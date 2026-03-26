Tata की इस नई SUV के दीवाने हुए ग्राहक, डीलर ने एक दिन में एकसाथ की 101 डिलिवरी

Mar 26, 2026 12:34 pm IST

गुजरात के एक डीलर ने एक दिन में एकसाथ 101 टाटा सिएरा एसयूवी की डिलिवरी है। डिलिवरी के लिए डीलर से बाकायदा एक सेरेमनी का आयोजन किया था। टाटा मोटर्स ने भी इस वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है।

टाटा सिएरा को ग्राहकों का जबर्दस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। कंपनी ने इसे पिछले साल नवंबर में लॉन्च किया था। भारी बुकिंग के चलते टाटा सिएरा की डिलीवरी का वेटिंग पीरियड भी काफी लंबा हो गया है। इसी कारण कई बार ऐसी वीडियो भी सामने आए, जिनमें इस एसयूवी की बल्क डिलिवरी देखी गई। टाटा मोटर्स ने इसी तरह के एक नए वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है। यह वीडियो गुजरात का है, जिसमें डीलर को एक दिन में 101 टाटा सिएरा एसयूवी की डिलीवरी करते देखा जा सकता है।

14 हजार से अधिक सिएरा यूनिट्स की डिलिवरी यह वीडियो गुजरात के अहमदाबाद का है। वीडियो में देखा जा सकता है कि डीलर ने शानदार डिलीवरी सेरेमनी का इंतजाम किया था। वीडियो में आप देख सकते हैं कि ग्राहकों को चाबियां सौंप दी जाती हैं और फिर वे अपनी टाटा सिएरा लेकर बाहर निकल जाते हैं। टाटा डीलरशिप का इतने भव्य तरीके से डिलीवरी सेरेमनी करने का यह पहला मौका नहीं है। इसी महीने की शुरुआत में मध्य प्रदेश के एक टाटा डीलर ने एक ही दिन में 100 से अधिक टाटा सिएरा की डिलिवरी की थी। सिएरा की डिलीवरी जनवरी 2026 में शुरू हुई थी और तब से कंपनी 14 हजार से अधिक सिएरा यूनिट्स ग्राहकों को डिलीवर कर चुकी है।

मिलते हैं कई सारे इंजन ऑप्शन सिएरा तीन इंजन ऑप्शन्स के साथ उपलब्ध है। पेट्रोल इंजन टाटा का डिवेलप किया हुआ एक नया इंजन है। यह 1.5 लीटर, 4-सिलेंडर इंजन है, जो 105 बीएचपी की ताकत और 145 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है। यह इंजन मैनुअल और डीसीए गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ आता है।

एसयूवी में 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी है। यह 158 बीएचपी की ताकत और 255 एनएम का टॉर्क ऑफर करता है। यह इंजन केवल 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है। इस एसयूवी में 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन का भी ऑप्शन है। यह डीजल इंजन 116 बीएचपी की ताकत और 260 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है। यह मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आता है।