका! टाटा ने पंच के कई वैरिएंट किए बंद, कंपनी ने हमेशा के लिए कर दी विदाई, वेबसाइट से भी हटा दिया

संक्षेप: टाटा मोटर्स ने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। टाटा ने पंच के कई वैरिएंट बंद कर दिए हैं। कंपनी ने हमेशा के लिए इसकी विदाई कर दी है। आइए जानते हैं कि टाटा ने किन वैरिएंट्स को वेबसाइट से हटा दिया है।

Fri, 7 Nov 2025 08:59 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
त्योहारों के सीजन में रिकॉर्ड सेल्स के बाद टाटा मोटर्स (Tata Motors) अब अपने प्रोडक्ट लाइनअप को और सटीक बना रही है। कंपनी ने पंच (Punch), नेक्सन (Nexon) और टियागो (Tiago) NRG के कुछ वैरिएंट्स को बंद कर दिया है। इसका मकसद प्रोडक्शन को ज्यादा एफिशिएंट बनाना और हाई-डिमांड मॉडल्स की डिलीवरी टाइमलाइन को घटाना है। आइए जानते हैं कि किस कार का कौन सा वैरिएंट अब बाजार में नहीं मिलेगा।

ये भी पढ़ें:मारुति की सबसे कम बिकने वाली कार पर आया ₹1.40 लाख का डिस्काउंट, देखें डिटेल

टाटा पंच के दो वैरिएंट हुए बंद

टाटा पंच (Tata Punch) इस वक्त कंपनी की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार (ICE + EV मिलाकर) है। पंच (Punch) को चार मुख्य ट्रिम्स (Pure, Adventure, Accomplished और Creative) में बेचा जाता है। अब टाटा (Tata) ने एडवेंचर (Adventure) और एडवेंचर S (Adventure S) वैरिएंट्स को लाइनअप से हटा दिया है।

ये भी पढ़ें:देश की नंबर-1 SUV, 5-स्टार सेफ्टी, कीमत ₹7.31 लाख; नवंबर में इतनी सस्ती मिल रही

टाटा पंच एडवेंचर के फीचर्स

टाटा पंच एडवेंचर (Punch Adventure) में 3.5-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, ऑल पावर विंडोज, रियर एसी वेंट्स, फॉलो-मी-होम हेडलैंप, USB चार्जिंग पोर्ट और इलेक्ट्रिक ORVMs जैसे फीचर्स मिलते थे।

एडवेंचर S (Adventure S) के एक्स्ट्रा फीचर्स

वहीं, एडवेंचर S (Adventure S) में अतिरिक्त फीचर्स जैसे सनरूफ, ऑटो हेडलैंप्स, रेन-सेंसिंग वाइपर्स और हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट शामिल थे। इन वैरिएंट्स के बंद होने के बाद अब पंच (Punch) का फोकस टॉप वैरिएंट्स पर रहेगा, ताकि डिलीवरी टाइम घटाया जा सके।

टाटा पंच कीमत क्या है?

आपको बता दें कि टाटा पंच की कीमत 5,49,990 रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है और 9,30,390 रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है।

