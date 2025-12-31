Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़Tata Dealer Selling Demo Cars, Up To Rs 10 Lakh Discount on Nexon, Punch, Curvv, Altroz, check details
फिर न मिलेगा ऐसा मौका! पंच, नेक्सन, कर्व समेत टाटा की इन डेमो कारों पर ₹10 लाख की छूट, इसलिए ग्राहकों पर मेहरबान है डीलर

फिर न मिलेगा ऐसा मौका! पंच, नेक्सन, कर्व समेत टाटा की इन डेमो कारों पर ₹10 लाख की छूट, इसलिए ग्राहकों पर मेहरबान है डीलर

संक्षेप:

अगर आप बजट में टाटा की बड़ी या इलेक्ट्रिक कार चाहते हैं, तो अभी आपके पास सुनहरा मौका है। जी हां, क्योंकि आंध्रप्रदेश में टाटा का एक डीलर अपनी डेमो कारों पर 10 लाख तक का बंपर ऑफर दे रहा है।

Dec 31, 2025 01:18 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
अगर आप टाटा की कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की हो सकती है। जी हां, क्योंकि आमतौर पर नई कारों पर इतना बड़ा डिस्काउंट मिलना मुश्किल होता है, लेकिन आंध्र प्रदेश के एक टाटा डीलर ने ऐसा ऑफर निकाला है, जो सीधे खरीदारों को चौंका रहा है। टाटा मोटर्स के अधिकृत डीलर जैस्पर टाटा (Jasper Tata) अपनी पुरानी डेमो कारों (Test Drive Vehicles) को भारी छूट के साथ बेच रहे हैं। इनमें नेक्सन (Nexon), पंच (Punch), कर्व (Curvv), अल्ट्रोज (Altroz) से लेकर इलेक्ट्रिक मॉडल्स तक शामिल हैं। सबसे बड़ी बात कुछ कारों पर तो 10 लाख से भी ज्यादा का डिस्काउंट दिया जा रहा है।

क्या होती है डेमो कार और सस्ती क्यों मिल रही?

डेमो कार वे गाड़ियां होती हैं, जिनका इस्तेमाल शोरूम में ग्राहकों को टेस्ट ड्राइव देने के लिए किया जाता है। इन कारों को अलग-अलग लोग चलाते हैं। लेकिन, इन्हें पूरी तरह नई नहीं माना जाता है। इसी वजह से डेमो कारों को आमतौर पर भारी छूट के साथ बेचा जाता है। अगर कार की हालत अच्छी हो, तो यह कम बजट में बड़ी कार लेने का बढ़िया मौका बन सकता है।

जैस्पर टाटा (Jasper Tata) कहां-कहां बेच रहा है ये डेमो कारें?

जैस्पर टाटा (Jasper Tata) आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा, भीमावरम, गुंटूर, विशाखापट्टनम (Vizag) जैसे शहरों में काम करता है। डीलर अपने डेमो कार स्टॉक को खाली करने के लिए ये ऑफर दे रहा है।

कितना डिस्काउंट मिल रहा है?

डेमो कारों की लिस्ट में पेट्रोल, डीजल, CNG और इलेक्ट्रिक सभी तरह के मॉडल शामिल हैं। आइए चार्ट में डिस्काउंट का अमाउंट जानते हैं।

टाटा डेमो कार सेल – कीमत और डिस्काउंट चार्ट

मॉडलवेरिएंटफ्यूलनई कार कीमत (₹)ऑफर कीमत (₹)कुल डिस्काउंट (₹)
NexonFearless+ S DCA DT 1.2पेट्रोल16,40,00010,00,0006,40,000
NexonFearless+ S DT 1.2पेट्रोल15,10,0009,50,0005,60,000
Punch CNGAccomplished Dazzle SCNG / पेट्रोल10,60,0006,50,0004,10,000
Punch EVEmpowered+ LRइलेक्ट्रिक14,60,00010,00,0004,60,000
Tiago EVLR XZ+ Tech Luxइलेक्ट्रिक11,80,0005,80,0006,00,000
Nexon EV3.0 Empowered+ LRइलेक्ट्रिक18,15,00013,00,0005,15,000
NexonFearless+ S DT 1.2पेट्रोल15,10,0009,50,0005,60,000
NexonFearless+ S DCA DT 1.2पेट्रोल16,43,00010,50,0005,93,000
Curvv EVEmpowered+ A 55 kWhइलेक्ट्रिक24,10,00014,00,00010,10,000
CurvvAccomplished+ A 1.5डीज़ल21,65,00013,00,0008,65,000
AltrozXZ+ 1.5 Dडीज़ल11,10,0006,00,0005,10,000

डेमो कार खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें?

इतना बड़ा डिस्काउंट आकर्षक जरूर है, लेकिन कुछ जरूरी जांच जरूर करें। जैसे कि कार का माइलेज और सर्विस रिकॉर्ड जरूर चेक करें। इससे कोई एक्सीडेंट या कार का बड़ा रिपेयर तो नहीं हुआ है, इसको जरूर चेक करें। इसके अलावा ये चेक करें कि वारंटी कितनी बची है? टायर, ब्रेक और क्लच की हालत क्या है? इसके साथ ही बैटरी हेल्थ (खासतौर पर EV में) भी जरूर चेक करें। अगर ये सभी चीजें ठीक हों, तो डेमो कार पैसों की पूरी वसूली साबित हो सकती है। मतलब कि आंख बंद करके नहीं, बल्कि पूरी जांच-पड़ताल के बाद ही डील फाइनल करें।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi Tata Nexon Punch

