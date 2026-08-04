टाटा ने एक झटके में ₹3.35 लाख सस्ती कर दी यह कार, 585 KM है रेंज; ऑफर अगस्त तक वैलिड

टाटा मोटर्स अपने अलग-अलग इलेक्ट्रिक मॉडलों पर अगस्त, 2026 के दौरान बंपर छूट दे रही है। इसी क्रम में कंपनी अपनी पॉपुलर कूपे स्टाइल टाटा कर्व ईवी (Tata Curvv EV) पर भी ताबड़तोड़ डिस्काउंट दे रही है।

टाटा कर्व ईवी डिस्काउंट अगस्त 2026

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₹ 22,300 /माह से शुरू

Tata Curvv EV

टाटा मोटर्स अपने अलग-अलग इलेक्ट्रिक मॉडलों पर अगस्त, 2026 के दौरान बंपर छूट दे रही है। इसी क्रम में कंपनी अपनी पॉपुलर कूपे स्टाइल टाटा कर्व ईवी (Tata Curvv EV) पर भी ताबड़तोड़ डिस्काउंट दे रही है। बता दें कि ग्राहक इस दौरान कर्व ईवी खरीदने पर अधिकतम 3.35 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इस ऑफर में 3 लाख रुपये तक कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं टाटा कर्व ईवी के फीचर्स, ड्राइविंग रेंज और कीमतों के बारे में विस्तार से।

डिजाइन और फीचर्स टाटा कर्व ईवी का लुक बहुत ही यूनिक और स्पोर्टी कूपे-एसयूवी वाला है। इसकी ढलान वाली छत, कनेक्टेड LED लाइट बार, और बॉडी में फिट 'फ्लश' डोर हैंडल्स इसे काफी प्रीमियम बनाते हैं। अंदर से कार का केबिन बेहद मॉडर्न है, जहां आपको 12.3-इंच की बड़ी टचस्क्रीन, 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, 9-स्पीकर वाला JBL साउंड सिस्टम और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे लग्जरी फीचर्स मिलते हैं।

बैटरी, चार्जिंग और रेंज यह कार दो बैटरी ऑप्शंस (45 kWh और 55 kWh) के साथ आती है। इसका बड़ा 55 kWh बैटरी पैक सिंगल चार्ज में लगभग 502 से 585 किलोमीटर की ARAI प्रमाणित ड्राइविंग रेंज देता है। फास्ट चार्जर की मदद से यह सिर्फ 40 मिनट में 10 से 80 पर्सेंट तक चार्ज हो जाती है। इसमें V2L टेक्नोलॉजी भी है, जिससे आप कार की बैटरी से दूसरे डिवाइस भी चला सकते हैं।

सेफ्टी फीचर्स टाटा की गाड़ियों की तरह कर्व ईवी भी सेफ्टी में अव्वल है। इसे भारत NCAP क्रैश टेस्ट में पूरे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। कार में स्टैंडर्ड 6-एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा, ऑल-डिस्क ब्रेक्स और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल दिए गए हैं। इसके अलावा, इसमें लेवल-2 ADAS भी है, जिसमें ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और लेन कीप असिस्ट जैसे 20 से ज्यादा स्मार्ट सेफ्टी फीचर्स शामिल हैं।

कीमत टाटा कर्व ईवी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 17.49 लाख से शुरू होकर इसके टॉप-एंड वैरिएंट के लिए 22.24 लाख रुपये तक जाती है। अपने शानदार कूपे स्टाइल, बेहतरीन ड्राइविंग रेंज, तेज चार्जिंग और 5-स्टार सुरक्षा के दम पर यह इलेक्ट्रिक कार इस बजट में एक परफेक्ट और वैल्यू-फॉर-मनी ऑप्शन है।