धड़ाम हुई टाटा कर्व की बिक्री, कंपनी ने अब दिया बंपर डिस्काउंट ऑफर; अभी बहुत सस्ते में मिल रही ईवी

बढ़ती प्रतिस्पर्धा से टाटा के लिए मुश्किलें

कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में लगातार मारुति ई-विटारा (Maruti eVitara), टोयोटा अर्बन क्रूजर ईवी (Toyota Urban Cruiser EV) और महिंद्रा BE 6 (Mahindra BE 6) जैसी नई ईवी आ रही है। खासकर महिंद्रा BE 6 (Mahindra BE 6) ने पहले ही दिन 13,279 बुकिंग का रिकॉर्ड बना लिया है। ऐसे में टाटा (Tata) को अपनी कर्व (Curvv) को और अपग्रेड करने और सही कीमत पर पेश करने की जरूरत होगी।