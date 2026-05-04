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Tata लाया इस शानदार ईवी के दो नए वेरिएंट, मिलेगी 502 km तक की रेंज, 15 साल की वॉरंटी

May 04, 2026 03:43 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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टाटा मोटर्स ने भारत में Curvv.ev SeriesX को लॉन्च किया है। नई रेंज में दो वेरिएंट - Accomplished X 55 और Empowered X 55 शामिल हैं। इनकी रेंज 502 किमी तक की है। कंपनी इन पर 15 साल की वॉरंटी भी दे रही है। 

Tata लाया इस शानदार ईवी के दो नए वेरिएंट, मिलेगी 502 km तक की रेंज, 15 साल की वॉरंटी

टाटा मोटर्स ने भारत में Curvv.ev SeriesX को लॉन्च किया है। नई रेंज में दो वेरिएंट - Accomplished X 55 और Empowered X 55 शामिल हैं। Accomplished X 5 की कीमत 16.99 लाख रुपये और Empowered X 55 की कीमत 19.19 लाख रुपये है। कंपनी ने इसका एक Empowered X Dark Edition भी इन्ट्रोड्यूस किया है। इसकी कीमत 19.49 लाख (सभी कीमतें एक्स-शोरूम) है। कंपनी की इस कूपे की नई रेंज में 55 kWh की बैटरी लगी है, जो 502 किमी तक की रेंज ऑफर करती है। साथ ही कंपनी इस नए बैटरी पैक ऑप्शन के साथ 15 साल की वॉरंटी भी दे रही है। आइए जानते हैं डीटेल।

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167 हॉर्सपावर और 215 Nm का टॉर्क

टाटा Curvv.ev SeriesX को एक प्रीमियम लेकिन प्रैक्टिकल ईवी के तौर पर डिजाइन किया गया है। इसमें 55 kWh की बैटरी लगी है, जो 167 हॉर्सपावर और 215 Nm का टॉर्क ऑफर करती है। कंपनी का दावा है कि इसकी रेंज 502 किमी (ARAI) तक है। यह डेली कम्यूट और एक शहर से दूसरे शहर आने-जाने के लिए पर्फेक्ट है। टाटा का यह भी दावा है कि यूज कंडीशन के आधार पर इसकी रियल ड्राइविंग रेंज लगभग 400 किमी है।

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लाइफ-टाइम हाई-वोल्टेज बैटरी वॉरंटी

Curvv.ev SeriesX की खास खूबियों में से एक है लाइफ-टाइम हाई-वोल्टेज बैटरी वॉरंटी (फर्स्ट ओनर के लिए 15 साल तक), जो इस ईवी ओनरशिप एक्सपीरियंस को अधिक भरोसेमंद बनाती है। Accomplished X 55 वेरिएंट कंफर्ट और जरूरी फीचर्स पर फोकस्ड है। इसमें पैनोरमिक सनरूफ, इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए ड्यूल डिजिटल स्क्रीन, वायरलेस ऐंड्रॉयड ऑटो और ऐपल कारप्ले के साथ ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग और 360-डिग्री कैमरा दिया गया है। एक्सट्रा कंफर्ट के लिए कंपनी इसमें वेंटिलेटेड सीट्स, लेदरेट अपहोल्स्ट्री और रियर सनशेड भी दे रही है।

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Empowered X 55 मिलेगा ज्यादा प्रीमियम एक्सपीरियंस

दूसरी तरफ Empowered X 55 ज्यादा प्रीमियम एक्सपीरियंस देता है। इसमें बड़े टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, JBL 9-स्पीकर साउंड सिस्टम, पावर ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और रिक्लाइनिंग रियर सीट्स जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इसमें कई सेफ्टी फीचर्स के साथ लेवल 2 ADAS भी शामिल है, जो इसे अपने सेगमेंट में सबसे अडवांस्ड ईवी में से एक बनाता है।

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आने वाली है Tata Safari EV

टाटा सफारी ईवी की टेस्टिंग लगभग पूरी कर चुकी है। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को कई बार देखा जा चुका है। रिपोर्ट्स के अनुसार टाटा इसे इस साल फेस्टिव सीजन के आसपास लॉन्च कर सकती है। सफारी ईवी कंपनी की पहली थ्री-रो इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी। इसका ओवरऑल डिजाइन ICE वर्जन जैसा ही रहेगा। इसमें आपको क्लोज्ड ग्रिल, अलॉय वील्स पर एयरो इंसर्ट, ईवी-स्पेसिफिक एक्सटीरियर कलर और इंटीरियर में अपडेट जैसे एलिमेंट्स शामिल होंगे। उम्मीद है कि टाटा हैरियर ईवी की तरह ही यह 65 kWh और 75 kWh बैटरी पैक के साथ-साथ रियर-वील ड्राइव और ऑल-वील ड्राइव ऑप्शन में आएगी।

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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