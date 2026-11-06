5-स्टार सेफ्टी और 585 KM रेंज वाली इस इलेक्ट्रिक कार पर ₹3 लाख की छूट, साथ में दूसरे बेनिफिट्स भी
टाटा मोटर्स अपने अलग-अलग मॉडलों पर नवंबर, 2026 के दौरान बंपर छूट दे रही है। इसी क्रम में ग्राहकों को टाटा कर्व ईवी (Tata Curvv EV) पर अधिकतम 3.35 लाख रुपये तक बचाने का मौका मिल रहा है।
अगले कुछ दिनों में नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, टाटा मोटर्स अपने अलग-अलग मॉडलों पर नवंबर, 2026 के दौरान बंपर छूट दे रही है। इसी क्रम में ग्राहकों को कंपनी की पॉपुलर इलेक्ट्रिक एसयूवी टाटा कर्व ईवी (Tata Curvv EV) पर अधिकतम 3.35 लाख रुपये तक बचाने का मौका मिल रहा है। इस ऑफर में 3 लाख रुपये तक ग्रीन बोनस यानी कैश डिस्काउंट के अलावा स्क्रैपेज बोनस जैसे दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं कर्व ईवी के फीचर्स, रेंज और कीमत के बारे में विस्तार से।
कर्व ईवी की डिजाइन
टाटा कर्व ईवी भारत की शुरुआती कूपे-एसयूवी गाड़ियों में से एक है। इसके फ्रंट में चौड़ी कनेक्टेड एलईडी DRL लाइट पट्टी, नीचे शार्प वर्टिकल हेडलैम्प्स और चार्जिंग पोर्ट के साथ बंद ग्रिल मिलती है। ईवी के फ्लश डोर हैंडल्स और 18-इंच के एरोडायनामिक अलॉय व्हील्स इसे काफी स्पोर्टी बनाते हैं। पीछे की तरफ कनेक्टेड टेल लैम्प्स और मस्कुलर बंपर इसे सड़क पर बेहद बोल्ड और फ्यूचरिस्टिक लुक देते हैं।
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Tata Curvv EV
₹ 17.19 - 19.69 लाख
MG ZS EV
₹ 17.99 - 20.75 लाख
Maruti Suzuki e Vitara
₹ 16.19 - 20.21 लाख
VinFast VF6
₹ 16.49 - 18.29 लाख
Kia Syros EV
₹ 13.5 - 20 लाख
Mahindra XUV 400 EV
₹ 15.49 - 17.69 लाख
धांसू हैं ईवी के फीचर्स
केबिन के अंदर 12.3-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और ड्राइवर के लिए 10.25-इंच का डिजिटल क्लस्टर दिया गया है। आरामदायक सफर के लिए इसमें ठंडी हवा देने वाली वेंटिलेटेड सीट्स, बड़ा पैनोरमिक सनरूफ, जेबीएल का 9-स्पीकर साउंड सिस्टम, 360-डिग्री कैमरा और वायरलेस फोन चार्जर जैसे कई हाई-टेक फीचर्स मिलते हैं, जो इसे काफी प्रीमियम बनाते हैं।
5-स्टार सेफ्टी से है लैस
सुरक्षा के मामले में इस कार को भारत NCAP से एडल्ट और बच्चों दोनों के लिए तगड़ी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। कार में स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) दिए गए हैं। इसके अलावा, लेवल-2 ADAS टेक्नोलॉजी भी दी गई है। इसमें ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और लेन कीप असिस्ट जैसे फीचर्स शामिल हैं।
585 किमी है रेंज
इसमें 45 kWh और 55 kWh के दो बैटरी पैक ऑप्शन मिलते हैं। बड़ा 55 kWh बैटरी पैक सिंगल चार्ज में 585 किमी (ARAI) की रेंज देता है। यह फास्ट चार्जर से 40 मिनट में 10 से 80 पर्सेंट चार्ज हो जाती है। भारतीय मार्केट में इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 17.19 लाख रुपये है।
डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें