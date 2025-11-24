Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Tata Curvv waiting period extends further in November 2025, check all details
5-स्टार सेफ्टी वाली टाटा की इस कार पर टूटे लोग, 3 महीने तक पहुंचा वेटिंग पीरियड; पैसा देने पर भी तुरंत नहीं मिल रही

5-स्टार सेफ्टी वाली टाटा की इस कार पर टूटे लोग, 3 महीने तक पहुंचा वेटिंग पीरियड; पैसा देने पर भी तुरंत नहीं मिल रही

संक्षेप:

नवंबर 2025 में टाटा कर्व (Tata Curvv) का वेटिंग पीरियड और बढ़ा है। अब पहले से भी लंबा इंतजार

Mon, 24 Nov 2025 04:28 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Tata Curvvarrow

टाटा कर्व (Tata Curvv) पहले से ही मार्केट में काफी चर्चा में है। ये कार अपने स्टाइल, फीचर और वैल्यू-फॉर-मनी पैकेज की वजह से डिमांड में है। कीमतों में हाल ही में हुई GST कटौती (67,200 रुपये तक) के बाद यह SUV और भी आकर्षक बन गई है, जिसके चलते इसका वेटिंग पीरियड अब पहले से ज्यादा बढ़ गया है। आइए जरा विस्तार से जानते हैं कि इस कार को लेने पर अभी कितना इंतजार करना पड़ेगा?

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Renault Kiger
Renault Kiger
₹ 5.76 - 10.34 लाख
अभी ऑफर पाएं
Renault Triber
Renault Triber
₹ 5.76 - 8.6 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.54 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:गजब! हर महीने करीब 14000 से लोग खरीद रहे मारुति की ये SUV

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Tata Curvv

Tata Curvv

₹ 9.66 - 18.85 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Citroen Aircross X

Citroen Aircross X

₹ 8.29 - 13.69 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Skoda Kushaq

Skoda Kushaq

₹ 10.61 - 18.43 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Renault Duster 2025

Renault Duster 2025

₹ 10 लाख से शुरू

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Volkswagen Taigun

Volkswagen Taigun

₹ 11.8 - 19.83 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Honda Elevate

Honda Elevate

₹ 11 - 16.67 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

नवंबर 2025 में टाटा कर्व का वेटिंग

अगस्त 2025 में इसका वेटिंग पीरियड 1 महीने से 2 महीने तक था। वहीं, मुंबई में इसका वेटिंग 2 महीने तक है। लेकिन, अब नवंबर 2025 में टाटा कर्व (Tata Curvv) का वेटिंग पीरियड 8 से 12 हफ्ते हो गया है। इसका मतलब है कि इसे घर लाने के लिए 2 महीने से 3 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। बता दें कि इस कार पर मुंबई में वेटिंग पीरियड और भी ज्यादा है।

टाटा कर्व (Tata Curvv) की नई कीमतें

कर्व (Curvv) अब चार ट्रिम्स स्मार्ट (Smart), प्योर (Pure), क्रिएटिव (Creative) और एकॉम्पलिश्ड (Accomplished) में उपलब्ध है। इसकी नई कीमतें 9.65 लाख रुपये से शुरू होकर 18.73 लाख रुपये तक जाती हैं। यह कटौती कई ग्राहकों को शोरूम तक खींच रही है और इसी वजह से डिलीवरी लाइन और लंबी हो गई है।

वैरिएंट1.2-लीटर रिवोट्रॉन टर्बो-पेट्रोल1.2-लीटर हाइपेरियन T-GDi टर्बो-पेट्रोल1.5-लीटर डीजल
6-स्पीड मैनुअल7-स्पीड DCA6-स्पीड मैनुअल7-स्पीड DCA6-स्पीड मैनुअल7-स्पीड DCA
स्मार्टRs 9,65,690---Rs 11,10,490-
प्योर+Rs 10,91,190Rs 12,35,990--Rs 12,35,990Rs 13,80,790
प्योर+SRs 11,58,790Rs 13,03,590--Rs 13,03,590Rs 14,48,390
क्रिएटिवRs 12,06,990Rs 13,51,890--Rs 13,51,890-
क्रिएटिव SRs 12,55,290Rs 14,00,090Rs 13,71,190-Rs 14,00,090Rs 15,44,990
क्रिएटिव+SRs 13,58,890Rs 15,03,690Rs 14,74,690Rs 16,19,490Rs 15,03,690Rs 16,48,490
एकॉम्पलिश्ड SRs 14,55,390Rs 16,00,190Rs 15,71,290Rs 17,16,090Rs 16,00,190Rs 17,45,090
एकॉम्पलिश्ड+A--Rs 17,16,09Rs 18,60,890Rs 17,28,590Rs 18,73,490
ये भी पढ़ें:गजब! हर महीने करीब 14000 से लोग खरीद रहे मारुति की ये SUV
Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।