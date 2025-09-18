टाटा की इस दमदार SUV को खरीदना हो गया सस्ता, GST ने ₹68000 घटाए; देखें वैरिएंट वाइज नई प्राइस लिस्ट
टाटा मोटर्स ने कर्व के पेट्रोल MT, डीजल MT, पेट्रोल DCA और डीजल DCA के सभी वैरिएंट की नई प्राइस लिस्ट जारी कर दी है। अब आप भी इसे खरीदने का मन बना रहे हैं तब आपको एक बार नई प्राइस लिस्ट जरूर देख लेना चाहिए।
टाटा मोटर्स के पोर्टफोलियो की एतमात्र कर्व कूप SUV की भी नई कीमतें सामने आ गई हैं। दरअसल, 22 सितंबर से नए GST के चलते इसकी कीमतों में भी 68,000 रुपए तक की टैक्स कटौती हो गई है। ऐसे में कंपनी ने कर्व के पेट्रोल MT, डीजल MT, पेट्रोल DCA और डीजल DCA के सभी वैरिएंट की नई प्राइस लिस्ट जारी कर दी है। अब आप भी इसे खरीदने का मन बना रहे हैं तब आपको एक बार नई प्राइस लिस्ट जरूर देख लेना चाहिए। बता दें कि अब इसकी नई शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9,99,990 रुपए से घटकर 9,65,690 रुपए हो गई है। यानी बेस वैरिएंट पर 34,300 रुपए घट गए। चलिए अब सभी वैरिएंट की लिस्ट देखते हैं।
टाटा कर्व पेट्रोल MT की नई एक्स-शोरूम कीमतें
टाटा कर्व पेट्रोल MT की नए GST के बाद एक्स-शोरूम कीमतों की बात करें तो इसमें मैक्सिमम 3.56% तक की टैक्स कटौती की गई है। जिसके बाद इसकी कीमतों में मिनिमम 34,300 रुपए और मैक्सिमम 61,900 रुपए का अंतर आ गया है। बता दें कि कर्व पेट्रोल MT में कुल 13 वैरिएंट आते हैं।
|टाटा कर्व पेट्रोल MT की नए GST के बाद एक्स-शोरूम कीमतें
|नं
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|1
|Smart
|9,99,990
|9,65,690
|34,300
|3.55
|2
|Pure+
|11,29,990
|10,91,190
|38,800
|3.56
|3
|Pure+S
|11,99,990
|11,58,790
|41,200
|3.56
|4
|Creative
|12,49,990
|12,06,990
|43,000
|3.56
|5
|Creative S
|12,99,990
|12,55,290
|44,700
|3.56
|6
|Creative+S
|13,99,990
|13,51,890
|48,100
|3.56
|7
|Creative S GDI
|14,19,990
|13,71,190
|48,800
|3.56
|8
|Accomplished S
|14,99,990
|14,48,390
|51,600
|3.56
|9
|Creative+SGDI
|15,19,990
|14,67,690
|52,300
|3.56
|10
|Accomplished S GDI
|16,19,990
|15,64,290
|55,700
|3.56
|11
|Accomplished S DKGDI
|16,48,990
|15,92,290
|56,700
|3.56
|12
|Accomplished+AGDI
|17,69,990
|17,09,090
|60,900
|3.56
|13
|Accomplished+A DKGDI
|17,98,990
|17,37,090
|61,900
|3.56
टाटा कर्व पेट्रोल DCA की नई एक्स-शोरूम कीमतें
टाटा कर्व पेट्रोल DCA की नए GST के बाद एक्स-शोरूम कीमतों की बात करें तो इसमें मैक्सिमम 3.57% तक की टैक्स कटौती की गई है। जिसके बाद इसकी कीमतों में मिनिमम 44,000 रुपए और मैक्सिमम 67,100 रुपए का अंतर आ गया है। बता दें कि कर्व पेट्रोल MT में कुल 11 वैरिएंट आते हैं।
|टाटा कर्व पेट्रोल DCA की नए GST के बाद एक्स-शोरूम कीमतें
|नं
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|1
|Smart
|12,79,990
|12,35,990
|44,000
|3.56
|2
|Pure+
|13,49,990
|13,03,590
|46,400
|3.56
|3
|Pure+S
|13,99,990
