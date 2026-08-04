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टाटा ने एक झटके में ₹3.35 लाख सस्ती कर दी यह कार, 585 KM है रेंज; ऑफर अगस्त तक वैलिड

By Ashutosh Kumar
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टाटा मोटर्स अपने अलग-अलग इलेक्ट्रिक मॉडलों पर अगस्त, 2026 के दौरान बंपर छूट दे रही है। इसी क्रम में कंपनी अपनी पॉपुलर कूपे स्टाइल टाटा कर्व ईवी (Tata Curvv EV) पर भी ताबड़तोड़ डिस्काउंट दे रही है।

tata curvv ev became cheaper by up to rs 3-35 lakh in august 2026
टाटा कर्व ईवी डिस्काउंट अगस्त 2026
Tata Curvv EV
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टाटा मोटर्स अपने अलग-अलग इलेक्ट्रिक मॉडलों पर अगस्त, 2026 के दौरान बंपर छूट दे रही है। इसी क्रम में कंपनी अपनी पॉपुलर कूपे स्टाइल टाटा कर्व ईवी (Tata Curvv EV) पर भी ताबड़तोड़ डिस्काउंट दे रही है। बता दें कि ग्राहक इस दौरान कर्व ईवी खरीदने पर अधिकतम 3.35 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इस ऑफर में 3 लाख रुपये तक कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं टाटा कर्व ईवी के फीचर्स, ड्राइविंग रेंज और कीमतों के बारे में विस्तार से।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
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डिजाइन और फीचर्स

टाटा कर्व ईवी का लुक बहुत ही यूनिक और स्पोर्टी कूपे-एसयूवी वाला है। इसकी ढलान वाली छत, कनेक्टेड LED लाइट बार, और बॉडी में फिट 'फ्लश' डोर हैंडल्स इसे काफी प्रीमियम बनाते हैं। अंदर से कार का केबिन बेहद मॉडर्न है, जहां आपको 12.3-इंच की बड़ी टचस्क्रीन, 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, 9-स्पीकर वाला JBL साउंड सिस्टम और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे लग्जरी फीचर्स मिलते हैं।

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बैटरी, चार्जिंग और रेंज

यह कार दो बैटरी ऑप्शंस (45 kWh और 55 kWh) के साथ आती है। इसका बड़ा 55 kWh बैटरी पैक सिंगल चार्ज में लगभग 502 से 585 किलोमीटर की ARAI प्रमाणित ड्राइविंग रेंज देता है। फास्ट चार्जर की मदद से यह सिर्फ 40 मिनट में 10 से 80 पर्सेंट तक चार्ज हो जाती है। इसमें V2L टेक्नोलॉजी भी है, जिससे आप कार की बैटरी से दूसरे डिवाइस भी चला सकते हैं।

सेफ्टी फीचर्स

टाटा की गाड़ियों की तरह कर्व ईवी भी सेफ्टी में अव्वल है। इसे भारत NCAP क्रैश टेस्ट में पूरे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। कार में स्टैंडर्ड 6-एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा, ऑल-डिस्क ब्रेक्स और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल दिए गए हैं। इसके अलावा, इसमें लेवल-2 ADAS भी है, जिसमें ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और लेन कीप असिस्ट जैसे 20 से ज्यादा स्मार्ट सेफ्टी फीचर्स शामिल हैं।

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कीमत

टाटा कर्व ईवी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 17.49 लाख से शुरू होकर इसके टॉप-एंड वैरिएंट के लिए 22.24 लाख रुपये तक जाती है। अपने शानदार कूपे स्टाइल, बेहतरीन ड्राइविंग रेंज, तेज चार्जिंग और 5-स्टार सुरक्षा के दम पर यह इलेक्ट्रिक कार इस बजट में एक परफेक्ट और वैल्यू-फॉर-मनी ऑप्शन है।

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डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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