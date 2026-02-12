Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Tata Curvv EV get discount up to Rs 3.85 lakh in February 2026, check offer details
1, 2 नहीं, बल्कि पूरे ₹3.85 लाख की छूट, बिना थमे 502 KM दौड़ जाएगी ये SUV; पेट्रोल का ₹1 का खर्च नहीं

1, 2 नहीं, बल्कि पूरे ₹3.85 लाख की छूट, बिना थमे 502 KM दौड़ जाएगी ये SUV; पेट्रोल का ₹1 का खर्च नहीं

संक्षेप:

टाटा कर्व ईवी (Tata Curvv EV) पर फरवरी 2026 में बंपर डिस्काउंट ऑफर दे रही है। कंपनी के लोग अभी इस पर ₹3.85 लाख तक का बचत कर सकते हैं। आइए जरा विस्तार से इस ऑफर की डिटेल्स जानते हैं।

Feb 12, 2026 02:35 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Tata Curvv EVarrow

अगर आप 2026 में एक स्टाइलिश और फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक SUV खरीदने का सोच रहे हैं, तो टाटा कर्व ईवी (Tata Curvv EV) पर चल रहे तगड़े ऑफर आपके लिए सुनहरा मौका बन सकते हैं। जी हां, क्योंकि फरवरी 2026 में टाटा कर्व ईवी (Tata Curvv EV) पर ₹2.85 लाख से लेकर ₹3.85 लाख तक की बचत मिल रही है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि किस वैरिएंट पर कितना फायदा मिल रहा है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 96.97 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.1 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:मारुति की इन 5 कारों की बिक्री सबसे कम, माइलेज 35Km तक और कीमत ₹3.70 लाख से शुरू

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Tata Curvv EV

Tata Curvv EV

₹ 17.49 - 22.24 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
MG ZS EV

MG ZS EV

₹ 17.99 - 20.5 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
VinFast VF6

VinFast VF6

₹ 16.49 - 18.29 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Creta EV

Hyundai Creta EV

₹ 18.02 - 24.55 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra XUV 400 EV

Mahindra XUV 400 EV

₹ 15.49 - 17.69 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

₹ 18.9 - 27.65 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

टाटा कर्व ईवी पर कितना फायदा?

टाटा कर्व ईवी ग्रीन बोनसएक्सचेंज/ स्क्रैपेज बोनसलॉयल्टी बेनिफिटटोटल बेनिफिट
क्रिएटिव 45 (MY2026)Rs 2,50,000Rs 30,000 / Rs 35,0002.85 लाख
अन्य वैरिएंट (MY2026)Rs 3,00,000Rs 30,000 / Rs 35,0003.35 लाख
क्रिएटिव 45 (MY2025/MY24)Rs 2,50,000Rs 30,000 / Rs 35,00050,0003.35 लाख
अन्य वैरिएंट (MY2025/MY24)Rs 3,00,000Rs 30,000 / Rs 35,00050,0003.85 लाख

MY26 क्रिएटिव 45 वैरिएंट पर टोटल ₹2.85 लाख तक की बचत हो रही है। वहीं, MY26 के अन्य वैरिएंट पर ₹3.35 लाख तक की बचत हो रही है, यानि 2026 मॉडल ईयर की कारों पर भी कंपनी जबरदस्त ऑफर दे रही है।

MY25 और MY24 मॉडल्स पर और भी बड़ा फायदा

अगर आप थोड़ा पुराना मॉडल (MY25 या MY24) लेने को तैयार हैं, तो बचत और भी ज्यादा हो सकती है। जी हां, क्योंकि MY25 / MY24 क्रिएटिव 45 पर डिस्काउंट ₹3.35 लाख तक पहुंच गया है। इसके अलावा MY25 / MY24 जैसे अन्य वैरिएंट पर ₹3.85 लाख की जबरदस्त बचत हो रही है। यह ऑफर उन ग्राहकों के लिए खास है, जो ज्यादा फीचर्स और ज्यादा बचत दोनों चाहते हैं।

क्यों खास है टाटा कर्व ईवी?

टाटा कर्व ईवी में कूपे-स्टाइल SUV जैसा डिजाइन मिलता है, जो दमदार इलेक्ट्रिक परफॉर्मेंस, एडवांस फीचर्स और प्रीमियम इंटीरियर के साथ आती है। इसमें टाटा (Tata) की भरोसेमंद EV टेक्नोलॉजी मिलती है। ऊपर से लाखों का डिस्काउंट इसे और भी आकर्षक बना देता है।

ऑफर सीमित समय के लिए

ये सभी ऑफर फरवरी 2026 तक या स्टॉक उपलब्ध रहने तक लागू हैं। अलग-अलग शहरों और डीलरशिप पर लाभ में थोड़ा फर्क हो सकता है।

ये भी पढ़ें:मारुति की इन 5 कारों की बिक्री सबसे कम, माइलेज 35Km तक और कीमत ₹3.70 लाख से शुरू

क्या ये है खरीदने का सही समय?

अगर आप टाटा कर्व ईवी (Tata Curvv EV) लेने की सोच रहे थे, तो अभी का समय सबसे फायदेमंद हो सकता है। खासकर MY24 और MY25 मॉडल्स पर मिलने वाला ₹3.85 लाख तक का लाभ डील को काफी आकर्षक बना देता है। साथ ही बजट कम है तो आप यूज्ड टाटा ईवी (Tata EV) विकल्प भी देख सकते हैं।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi Tata Curvv Tata Motors

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

;;;