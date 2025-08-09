tata curvv ev available with a discount of 140000 in august 2025 इतना ज्यादा डिस्काउंट! पूरे ₹140000 की छूट के साथ मिल रही ये इलेक्ट्रिक SUV; 585 km का मिलेगा रेंज, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़tata curvv ev available with a discount of 140000 in august 2025

इतना ज्यादा डिस्काउंट! पूरे ₹140000 की छूट के साथ मिल रही ये इलेक्ट्रिक SUV; 585 km का मिलेगा रेंज

टाटा अपनी धांसू इलेक्ट्रिक एसयूवी टाटा कर्व ईवी पर अगस्त, 2025 के दौरान बंपर छूट दे रही है। इस दौरान कर्व ईवी खरीदने पर ग्राहकों को अधिकतम 1,40,000 रुपये तक की बचत हो सकती है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 11:13 PM
share Share
Follow Us on
इतना ज्यादा डिस्काउंट! पूरे ₹140000 की छूट के साथ मिल रही ये इलेक्ट्रिक SUV; 585 km का मिलेगा रेंज
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Tata Curvv EVarrow

अगले कुछ दिनों में नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल, टाटा मोटर्स अपनी धांसू इलेक्ट्रिक एसयूवी टाटा कर्व ईवी (Tata Curvv EV) पर अगस्त, 2025 के दौरान बंपर छूट दे रही है। बता दें कि इस दौरान टाटा कर्व ईवी खरीदने पर ग्राहकों को अधिकतम 1,40,000 रुपये तक की बचत हो सकती है। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा एक्सचेंज बोनस भी शामिल है। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं।

धांसू हैं ईवी के फीचर्स

टाटा कर्व ईवी के केबिन में ग्राहकों को 12.3-इंच की टचस्क्रीन, 12.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 9-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटीलेटेड फ्रंट सीट और वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा, सेफ्टी के तौर पर कार में 6-एयरबैग, रियर पार्किंग सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल के साथ 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स भी मौजूद हैं।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Tata Curvv EV

Tata Curvv EV

₹ 17.49 - 22.24 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

₹ 18.9 - 27.65 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra XEV 9e

Mahindra XEV 9e

₹ 21.9 - 31.25 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Kia Carens Clavis EV

Kia Carens Clavis EV

₹ 17.99 - 24.49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Creta EV

Hyundai Creta EV

₹ 17.99 - 23.5 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki e Vitara

Maruti Suzuki e Vitara

₹ 17 - 26 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

रेंज करीब 600 किमी

दूसरी और पावरट्रेन के तौर पर टाटा कर्व ईवी में 2 बैटरी पैक का इस्तेमाल किया गया है। बता दें कि 45 kWh बैटरी पैक के साथ फुल चार्ज पर कार 502 किलोमीटर की रेंज देने का दावा करती है। जबकि 55 kWh बैटरी पैक वाला वैरिएंट फुल चार्ज पर 585 किलोमीटर बिना रुके दौड़ने का दावा करती है। टाटा कर्व ईवी ग्राहकों के लिए 5 कलर ऑप्शन में मौजूद है। भारतीय मार्केट में टाटा कर्व ईवी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 17.49 लाख रुपये से लेकर टॉप मॉडल में 22.24 लाख रुपये तक जाती है।

डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Tata Curvv Electric Car Tata Motors Car अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।