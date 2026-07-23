Tata ने दिया झटका, महंगी हो गई कंपनी की यह धांसू SUV, एक अच्छी खबर भी

टाटा कर्व खरीदने की सोच रहे हैं, तो अब आपको ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। कंपनी ने अपनी इस एसयूवी की कीमत को बढ़ा दिया है। यह प्राइस हाइक डीजल के साथ पेट्रोल वेरिएंट्स के लिए है। एक वेरिएंट की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

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टाटा मोटर्स ने बायर्स को तगड़ा झटका दिया है। कंपनी ने अपनी पॉप्युलर कूपे स्टाइल SUV - Tata Curvv को महंगा कपर दिया है। कारवाले की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने कर्व के पेट्रोल और डीजल पावरट्रेन वेरिएंट्स की कीमतों को 6 हजार रुपये तक बढ़ा दिया है। इनमें कर्व के मैनुअल के साथ ऑटोमैटिक वर्जन भी शामिल हैं। गुड न्यूज है कि कंपनी ने कर्व के एक वेरिएंट की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है। यह वेरिएंट Accomplished Plus A (डीजल एमटी) है। आइए जानते हैं डीटेल।

अब इतनी हुई कीमत कर्व की कीमत अब 9.76 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप-स्पेक डीजल AT डार्क एडिशन के लिए 19.16 लाख रुपये तक जाती है। कीमतें डीलर और राज्य के हिसाब से अलग-अलग हो सकती हैं। कर्व मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टॉस को टक्कर देती है।

कई सारे पावरट्रेन ऑप्शन कर्व अपने सेगमेंट की उन गाड़ियों में से एक है, जिसमें कई तरह के पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। यह तीन इंजन ऑप्शन - 120hp, 170Nm वाला 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल, 118hp, 260Nm वाला 1.5-लीटर डीजल और 125hp, 225Nm वाला 1.2-लीटर डायरेक्ट-इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल के साथ आती है। जहां, कुछ SUV में किसी खास इंजन के साथ सिर्फ मैनुअल या ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ही मिलता है, वहीं टाटा दोनों का ऑप्शन देती है। इसके हर इंजन को 6-स्पीड मैनुअल या 7-स्पीड DCT के साथ पेयर किया जा सकता है।

एक से बढ़ कर एक फीचर टाटा कर्व में कई बेहतरीन फीचर्स दे रही। इसमें 12.3-इंच का इन्फोटेनमेंट डिस्प्ले, 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto, एयर प्यूरीफायर, वायरलेस फोन चार्जर और 9-स्पीकर वाला JBL साउंड सिस्टम शामिल हैं। साथ ही इसमें पावर्ड ड्राइवर सीट, फ्रंट-सीट वेंटिलेशन, रियर सीट्स के लिए पैसिव वेंटिलेशन, पैनोरमिक सनरूफ, रियर विंडोज के लिए सनशेड, ड्यूल-जोन एयर कंडीशनिंग भी दी गई है। सेफ्टी के लिए इसमें आपको लेवल 2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड-स्पॉट डिटेक्शन और ऑटो-डिमिंग इंटीरियर रियरव्यू मिरर (IRVM) जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे।