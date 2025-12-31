फिर न मिलेगा ऐसा मौका! पंच, नेक्सन, कर्व समेत टाटा की इन डेमो कारों पर ₹10 लाख की छूट, इसलिए ग्राहकों पर मेहरबान है डीलर
अगर आप बजट में टाटा की बड़ी या इलेक्ट्रिक कार चाहते हैं, तो अभी आपके पास सुनहरा मौका है। जी हां, क्योंकि आंध्रप्रदेश में टाटा का एक डीलर अपनी डेमो कारों पर 10 लाख तक का बंपर ऑफर दे रहा है।
अगर आप टाटा की कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की हो सकती है। जी हां, क्योंकि आमतौर पर नई कारों पर इतना बड़ा डिस्काउंट मिलना मुश्किल होता है, लेकिन आंध्र प्रदेश के एक टाटा डीलर ने ऐसा ऑफर निकाला है, जो सीधे खरीदारों को चौंका रहा है। टाटा मोटर्स के अधिकृत डीलर जैस्पर टाटा (Jasper Tata) अपनी पुरानी डेमो कारों (Test Drive Vehicles) को भारी छूट के साथ बेच रहे हैं। इनमें नेक्सन (Nexon), पंच (Punch), कर्व (Curvv), अल्ट्रोज (Altroz) से लेकर इलेक्ट्रिक मॉडल्स तक शामिल हैं। सबसे बड़ी बात कुछ कारों पर तो 10 लाख से भी ज्यादा का डिस्काउंट दिया जा रहा है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Tata Curvv
₹ 9.66 - 18.85 लाख
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
Tata Altroz Racer
₹ 9.49 - 10.99 लाख
Tata Punch CNG
₹ 7.3 - 10.17 लाख
Tata Altroz
₹ 6.89 - 11.49 लाख
क्या होती है डेमो कार और सस्ती क्यों मिल रही?
डेमो कार वे गाड़ियां होती हैं, जिनका इस्तेमाल शोरूम में ग्राहकों को टेस्ट ड्राइव देने के लिए किया जाता है। इन कारों को अलग-अलग लोग चलाते हैं। लेकिन, इन्हें पूरी तरह नई नहीं माना जाता है। इसी वजह से डेमो कारों को आमतौर पर भारी छूट के साथ बेचा जाता है। अगर कार की हालत अच्छी हो, तो यह कम बजट में बड़ी कार लेने का बढ़िया मौका बन सकता है।
जैस्पर टाटा (Jasper Tata) कहां-कहां बेच रहा है ये डेमो कारें?
जैस्पर टाटा (Jasper Tata) आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा, भीमावरम, गुंटूर, विशाखापट्टनम (Vizag) जैसे शहरों में काम करता है। डीलर अपने डेमो कार स्टॉक को खाली करने के लिए ये ऑफर दे रहा है।
कितना डिस्काउंट मिल रहा है?
डेमो कारों की लिस्ट में पेट्रोल, डीजल, CNG और इलेक्ट्रिक सभी तरह के मॉडल शामिल हैं। आइए चार्ट में डिस्काउंट का अमाउंट जानते हैं।
टाटा डेमो कार सेल – कीमत और डिस्काउंट चार्ट
|मॉडल
|वेरिएंट
|फ्यूल
|नई कार कीमत (₹)
|ऑफर कीमत (₹)
|कुल डिस्काउंट (₹)
|Nexon
|Fearless+ S DCA DT 1.2
|पेट्रोल
|16,40,000
|10,00,000
|6,40,000
|Nexon
|Fearless+ S DT 1.2
|पेट्रोल
|15,10,000
|9,50,000
|5,60,000
|Punch CNG
|Accomplished Dazzle S
|CNG / पेट्रोल
|10,60,000
|6,50,000
|4,10,000
|Punch EV
|Empowered+ LR
|इलेक्ट्रिक
|14,60,000
|10,00,000
|4,60,000
|Tiago EV
|LR XZ+ Tech Lux
|इलेक्ट्रिक
|11,80,000
|5,80,000
|6,00,000
|Nexon EV
|3.0 Empowered+ LR
|इलेक्ट्रिक
|18,15,000
|13,00,000
|5,15,000
|Nexon
|Fearless+ S DT 1.2
|पेट्रोल
|15,10,000
|9,50,000
|5,60,000
|Nexon
|Fearless+ S DCA DT 1.2
|पेट्रोल
|16,43,000
|10,50,000
|5,93,000
|Curvv EV
|Empowered+ A 55 kWh
|इलेक्ट्रिक
|24,10,000
|14,00,000
|10,10,000
|Curvv
|Accomplished+ A 1.5
|डीज़ल
|21,65,000
|13,00,000
|8,65,000
|Altroz
|XZ+ 1.5 D
|डीज़ल
|11,10,000
|6,00,000
|5,10,000
डेमो कार खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें?
इतना बड़ा डिस्काउंट आकर्षक जरूर है, लेकिन कुछ जरूरी जांच जरूर करें। जैसे कि कार का माइलेज और सर्विस रिकॉर्ड जरूर चेक करें। इससे कोई एक्सीडेंट या कार का बड़ा रिपेयर तो नहीं हुआ है, इसको जरूर चेक करें। इसके अलावा ये चेक करें कि वारंटी कितनी बची है? टायर, ब्रेक और क्लच की हालत क्या है? इसके साथ ही बैटरी हेल्थ (खासतौर पर EV में) भी जरूर चेक करें। अगर ये सभी चीजें ठीक हों, तो डेमो कार पैसों की पूरी वसूली साबित हो सकती है। मतलब कि आंख बंद करके नहीं, बल्कि पूरी जांच-पड़ताल के बाद ही डील फाइनल करें।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।