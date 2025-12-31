फिर न मिलेगा ऐसा मौका! पंच, नेक्सन, कर्व समेत टाटा की इन डेमो कारों पर ₹10 लाख की छूट, इसलिए ग्राहकों पर मेहरबान है डीलर

संक्षेप: अगर आप बजट में टाटा की बड़ी या इलेक्ट्रिक कार चाहते हैं, तो अभी आपके पास सुनहरा मौका है। जी हां, क्योंकि आंध्रप्रदेश में टाटा का एक डीलर अपनी डेमो कारों पर 10 लाख तक का बंपर ऑफर दे रहा है।

Dec 31, 2025 01:18 pm IST

अगर आप टाटा की कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की हो सकती है। जी हां, क्योंकि आमतौर पर नई कारों पर इतना बड़ा डिस्काउंट मिलना मुश्किल होता है, लेकिन आंध्र प्रदेश के एक टाटा डीलर ने ऐसा ऑफर निकाला है, जो सीधे खरीदारों को चौंका रहा है। टाटा मोटर्स के अधिकृत डीलर जैस्पर टाटा (Jasper Tata) अपनी पुरानी डेमो कारों (Test Drive Vehicles) को भारी छूट के साथ बेच रहे हैं। इनमें नेक्सन (Nexon), पंच (Punch), कर्व (Curvv), अल्ट्रोज (Altroz) से लेकर इलेक्ट्रिक मॉडल्स तक शामिल हैं। सबसे बड़ी बात कुछ कारों पर तो 10 लाख से भी ज्यादा का डिस्काउंट दिया जा रहा है।

क्या होती है डेमो कार और सस्ती क्यों मिल रही?

डेमो कार वे गाड़ियां होती हैं, जिनका इस्तेमाल शोरूम में ग्राहकों को टेस्ट ड्राइव देने के लिए किया जाता है। इन कारों को अलग-अलग लोग चलाते हैं। लेकिन, इन्हें पूरी तरह नई नहीं माना जाता है। इसी वजह से डेमो कारों को आमतौर पर भारी छूट के साथ बेचा जाता है। अगर कार की हालत अच्छी हो, तो यह कम बजट में बड़ी कार लेने का बढ़िया मौका बन सकता है।

जैस्पर टाटा (Jasper Tata) कहां-कहां बेच रहा है ये डेमो कारें?

जैस्पर टाटा (Jasper Tata) आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा, भीमावरम, गुंटूर, विशाखापट्टनम (Vizag) जैसे शहरों में काम करता है। डीलर अपने डेमो कार स्टॉक को खाली करने के लिए ये ऑफर दे रहा है।

कितना डिस्काउंट मिल रहा है?

डेमो कारों की लिस्ट में पेट्रोल, डीजल, CNG और इलेक्ट्रिक सभी तरह के मॉडल शामिल हैं। आइए चार्ट में डिस्काउंट का अमाउंट जानते हैं।

टाटा डेमो कार सेल – कीमत और डिस्काउंट चार्ट मॉडल वेरिएंट फ्यूल नई कार कीमत (₹) ऑफर कीमत (₹) कुल डिस्काउंट (₹) Nexon Fearless+ S DCA DT 1.2 पेट्रोल 16,40,000 10,00,000 6,40,000 Nexon Fearless+ S DT 1.2 पेट्रोल 15,10,000 9,50,000 5,60,000 Punch CNG Accomplished Dazzle S CNG / पेट्रोल 10,60,000 6,50,000 4,10,000 Punch EV Empowered+ LR इलेक्ट्रिक 14,60,000 10,00,000 4,60,000 Tiago EV LR XZ+ Tech Lux इलेक्ट्रिक 11,80,000 5,80,000 6,00,000 Nexon EV 3.0 Empowered+ LR इलेक्ट्रिक 18,15,000 13,00,000 5,15,000 Nexon Fearless+ S DT 1.2 पेट्रोल 15,10,000 9,50,000 5,60,000 Nexon Fearless+ S DCA DT 1.2 पेट्रोल 16,43,000 10,50,000 5,93,000 Curvv EV Empowered+ A 55 kWh इलेक्ट्रिक 24,10,000 14,00,000 10,10,000 Curvv Accomplished+ A 1.5 डीज़ल 21,65,000 13,00,000 8,65,000 Altroz XZ+ 1.5 D डीज़ल 11,10,000 6,00,000 5,10,000

