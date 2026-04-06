फुल चार्ज पर 600km दौड़ने वाली इस टाटा कार पर आया ₹1.71 का डिस्काउंट, 30 अप्रैल तक है मौका

Apr 06, 2026 10:04 am IST

अगले कुछ दिनों में नई इलेक्ट्रिक कार (EV) खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, देश की नंबर-1 ईवी कंपनी टाटा मोटर्स अप्रैल, 2026 के दौरान अपने अलग-अलग मॉडलों पर बंपर छूट दे रही है।

सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र

अगले कुछ दिनों में नई इलेक्ट्रिक कार (EV) खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, देश की नंबर-1 ईवी कंपनी टाटा मोटर्स अप्रैल, 2026 के दौरान अपने अलग-अलग मॉडलों पर बंपर छूट दे रही है। इसी क्रम में ग्राहक टाटा की पॉपुलर इलेक्ट्रिक एसयूवी कर्व पर अधिकतम 1.71 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। आइए जानते हैं टाटा कर्व ईवी (Tata Curvv EV) के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

धांसू हैं ईवी के फीचर्स टाटा कर्व ईवी के केबिन में ग्राहकों को 12.3-इंच की टचस्क्रीन, 12.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 9-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटीलेटेड फ्रंट सीट और वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा, सेफ्टी के तौर पर कार में 6-एयरबैग, रियर पार्किंग सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल के साथ 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स भी मौजूद हैं।

रेंज करीब 600 किमी दूसरी और पावरट्रेन के तौर पर टाटा कर्व ईवी में 2 बैटरी पैक का इस्तेमाल किया गया है। बता दें कि 45 kWh बैटरी पैक के साथ फुल चार्ज पर कार 502 किलोमीटर की रेंज देने का दावा करती है। जबकि 55 kWh बैटरी पैक वाला वैरिएंट फुल चार्ज पर 585 किलोमीटर बिना रुके दौड़ने का दावा करती है। टाटा कर्व ईवी ग्राहकों के लिए 5 कलर ऑप्शन में मौजूद है। भारतीय मार्केट में टाटा कर्व ईवी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 17.49 लाख रुपये है।