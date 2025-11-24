5-स्टार सेफ्टी वाली टाटा की इस कार पर टूटे लोग, 3 महीने तक पहुंचा वेटिंग पीरियड; पैसा देने पर भी तुरंत नहीं मिल रही
नवंबर 2025 में टाटा कर्व (Tata Curvv) का वेटिंग पीरियड और बढ़ा है। अब पहले से भी लंबा इंतजार
टाटा कर्व (Tata Curvv) पहले से ही मार्केट में काफी चर्चा में है। ये कार अपने स्टाइल, फीचर और वैल्यू-फॉर-मनी पैकेज की वजह से डिमांड में है। कीमतों में हाल ही में हुई GST कटौती (67,200 रुपये तक) के बाद यह SUV और भी आकर्षक बन गई है, जिसके चलते इसका वेटिंग पीरियड अब पहले से ज्यादा बढ़ गया है। आइए जरा विस्तार से जानते हैं कि इस कार को लेने पर अभी कितना इंतजार करना पड़ेगा?
नवंबर 2025 में टाटा कर्व का वेटिंग
अगस्त 2025 में इसका वेटिंग पीरियड 1 महीने से 2 महीने तक था। वहीं, मुंबई में इसका वेटिंग 2 महीने तक है। लेकिन, अब नवंबर 2025 में टाटा कर्व (Tata Curvv) का वेटिंग पीरियड 8 से 12 हफ्ते हो गया है। इसका मतलब है कि इसे घर लाने के लिए 2 महीने से 3 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। बता दें कि इस कार पर मुंबई में वेटिंग पीरियड और भी ज्यादा है।
टाटा कर्व (Tata Curvv) की नई कीमतें
कर्व (Curvv) अब चार ट्रिम्स स्मार्ट (Smart), प्योर (Pure), क्रिएटिव (Creative) और एकॉम्पलिश्ड (Accomplished) में उपलब्ध है। इसकी नई कीमतें 9.65 लाख रुपये से शुरू होकर 18.73 लाख रुपये तक जाती हैं। यह कटौती कई ग्राहकों को शोरूम तक खींच रही है और इसी वजह से डिलीवरी लाइन और लंबी हो गई है।
|वैरिएंट
|1.2-लीटर रिवोट्रॉन टर्बो-पेट्रोल
|1.2-लीटर हाइपेरियन T-GDi टर्बो-पेट्रोल
|1.5-लीटर डीजल
|6-स्पीड मैनुअल
|7-स्पीड DCA
|6-स्पीड मैनुअल
|7-स्पीड DCA
|6-स्पीड मैनुअल
|7-स्पीड DCA
|स्मार्ट
|Rs 9,65,690
|-
|-
|-
|Rs 11,10,490
|-
|प्योर+
|Rs 10,91,190
|Rs 12,35,990
|-
|-
|Rs 12,35,990
|Rs 13,80,790
|प्योर+S
|Rs 11,58,790
|Rs 13,03,590
|-
|-
|Rs 13,03,590
|Rs 14,48,390
|क्रिएटिव
|Rs 12,06,990
|Rs 13,51,890
|-
|-
|Rs 13,51,890
|-
|क्रिएटिव S
|Rs 12,55,290
|Rs 14,00,090
|Rs 13,71,190
|-
|Rs 14,00,090
|Rs 15,44,990
|क्रिएटिव+S
|Rs 13,58,890
|Rs 15,03,690
|Rs 14,74,690
|Rs 16,19,490
|Rs 15,03,690
|Rs 16,48,490
|एकॉम्पलिश्ड S
|Rs 14,55,390
|Rs 16,00,190
|Rs 15,71,290
|Rs 17,16,090
|Rs 16,00,190
|Rs 17,45,090
|एकॉम्पलिश्ड+A
|-
|-
|Rs 17,16,09
|Rs 18,60,890
|Rs 17,28,590
|Rs 18,73,490
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
