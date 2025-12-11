Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Tata Curvv YoY sales declined by 79 percent in Nov 2025, check all details
लोगों ने इस SUV से मोड़ा मुंह! धड़ाम से 79% तक गिरी सेल; मुश्किल से 1,094 यूनिट पर सिमटी नवंबर बिक्री

लोगों ने इस SUV से मोड़ा मुंह! धड़ाम से 79% तक गिरी सेल; मुश्किल से 1,094 यूनिट पर सिमटी नवंबर बिक्री

संक्षेप:

नवंबर 2025 का महीना टाटा की कूपे SUV कर्व के लिए बड़ा चिंताजनक रहा। जी हां, क्योंकि नवंबर 2025 में टाटा कर्व (Tata Curvv) की बिक्री में 79% की भारी गिरावट दर्ज की गई। आइए जरा विस्तार से इसकी बिक्री रिपोर्ट पर नजर डालते हैं।

Dec 11, 2025 04:37 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share
0

टाटा मोटर्स की न्यू जेनरेशन कारों में से एक टाटा कर्व (Tata Curvv) लॉन्च के पहले से ही काफी चर्चा में थी, लेकिन अब बिक्री के मोर्चे पर मुश्किल दौर से गुजर रही है। नवंबर 2025 के आंकड़े बताते हैं कि इस SUV-कूपे स्टाइल कार की डिमांड में तेज गिरावट आई है और यह कंपनी के लिए एक चेतावनी भरा ट्रेंड बनता जा रहा है। इस एसयूवी ने YoY सेल में 79% की गिरावट दर्ज की है। आइए इस एसयूवी की बिक्री रिपोर्ट पर नजर डालते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
read moreये भी पढ़ें:
मारुति के इन 6 मॉडल ने लूट लिया मार्केट, देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनीं

टाटा कर्व की बिक्री में 79% की गिरावट

मॉडलनवंबर 2025नवंबर 2024YoY ग्रोथ
नेक्सन22,43415,32946%
पंच18,75315,43521%
टियागो5,9885,31913%
अल्ट्रोज3,0132,08345%
टिगोर488859-43%
कर्व1,0945,101-79%
हैरियर3,7711,374174%
सफारी1,8951,56321%
,

ऊपर दिए गए चार्ट से पता चलता है कि पिछले साल नवंबर 2024 में टाटा कर्व (Tata Curvv) ने 5,101 यूनिट बेचकर एक रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन, नवंबर 2025 में इसकी बिक्री घटकर सिर्फ 1,094 यूनिट रह गई। यह सीधे-सीधे 79% की गिरावट है, जो किसी भी लोकप्रिय कार के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है।

महीने की बिक्री (MoM) में भी गिरावट जारी

टाटा कर्व की सेल में न सिर्फ सालाना तुलना में, बल्कि महीने-दर-महीने की बिक्री में भी कर्व (Curvv) की बिक्री में कमी आई है। अक्टूबर 2025 की तुलना में नवंबर 2025 के आंकड़े और कम रहे, जो दर्शाता है कि डिमांड लगातार गिर रही है।

कर्व (Curvv) की गिरावट के पीछे क्या वजह?

ग्राउंड रिपोर्ट और मार्केट ट्रेंड्स के अनुसार, कर्व (Curvv) की बिक्री में गिरावट के संभावित कारण ये हो सकते हैं।

1- बढ़ता कंपटीशन

टाटा कर्व (Curvv) के सेगमेंट में अब कई विकल्प उपलब्ध हैं। इस सेगमेंट में नई हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta), टाटा नेक्सन (Tata Nexon), किआ सेल्टोस (Kia Seltos) और मारुति ग्रैंड विटारा (Maruti Grand Vitara) और टोयोटा हायराइडर (Toyota Hyryder) जैसी SUVs हैं। ये सभी लगातार अपडेट के साथ बाजार में बनी हुई हैं।

2- फीचर्स-प्राइस के बीच गैप

कुछ ग्राहकों के अनुसार कर्व (Curvv) की कीमत उसके फीचर्स और उपयोगिता के हिसाब से थोड़ी ऊंची मानी जा रही है।

3- स्टाइलिश लेकिन निच मार्केट

कर्व (Curvv) का कूपे-SUV डिजाइन हर ग्राहक की पसंद नहीं है। बड़ी ऑडियंस अभी भी पारंपरिक SUV डिजाइन को प्राथमिकता देती है।

4- पंच और नेक्सन ने खींचा ध्यान

टाटा (Tata) की दो बड़ी बेस्टसेलर SUVs नेक्सन (Nexon) और पंच (Punch) ने अपनी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। इनकी जबरदस्त सफलता ने कर्व (Curvv) की बिक्री को ओवरशैडो कर दिया।

read moreये भी पढ़ें:
मारुति विक्टोरिस को सड़क पर दौड़ाया, तो माइलेज ने खोल दी सारी पोल!

कीमतें कितनी है?

टाटा कर्व की कीमतें 9.65 लाख रुपये से शुरू होती हैं और टॉप मॉडल (अकंप्लिश्ड प्लस डार्क डीजल डीसीए) के लिए 18.85 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती हैं।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।