Tata ने दिया झटका, महंगी हो गई कंपनी की यह धांसू SUV, एक अच्छी खबर भी
टाटा कर्व खरीदने की सोच रहे हैं, तो अब आपको ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। कंपनी ने अपनी इस एसयूवी की कीमत को बढ़ा दिया है। यह प्राइस हाइक डीजल के साथ पेट्रोल वेरिएंट्स के लिए है। एक वेरिएंट की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
टाटा मोटर्स ने बायर्स को तगड़ा झटका दिया है। कंपनी ने अपनी पॉप्युलर कूपे स्टाइल SUV - Tata Curvv को महंगा कपर दिया है। कारवाले की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने कर्व के पेट्रोल और डीजल पावरट्रेन वेरिएंट्स की कीमतों को 6 हजार रुपये तक बढ़ा दिया है। इनमें कर्व के मैनुअल के साथ ऑटोमैटिक वर्जन भी शामिल हैं। गुड न्यूज है कि कंपनी ने कर्व के एक वेरिएंट की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है। यह वेरिएंट Accomplished Plus A (डीजल एमटी) है। आइए जानते हैं डीटेल।
अब इतनी हुई कीमत
कर्व की कीमत अब 9.76 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप-स्पेक डीजल AT डार्क एडिशन के लिए 19.16 लाख रुपये तक जाती है। कीमतें डीलर और राज्य के हिसाब से अलग-अलग हो सकती हैं। कर्व मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टॉस को टक्कर देती है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Tata Curvv
₹ 9.7 - 19.1 लाख
Mahindra Thar ROXX
₹ 12.39 - 22.82 लाख
Tata Curvv EV
₹ 16.99 - 19.49 लाख
Tata Safari
₹ 13.29 - 26.4 लाख
Tata Safari EV
₹ 26 - 30 लाख
Tata Nexon
₹ 7.37 - 14.22 लाख
कई सारे पावरट्रेन ऑप्शन
कर्व अपने सेगमेंट की उन गाड़ियों में से एक है, जिसमें कई तरह के पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। यह तीन इंजन ऑप्शन - 120hp, 170Nm वाला 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल, 118hp, 260Nm वाला 1.5-लीटर डीजल और 125hp, 225Nm वाला 1.2-लीटर डायरेक्ट-इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल के साथ आती है। जहां, कुछ SUV में किसी खास इंजन के साथ सिर्फ मैनुअल या ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ही मिलता है, वहीं टाटा दोनों का ऑप्शन देती है। इसके हर इंजन को 6-स्पीड मैनुअल या 7-स्पीड DCT के साथ पेयर किया जा सकता है।
एक से बढ़ कर एक फीचर
टाटा कर्व में कई बेहतरीन फीचर्स दे रही। इसमें 12.3-इंच का इन्फोटेनमेंट डिस्प्ले, 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto, एयर प्यूरीफायर, वायरलेस फोन चार्जर और 9-स्पीकर वाला JBL साउंड सिस्टम शामिल हैं। साथ ही इसमें पावर्ड ड्राइवर सीट, फ्रंट-सीट वेंटिलेशन, रियर सीट्स के लिए पैसिव वेंटिलेशन, पैनोरमिक सनरूफ, रियर विंडोज के लिए सनशेड, ड्यूल-जोन एयर कंडीशनिंग भी दी गई है। सेफ्टी के लिए इसमें आपको लेवल 2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड-स्पॉट डिटेक्शन और ऑटो-डिमिंग इंटीरियर रियरव्यू मिरर (IRVM) जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे।
आने वाली है टाटा सफारी ईवी
टाटा मोटर्स इस साल फेस्टिव सीजन के आस-पास सफारी का इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च करेगी। सफारी ईवी Ati.EV+ प्लैटफॉर्म पर बेस्ड होगी। यह प्लैटफॉर्म पहले से ही Sierra.EV और Harrier.EV में इस्तेमाल हो रहा है और इसमें टाटा का TiDAL (टाटा इंटेलिजेंट डिजिटल आर्किटेक्चर लेयर) इलेक्ट्रॉनिक्स बैकबोन है। इससे कनेक्टेड कार फीचर्स, ओवर-द-एयर अपडेट्स और एडवांस्ड ADAS फंक्शंस को इंटीग्रेट करना मुमकिन होता है। बैटरी के लिए 65 kWh और 75 kWh के पैक मिलने की उम्मीद है। ऐसी भी खबरें हैं कि ऊंचे ट्रिम्स के लिए 80 kWh की बड़ी बैटरी की प्लानिंग की जा रही है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।और पढ़ें
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