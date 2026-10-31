MG विंडसर को टक्कर देने आ रही 'कुनो' इलेक्ट्रिक SUV, लग्जरी इंटीरियर और 500Km हो सकती है रेंज
इस छोटी इलेक्ट्रिक कार की लंबाई करीब 4.3 मीटर लंबी यह EV 2027-28 में आ सकती है और कंपनी के लाइनअप में यह अगली पीढ़ी की नेक्सॉन EV (कोडनेम 'गरुड़') और मौजूदा सिएरा EV के बीच जगह लेगी।
भारतीय इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में छोटी इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड बढ़ रही है। इनकी कीमत कम होती है और ये शहर में घूमने-फिरने के साथ डेली ऑफिस जाने या दूसरे कामों के लिए परफेक्ट होती हैं। पेट्रोल की तुलना में इनसे हर दिन बड़ी बचत होती है। अब ऑटोकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक, टाटा एक बिल्कुल नई मिडसाइज इलेक्ट्रिक SUV डेवलप कर रही है। इसका इंटरनल कोडनेम कुनो (Kuno) है। इसे MG विंडसर EV को टक्कर देने के लिए लाया जा रहा है। इस बात का ध्यान रहे कि कुनो सिर्फ एक इंटरनल प्रोजेक्ट कोडनेम है। गाड़ी का फाइनल नाम कुछ और हो सकता है।
4.3 मीटर लंबी इलेक्ट्रिक कार
रिपोर्ट के मुतााबिक, इस छोटी इलेक्ट्रिक कार की लंबाई करीब 4.3 मीटर लंबी यह EV 2027-28 में आ सकती है और कंपनी के लाइनअप में यह अगली पीढ़ी की नेक्सॉन EV (कोडनेम 'गरुड़') और मौजूदा सिएरा EV के बीच जगह लेगी। कुनो, टाटा मोटर्स की उस योजना का हिस्सा है जिसके तहत कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2031 तक अपनी EV रेंज को 6 से बढ़ाकर 10 मॉडल तक ले जाना चाहती है। इस योजना की घोषणा जून 2026 में कंपनी के इन्वेस्टर डे पर की गई थी।
Acti.ev प्लेटफॉर्म पर होगी तैयार
कुनो टाटा के 'Acti.ev' डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। यह प्लेटफॉर्म अलग-अलग बॉडी स्टाइल और पावरट्रेन लेआउट को सपोर्ट करता है, जिसमें फ्रंट-व्हील ड्राइव (FWD), रियर-व्हील ड्राइव (RWD) और ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) शामिल हैं। इस प्लेटफॉर्म का फ्लैट फ्लोर और बेहतर बैटरी-पैक लेआउट टाटा को कुनो के अंदर ज्यादा केबिन स्पेस देने में मदद करेगा। इससे इसे MG विंडसर EV से मुकाबला करने में आसानी होगी, क्योंकि MG विंडसर EV का बड़ा और फैमिली ऑरिएंडेट केबिन ही उसकी सबसे बड़ी खूबी है।
प्रोडक्शन बढ़ाने का प्लान
कुनो का प्रोडक्शन गुजरात में टाटा के साणंद प्लांट में होने की संभावना है। माना जा रहा है कि टाटा इसकी सालाना प्रोडक्शन कैपेसिटी 80,000 से 1 लाख यूनिट रखने की योजना बना रही है। इससे पता चलता है कि कंपनी को उम्मीद है कि यह मिडसाइज SUV, मिडसाइज EV मार्केट के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेगी। कुनो के आने से टाटा के मिडसाइज EV लाइनअप में एक और SUV जुड़ जाएगी, जिसमें पहले से ही कर्व EV और सिएरा EV शामिल हैं।
कर्व या सिएरा का बैटरी पैक मिलेगा
टाटा ने अभी तक कुनो की बैटरी और पावरट्रेन के स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा नहीं किया है। हालांकि, कर्व EV और सिएरा EV के साथ इसकी स्थिति को देखते हुए इसमें इन्हीं मॉडल्स से बैटरी और मोटर के ऑप्शन मिल सकते हैं। कर्व EV का 55kWh का बैटरी पैक 167hp और 215Nm टॉर्क वाली फ्रंट-एक्सल माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर के साथ 502Km तक की रेंज देता है। वहीं, सिएरा EV में 65kWh और 75kWh बैटरी के ऑप्शन मिलते हैं, जिनकी रेंज क्रमशः 535km और 665km तक है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें