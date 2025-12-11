लोगों ने इस SUV से मोड़ा मुंह! धड़ाम से 79% तक गिरी सेल; मुश्किल से 1,094 यूनिट पर सिमटी नवंबर बिक्री

संक्षेप: नवंबर 2025 का महीना टाटा की कूपे SUV कर्व के लिए बड़ा चिंताजनक रहा। जी हां, क्योंकि नवंबर 2025 में टाटा कर्व (Tata Curvv) की बिक्री में 79% की भारी गिरावट दर्ज की गई। आइए जरा विस्तार से इसकी बिक्री रिपोर्ट पर नजर डालते हैं।

टाटा मोटर्स की न्यू जेनरेशन कारों में से एक टाटा कर्व (Tata Curvv) लॉन्च के पहले से ही काफी चर्चा में थी, लेकिन अब बिक्री के मोर्चे पर मुश्किल दौर से गुजर रही है। नवंबर 2025 के आंकड़े बताते हैं कि इस SUV-कूपे स्टाइल कार की डिमांड में तेज गिरावट आई है और यह कंपनी के लिए एक चेतावनी भरा ट्रेंड बनता जा रहा है। इस एसयूवी ने YoY सेल में 79% की गिरावट दर्ज की है। आइए इस एसयूवी की बिक्री रिपोर्ट पर नजर डालते हैं।

टाटा कर्व की बिक्री में 79% की गिरावट

मॉडल नवंबर 2025 नवंबर 2024 YoY ग्रोथ नेक्सन 22,434 15,329 46% पंच 18,753 15,435 21% टियागो 5,988 5,319 13% अल्ट्रोज 3,013 2,083 45% टिगोर 488 859 -43% कर्व 1,094 5,101 -79% हैरियर 3,771 1,374 174% सफारी 1,895 1,563 21%

ऊपर दिए गए चार्ट से पता चलता है कि पिछले साल नवंबर 2024 में टाटा कर्व (Tata Curvv) ने 5,101 यूनिट बेचकर एक रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन, नवंबर 2025 में इसकी बिक्री घटकर सिर्फ 1,094 यूनिट रह गई। यह सीधे-सीधे 79% की गिरावट है, जो किसी भी लोकप्रिय कार के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है।

महीने की बिक्री (MoM) में भी गिरावट जारी

टाटा कर्व की सेल में न सिर्फ सालाना तुलना में, बल्कि महीने-दर-महीने की बिक्री में भी कर्व (Curvv) की बिक्री में कमी आई है। अक्टूबर 2025 की तुलना में नवंबर 2025 के आंकड़े और कम रहे, जो दर्शाता है कि डिमांड लगातार गिर रही है।

कर्व (Curvv) की गिरावट के पीछे क्या वजह?

ग्राउंड रिपोर्ट और मार्केट ट्रेंड्स के अनुसार, कर्व (Curvv) की बिक्री में गिरावट के संभावित कारण ये हो सकते हैं।

1- बढ़ता कंपटीशन

टाटा कर्व (Curvv) के सेगमेंट में अब कई विकल्प उपलब्ध हैं। इस सेगमेंट में नई हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta), टाटा नेक्सन (Tata Nexon), किआ सेल्टोस (Kia Seltos) और मारुति ग्रैंड विटारा (Maruti Grand Vitara) और टोयोटा हायराइडर (Toyota Hyryder) जैसी SUVs हैं। ये सभी लगातार अपडेट के साथ बाजार में बनी हुई हैं।

2- फीचर्स-प्राइस के बीच गैप

कुछ ग्राहकों के अनुसार कर्व (Curvv) की कीमत उसके फीचर्स और उपयोगिता के हिसाब से थोड़ी ऊंची मानी जा रही है।

3- स्टाइलिश लेकिन निच मार्केट

कर्व (Curvv) का कूपे-SUV डिजाइन हर ग्राहक की पसंद नहीं है। बड़ी ऑडियंस अभी भी पारंपरिक SUV डिजाइन को प्राथमिकता देती है।

4- पंच और नेक्सन ने खींचा ध्यान

टाटा (Tata) की दो बड़ी बेस्टसेलर SUVs नेक्सन (Nexon) और पंच (Punch) ने अपनी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। इनकी जबरदस्त सफलता ने कर्व (Curvv) की बिक्री को ओवरशैडो कर दिया।

