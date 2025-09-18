टाटा की इस दमदार SUV को खरीदना हो गया सस्ता, GST ने ₹68000 घटाए; देखें वैरिएंट वाइज नई प्राइस लिस्ट

टाटा मोटर्स ने कर्व के पेट्रोल MT, डीजल MT, पेट्रोल DCA और डीजल DCA के सभी वैरिएंट की नई प्राइस लिस्ट जारी कर दी है। अब आप भी इसे खरीदने का मन बना रहे हैं तब आपको एक बार नई प्राइस लिस्ट जरूर देख लेना चाहिए।

टाटा मोटर्स के पोर्टफोलियो की एतमात्र कर्व कूप SUV की भी नई कीमतें सामने आ गई हैं। दरअसल, 22 सितंबर से नए GST के चलते इसकी कीमतों में भी 68,000 रुपए तक की टैक्स कटौती हो गई है। ऐसे में कंपनी ने कर्व के पेट्रोल MT, डीजल MT, पेट्रोल DCA और डीजल DCA के सभी वैरिएंट की नई प्राइस लिस्ट जारी कर दी है। अब आप भी इसे खरीदने का मन बना रहे हैं तब आपको एक बार नई प्राइस लिस्ट जरूर देख लेना चाहिए। बता दें कि अब इसकी नई शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9,99,990 रुपए से घटकर 9,65,690 रुपए हो गई है। यानी बेस वैरिएंट पर 34,300 रुपए घट गए। चलिए अब सभी वैरिएंट की लिस्ट देखते हैं।

टाटा कर्व पेट्रोल MT की नई एक्स-शोरूम कीमतें

टाटा कर्व पेट्रोल MT की नए GST के बाद एक्स-शोरूम कीमतों की बात करें तो इसमें मैक्सिमम 3.56% तक की टैक्स कटौती की गई है। जिसके बाद इसकी कीमतों में मिनिमम 34,300 रुपए और मैक्सिमम 61,900 रुपए का अंतर आ गया है। बता दें कि कर्व पेट्रोल MT में कुल 13 वैरिएंट आते हैं।

टाटा कर्व पेट्रोल MT की नए GST के बाद एक्स-शोरूम कीमतें नं वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % 1 Smart 9,99,990 9,65,690 34,300 3.55 2 Pure+ 11,29,990 10,91,190 38,800 3.56 3 Pure+S 11,99,990 11,58,790 41,200 3.56 4 Creative 12,49,990 12,06,990 43,000 3.56 5 Creative S 12,99,990 12,55,290 44,700 3.56 6 Creative+S 13,99,990 13,51,890 48,100 3.56 7 Creative S GDI 14,19,990 13,71,190 48,800 3.56 8 Accomplished S 14,99,990 14,48,390 51,600 3.56 9 Creative+SGDI 15,19,990 14,67,690 52,300 3.56 10 Accomplished S GDI 16,19,990 15,64,290 55,700 3.56 11 Accomplished S DKGDI 16,48,990 15,92,290 56,700 3.56 12 Accomplished+AGDI 17,69,990 17,09,090 60,900 3.56 13 Accomplished+A DKGDI 17,98,990 17,37,090 61,900 3.56

टाटा कर्व पेट्रोल DCA की नई एक्स-शोरूम कीमतें

टाटा कर्व पेट्रोल DCA की नए GST के बाद एक्स-शोरूम कीमतों की बात करें तो इसमें मैक्सिमम 3.57% तक की टैक्स कटौती की गई है। जिसके बाद इसकी कीमतों में मिनिमम 44,000 रुपए और मैक्सिमम 67,100 रुपए का अंतर आ गया है। बता दें कि कर्व पेट्रोल MT में कुल 11 वैरिएंट आते हैं।

टाटा कर्व पेट्रोल DCA की नए GST के बाद एक्स-शोरूम कीमतें नं वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % 1 Smart 12,79,990 12,35,990 44,000 3.56 2 Pure+ 13,49,990 13,03,590 46,400 3.56 3 Pure+S 13,99,990 13,51,890 48,100 3.56 4 Creative 14,49,990 14,00,090 49,900 3.56 5 Creative S 15,49,990 14,96,690 53,300 3.56 6 Creative+S 16,49,990 15,93,190 56,800 3.57 7 Creative S GDI 16,69,990 16,12,490 57,500 3.57 8 Accomplished S 17,69,990 17,09,090 60,900 3.56 9 Creative+SGDI 17,98,990 17,37,090 61,900 3.56 10 Accomplished S GDI 19,19,990 18,53,890 66,100 3.57 11 Accomplished S DKGDI 19,48,990 18,81,890 67,100 3.57

टाटा कर्व डीजल MT की नई एक्स-शोरूम कीमतें

टाटा कर्व डीजल MT की नए GST के बाद एक्स-शोरूम कीमतों की बात करें तो इसमें मैक्सिमम 3.57% तक की टैक्स कटौती की गई है। जिसके बाद इसकी कीमतों में मिनिमम 39,500 रुपए और मैक्सिमम 62,000 रुपए का अंतर आ गया है। बता दें कि कर्व पेट्रोल MT में कुल 10 वैरिएंट आते हैं।

टाटा कर्व डीजल MT की नए GST के बाद एक्स-शोरूम कीमतें नं वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % 1 Smart 11,49,990 11,10,490 39,500 3.56 2 Pure+ 12,79,990 12,35,990 44,000 3.56 3 Pure+S 13,49,990 13,03,590 46,400 3.56 4 Creative 13,99,990 13,51,890 48,100 3.56 5 Creative S 14,49,990 14,00,090 49,900 3.56 6 Creative+S 15,49,990 14,96,690 53,300 3.56 7 Accomplished S 16,49,990 15,93,190 56,800 3.57 8 Accomplished S DK 16,68,990 16,11,590 57,400 3.56 9 Accomplished+A 17,82,990 17,21,590 61,400 3.57 10 Accomplished+A DK 18,01,990 17,39,990 62,000 3.56

टाटा कर्व डीजल DCA की नई एक्स-शोरूम कीमतें

टाटा कर्व डीजल DCA की नए GST के बाद एक्स-शोरूम कीमतों की बात करें तो इसमें मैक्सिमम 3.57% तक की टैक्स कटौती की गई है। जिसके बाद इसकी कीमतों में मिनिमम 49,200 रुपए और मैक्सिमम 67,200 रुपए का अंतर आ गया है। बता दें कि कर्व पेट्रोल MT में कुल 8 वैरिएंट आते हैं।

टाटा कर्व डीजल DCA की नए GST के बाद एक्स-शोरूम कीमतें नं वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % 1 Pure+ 14,29,990 13,80,790 49,200 3.56 2 Pure+S 14,99,990 14,48,390 51,600 3.56 3 Creative S 15,99,990 15,44,990 55,000 3.56 4 Creative+S 16,99,990 16,41,490 58,500 3.56 5 Accomplished S 17,99,990 17,38,090 61,900 3.56 6 Accomplished S DK 18,18,990 17,56,390 62,600 3.56 7 Accomplished+A 19,32,990 18,66,490 66,500 3.56 8 Accomplished+A DK 19,51,990 18,84,790 67,200 3.57