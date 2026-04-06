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फुल चार्ज पर 600km दौड़ने वाली इस टाटा कार पर आया ₹1.71 का डिस्काउंट, 30 अप्रैल तक है मौका

Apr 06, 2026 10:04 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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अगले कुछ दिनों में नई इलेक्ट्रिक कार (EV) खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, देश की नंबर-1 ईवी कंपनी टाटा मोटर्स अप्रैल, 2026 के दौरान अपने अलग-अलग मॉडलों पर बंपर छूट दे रही है।

फुल चार्ज पर 600km दौड़ने वाली इस टाटा कार पर आया ₹1.71 का डिस्काउंट, 30 अप्रैल तक है मौका
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अगले कुछ दिनों में नई इलेक्ट्रिक कार (EV) खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, देश की नंबर-1 ईवी कंपनी टाटा मोटर्स अप्रैल, 2026 के दौरान अपने अलग-अलग मॉडलों पर बंपर छूट दे रही है। इसी क्रम में ग्राहक टाटा की पॉपुलर इलेक्ट्रिक एसयूवी कर्व पर अधिकतम 1.71 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। आइए जानते हैं टाटा कर्व ईवी (Tata Curvv EV) के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

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धांसू हैं ईवी के फीचर्स

टाटा कर्व ईवी के केबिन में ग्राहकों को 12.3-इंच की टचस्क्रीन, 12.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 9-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटीलेटेड फ्रंट सीट और वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा, सेफ्टी के तौर पर कार में 6-एयरबैग, रियर पार्किंग सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल के साथ 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स भी मौजूद हैं।

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रेंज करीब 600 किमी

दूसरी और पावरट्रेन के तौर पर टाटा कर्व ईवी में 2 बैटरी पैक का इस्तेमाल किया गया है। बता दें कि 45 kWh बैटरी पैक के साथ फुल चार्ज पर कार 502 किलोमीटर की रेंज देने का दावा करती है। जबकि 55 kWh बैटरी पैक वाला वैरिएंट फुल चार्ज पर 585 किलोमीटर बिना रुके दौड़ने का दावा करती है। टाटा कर्व ईवी ग्राहकों के लिए 5 कलर ऑप्शन में मौजूद है। भारतीय मार्केट में टाटा कर्व ईवी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 17.49 लाख रुपये है।

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डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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