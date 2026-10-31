MG विंडसर को टक्कर देने आ रही 'कुनो' इलेक्ट्रिक SUV, लग्जरी इंटीरियर और 500Km हो सकती है रेंज

इस छोटी इलेक्ट्रिक कार की लंबाई करीब 4.3 मीटर लंबी यह EV 2027-28 में आ सकती है और कंपनी के लाइनअप में यह अगली पीढ़ी की नेक्सॉन EV (कोडनेम 'गरुड़') और मौजूदा सिएरा EV के बीच जगह लेगी।

भारतीय इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में छोटी इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड बढ़ रही है। इनकी कीमत कम होती है और ये शहर में घूमने-फिरने के साथ डेली ऑफिस जाने या दूसरे कामों के लिए परफेक्ट होती हैं। पेट्रोल की तुलना में इनसे हर दिन बड़ी बचत होती है। अब ऑटोकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक, टाटा एक बिल्कुल नई मिडसाइज इलेक्ट्रिक SUV डेवलप कर रही है। इसका इंटरनल कोडनेम कुनो (Kuno) है। इसे MG विंडसर EV को टक्कर देने के लिए लाया जा रहा है। इस बात का ध्यान रहे कि कुनो सिर्फ एक इंटरनल प्रोजेक्ट कोडनेम है। गाड़ी का फाइनल नाम कुछ और हो सकता है।

4.3 मीटर लंबी इलेक्ट्रिक कार

रिपोर्ट के मुतााबिक, इस छोटी इलेक्ट्रिक कार की लंबाई करीब 4.3 मीटर लंबी यह EV 2027-28 में आ सकती है और कंपनी के लाइनअप में यह अगली पीढ़ी की नेक्सॉन EV (कोडनेम 'गरुड़') और मौजूदा सिएरा EV के बीच जगह लेगी। कुनो, टाटा मोटर्स की उस योजना का हिस्सा है जिसके तहत कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2031 तक अपनी EV रेंज को 6 से बढ़ाकर 10 मॉडल तक ले जाना चाहती है। इस योजना की घोषणा जून 2026 में कंपनी के इन्वेस्टर डे पर की गई थी।

Acti.ev प्लेटफॉर्म पर होगी तैयार

कुनो टाटा के 'Acti.ev' डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। यह प्लेटफॉर्म अलग-अलग बॉडी स्टाइल और पावरट्रेन लेआउट को सपोर्ट करता है, जिसमें फ्रंट-व्हील ड्राइव (FWD), रियर-व्हील ड्राइव (RWD) और ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) शामिल हैं। इस प्लेटफॉर्म का फ्लैट फ्लोर और बेहतर बैटरी-पैक लेआउट टाटा को कुनो के अंदर ज्यादा केबिन स्पेस देने में मदद करेगा। इससे इसे MG विंडसर EV से मुकाबला करने में आसानी होगी, क्योंकि MG विंडसर EV का बड़ा और फैमिली ऑरिएंडेट केबिन ही उसकी सबसे बड़ी खूबी है।

प्रोडक्शन बढ़ाने का प्लान

कुनो का प्रोडक्शन गुजरात में टाटा के साणंद प्लांट में होने की संभावना है। माना जा रहा है कि टाटा इसकी सालाना प्रोडक्शन कैपेसिटी 80,000 से 1 लाख यूनिट रखने की योजना बना रही है। इससे पता चलता है कि कंपनी को उम्मीद है कि यह मिडसाइज SUV, मिडसाइज EV मार्केट के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेगी। कुनो के आने से टाटा के मिडसाइज EV लाइनअप में एक और SUV जुड़ जाएगी, जिसमें पहले से ही कर्व EV और सिएरा EV शामिल हैं।