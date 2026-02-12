1, 2 नहीं, बल्कि पूरे ₹3.85 लाख की छूट, बिना थमे 502 KM दौड़ जाएगी ये SUV; पेट्रोल का ₹1 का खर्च नहीं

संक्षेप: टाटा कर्व ईवी (Tata Curvv EV) पर फरवरी 2026 में बंपर डिस्काउंट ऑफर दे रही है। कंपनी के लोग अभी इस पर ₹3.85 लाख तक का बचत कर सकते हैं। आइए जरा विस्तार से इस ऑफर की डिटेल्स जानते हैं।

अगर आप 2026 में एक स्टाइलिश और फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक SUV खरीदने का सोच रहे हैं, तो टाटा कर्व ईवी (Tata Curvv EV) पर चल रहे तगड़े ऑफर आपके लिए सुनहरा मौका बन सकते हैं। जी हां, क्योंकि फरवरी 2026 में टाटा कर्व ईवी (Tata Curvv EV) पर ₹2.85 लाख से लेकर ₹3.85 लाख तक की बचत मिल रही है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि किस वैरिएंट पर कितना फायदा मिल रहा है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

टाटा कर्व ईवी पर कितना फायदा?

टाटा कर्व ईवी ग्रीन बोनस एक्सचेंज/ स्क्रैपेज बोनस लॉयल्टी बेनिफिट टोटल बेनिफिट क्रिएटिव 45 (MY2026) Rs 2,50,000 Rs 30,000 / Rs 35,000 — 2.85 लाख अन्य वैरिएंट (MY2026) Rs 3,00,000 Rs 30,000 / Rs 35,000 — 3.35 लाख क्रिएटिव 45 (MY2025/MY24) Rs 2,50,000 Rs 30,000 / Rs 35,000 50,000 3.35 लाख अन्य वैरिएंट (MY2025/MY24) Rs 3,00,000 Rs 30,000 / Rs 35,000 50,000 3.85 लाख

MY26 क्रिएटिव 45 वैरिएंट पर टोटल ₹2.85 लाख तक की बचत हो रही है। वहीं, MY26 के अन्य वैरिएंट पर ₹3.35 लाख तक की बचत हो रही है, यानि 2026 मॉडल ईयर की कारों पर भी कंपनी जबरदस्त ऑफर दे रही है।

MY25 और MY24 मॉडल्स पर और भी बड़ा फायदा

अगर आप थोड़ा पुराना मॉडल (MY25 या MY24) लेने को तैयार हैं, तो बचत और भी ज्यादा हो सकती है। जी हां, क्योंकि MY25 / MY24 क्रिएटिव 45 पर डिस्काउंट ₹3.35 लाख तक पहुंच गया है। इसके अलावा MY25 / MY24 जैसे अन्य वैरिएंट पर ₹3.85 लाख की जबरदस्त बचत हो रही है। यह ऑफर उन ग्राहकों के लिए खास है, जो ज्यादा फीचर्स और ज्यादा बचत दोनों चाहते हैं।

क्यों खास है टाटा कर्व ईवी?

टाटा कर्व ईवी में कूपे-स्टाइल SUV जैसा डिजाइन मिलता है, जो दमदार इलेक्ट्रिक परफॉर्मेंस, एडवांस फीचर्स और प्रीमियम इंटीरियर के साथ आती है। इसमें टाटा (Tata) की भरोसेमंद EV टेक्नोलॉजी मिलती है। ऊपर से लाखों का डिस्काउंट इसे और भी आकर्षक बना देता है।

ऑफर सीमित समय के लिए

ये सभी ऑफर फरवरी 2026 तक या स्टॉक उपलब्ध रहने तक लागू हैं। अलग-अलग शहरों और डीलरशिप पर लाभ में थोड़ा फर्क हो सकता है।

क्या ये है खरीदने का सही समय?