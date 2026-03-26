Tata की इस नई SUV के दीवाने हुए ग्राहक, डीलर ने एक दिन में एकसाथ की 101 डिलिवरी
गुजरात के एक डीलर ने एक दिन में एकसाथ 101 टाटा सिएरा एसयूवी की डिलिवरी है। डिलिवरी के लिए डीलर से बाकायदा एक सेरेमनी का आयोजन किया था। टाटा मोटर्स ने भी इस वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है।
टाटा सिएरा को ग्राहकों का जबर्दस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। कंपनी ने इसे पिछले साल नवंबर में लॉन्च किया था। भारी बुकिंग के चलते टाटा सिएरा की डिलीवरी का वेटिंग पीरियड भी काफी लंबा हो गया है। इसी कारण कई बार ऐसी वीडियो भी सामने आए, जिनमें इस एसयूवी की बल्क डिलिवरी देखी गई। टाटा मोटर्स ने इसी तरह के एक नए वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है। यह वीडियो गुजरात का है, जिसमें डीलर को एक दिन में 101 टाटा सिएरा एसयूवी की डिलीवरी करते देखा जा सकता है।
14 हजार से अधिक सिएरा यूनिट्स की डिलिवरी
यह वीडियो गुजरात के अहमदाबाद का है। वीडियो में देखा जा सकता है कि डीलर ने शानदार डिलीवरी सेरेमनी का इंतजाम किया था। वीडियो में आप देख सकते हैं कि ग्राहकों को चाबियां सौंप दी जाती हैं और फिर वे अपनी टाटा सिएरा लेकर बाहर निकल जाते हैं। टाटा डीलरशिप का इतने भव्य तरीके से डिलीवरी सेरेमनी करने का यह पहला मौका नहीं है। इसी महीने की शुरुआत में मध्य प्रदेश के एक टाटा डीलर ने एक ही दिन में 100 से अधिक टाटा सिएरा की डिलिवरी की थी। सिएरा की डिलीवरी जनवरी 2026 में शुरू हुई थी और तब से कंपनी 14 हजार से अधिक सिएरा यूनिट्स ग्राहकों को डिलीवर कर चुकी है।
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MG Hector
₹ 11.99 - 18.99 लाख
Mahindra Marazzo
₹ 14.59 - 17 लाख
Skoda Kushaq
₹ 10.69 - 18.99 लाख
Mahindra Thar
₹ 9.99 - 16.99 लाख
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₹ 11.6 - 16.67 लाख
मिलते हैं कई सारे इंजन ऑप्शन
सिएरा तीन इंजन ऑप्शन्स के साथ उपलब्ध है। पेट्रोल इंजन टाटा का डिवेलप किया हुआ एक नया इंजन है। यह 1.5 लीटर, 4-सिलेंडर इंजन है, जो 105 बीएचपी की ताकत और 145 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है। यह इंजन मैनुअल और डीसीए गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ आता है।
एसयूवी में 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी है। यह 158 बीएचपी की ताकत और 255 एनएम का टॉर्क ऑफर करता है। यह इंजन केवल 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है। इस एसयूवी में 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन का भी ऑप्शन है। यह डीजल इंजन 116 बीएचपी की ताकत और 260 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है। यह मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आता है।
शानदार इंटीरियर और जबर्दस्त सेफ्टी
इसका पैनोरमिक सनरूफ सेगमेंट में ऑफर किए जाने वाले सबसे बड़े सनरूफ्स में से एक है। यह टाटा की पहली एसयूवी है, जिसमें डैशबोर्ड पर ट्रिपल-डिस्प्ले सेटअप दिया गया है। इनमें से दो टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। एसयूवी में लेदरेट अपहोल्स्ट्री, सीट वेंटिलेशन, मेमरी सीट, लेवल 2 ADAS, इलेक्ट्रिक टेलगेट, एलईडी टेल लैंप, एलईडी हेडलाइट और 6 एयरबैग जैसे कई जबर्दस्त फीचर दिए गए हैं।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।और पढ़ें
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