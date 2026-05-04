Tata लाया इस शानदार ईवी के दो नए वेरिएंट, मिलेगी 502 km तक की रेंज, 15 साल की वॉरंटी

टाटा मोटर्स ने भारत में Curvv.ev SeriesX को लॉन्च किया है। नई रेंज में दो वेरिएंट - Accomplished X 55 और Empowered X 55 शामिल हैं। इनकी रेंज 502 किमी तक की है। कंपनी इन पर 15 साल की वॉरंटी भी दे रही है।

टाटा मोटर्स ने भारत में Curvv.ev SeriesX को लॉन्च किया है। नई रेंज में दो वेरिएंट - Accomplished X 55 और Empowered X 55 शामिल हैं। Accomplished X 5 की कीमत 16.99 लाख रुपये और Empowered X 55 की कीमत 19.19 लाख रुपये है। कंपनी ने इसका एक Empowered X Dark Edition भी इन्ट्रोड्यूस किया है। इसकी कीमत 19.49 लाख (सभी कीमतें एक्स-शोरूम) है। कंपनी की इस कूपे की नई रेंज में 55 kWh की बैटरी लगी है, जो 502 किमी तक की रेंज ऑफर करती है। साथ ही कंपनी इस नए बैटरी पैक ऑप्शन के साथ 15 साल की वॉरंटी भी दे रही है। आइए जानते हैं डीटेल।

167 हॉर्सपावर और 215 Nm का टॉर्क टाटा Curvv.ev SeriesX को एक प्रीमियम लेकिन प्रैक्टिकल ईवी के तौर पर डिजाइन किया गया है। इसमें 55 kWh की बैटरी लगी है, जो 167 हॉर्सपावर और 215 Nm का टॉर्क ऑफर करती है। कंपनी का दावा है कि इसकी रेंज 502 किमी (ARAI) तक है। यह डेली कम्यूट और एक शहर से दूसरे शहर आने-जाने के लिए पर्फेक्ट है। टाटा का यह भी दावा है कि यूज कंडीशन के आधार पर इसकी रियल ड्राइविंग रेंज लगभग 400 किमी है।

लाइफ-टाइम हाई-वोल्टेज बैटरी वॉरंटी Curvv.ev SeriesX की खास खूबियों में से एक है लाइफ-टाइम हाई-वोल्टेज बैटरी वॉरंटी (फर्स्ट ओनर के लिए 15 साल तक), जो इस ईवी ओनरशिप एक्सपीरियंस को अधिक भरोसेमंद बनाती है। Accomplished X 55 वेरिएंट कंफर्ट और जरूरी फीचर्स पर फोकस्ड है। इसमें पैनोरमिक सनरूफ, इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए ड्यूल डिजिटल स्क्रीन, वायरलेस ऐंड्रॉयड ऑटो और ऐपल कारप्ले के साथ ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग और 360-डिग्री कैमरा दिया गया है। एक्सट्रा कंफर्ट के लिए कंपनी इसमें वेंटिलेटेड सीट्स, लेदरेट अपहोल्स्ट्री और रियर सनशेड भी दे रही है।

Empowered X 55 मिलेगा ज्यादा प्रीमियम एक्सपीरियंस दूसरी तरफ Empowered X 55 ज्यादा प्रीमियम एक्सपीरियंस देता है। इसमें बड़े टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, JBL 9-स्पीकर साउंड सिस्टम, पावर ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और रिक्लाइनिंग रियर सीट्स जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इसमें कई सेफ्टी फीचर्स के साथ लेवल 2 ADAS भी शामिल है, जो इसे अपने सेगमेंट में सबसे अडवांस्ड ईवी में से एक बनाता है।