|13,51,890
|48,100
|3.56
|4
|Creative
|14,49,990
|14,00,090
|49,900
|3.56
|5
|Creative S
|15,49,990
|14,96,690
|53,300
|3.56
|6
|Creative+S
|16,49,990
|15,93,190
|56,800
|3.57
|7
|Creative S GDI
|16,69,990
|16,12,490
|57,500
|3.57
|8
|Accomplished S
|17,69,990
|17,09,090
|60,900
|3.56
|9
|Creative+SGDI
|17,98,990
|17,37,090
|61,900
|3.56
|10
|Accomplished S GDI
|19,19,990
|18,53,890
|66,100
|3.57
|11
|Accomplished S DKGDI
|19,48,990
|18,81,890
|67,100
|3.57
टाटा कर्व डीजल MT की नई एक्स-शोरूम कीमतें
टाटा कर्व डीजल MT की नए GST के बाद एक्स-शोरूम कीमतों की बात करें तो इसमें मैक्सिमम 3.57% तक की टैक्स कटौती की गई है। जिसके बाद इसकी कीमतों में मिनिमम 39,500 रुपए और मैक्सिमम 62,000 रुपए का अंतर आ गया है। बता दें कि कर्व पेट्रोल MT में कुल 10 वैरिएंट आते हैं।
|टाटा कर्व डीजल MT की नए GST के बाद एक्स-शोरूम कीमतें
|नं
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|1
|Smart
|11,49,990
|11,10,490
|39,500
|3.56
|2
|Pure+
|12,79,990
|12,35,990
|44,000
|3.56
|3
|Pure+S
|13,49,990
|13,03,590
|46,400
|3.56
|4
|Creative
|13,99,990
|13,51,890
|48,100
|3.56
|5
|Creative S
|14,49,990
|14,00,090
|49,900
|3.56
|6
|Creative+S
|15,49,990
|14,96,690
|53,300
|3.56
|7
|Accomplished S
|16,49,990
|15,93,190
|56,800
|3.57
|8
|Accomplished S DK
|16,68,990
|16,11,590
|57,400
|3.56
|9
|Accomplished+A
|17,82,990
|17,21,590
|61,400
|3.57
|10
|Accomplished+A DK
|18,01,990
|17,39,990
|62,000
|3.56
टाटा कर्व डीजल DCA की नई एक्स-शोरूम कीमतें
टाटा कर्व डीजल DCA की नए GST के बाद एक्स-शोरूम कीमतों की बात करें तो इसमें मैक्सिमम 3.57% तक की टैक्स कटौती की गई है। जिसके बाद इसकी कीमतों में मिनिमम 49,200 रुपए और मैक्सिमम 67,200 रुपए का अंतर आ गया है। बता दें कि कर्व पेट्रोल MT में कुल 8 वैरिएंट आते हैं।
|टाटा कर्व डीजल DCA की नए GST के बाद एक्स-शोरूम कीमतें
|नं
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|1
|Pure+
|14,29,990
|13,80,790
|49,200
|3.56
|2
|Pure+S
|14,99,990
|14,48,390
|51,600
|3.56
|3
|Creative S
|15,99,990
|15,44,990
|55,000
|3.56
|4
|Creative+S
|16,99,990
|16,41,490
|58,500
|3.56
|5
|Accomplished S
|17,99,990
|17,38,090
|61,900
|3.56
|6
|Accomplished S DK
|18,18,990
|17,56,390
|62,600
|3.56
|7
|Accomplished+A
|19,32,990
|18,66,490
|66,500
|3.56
|8
|Accomplished+A DK
|19,51,990
|18,84,790
|67,200
|3.57
बड़ी और लग्जरी कारों पर 40% GST
अभी बड़ी और लग्जरी कारों पर 50% टैक्स लिया जाता है। इस टैक्स में 28% GST और 22% कंपनसेशन सेस शामिल होता है। इस तरह कुल टैक्स 50% हो जाता है। सरकार के नए टैक्स स्लैब में GST को बढ़ाकर 40% कर दिया है। जबकि, कंपनसेशन सेस को घटाकर 0 कर दिया है। ऐसे में इस पर कुल टैक्स अब 40% हो गया है। यानी पुराने और नए टैक्स स्लैब में 12% GST ज्यादा हो गई है। इसके बाद भी इन SUVs को खरीदना 10% सस्ता हो गया है।
