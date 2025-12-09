टाटा के पास बच गईं इस SUV की 2024 में तैयार यूनिट, अब स्टॉक को खत्म करने दे रही इतना बड़ा डिस्काउंट
टाटा मोटर्स इस महीने अपनी कर्व कूप SUV पर ईयरएंड डिस्काउंट दे रही है। कंपनी कर्व के सभी पेट्रोल और डीजल वैरिएंट पर इस महीने 50,000 रुपए तक के बेनिफिट दे रही है। कंपनी बड़ा डिस्काउंट कर्व के MY2024 मॉडल पर दे रही है।
टाटा मोटर्स इस महीने अपनी कर्व कूप SUV पर ईयरएंड डिस्काउंट दे रही है। कंपनी कर्व के सभी पेट्रोल और डीजल वैरिएंट पर इस महीने 50,000 रुपए तक के बेनिफिट दे रही है। कंपनी बड़ा डिस्काउंट कर्व के MY2024 मॉडल पर दे रही है। जबकि नए MY2025 मॉडल पर 40,000 रुपए तक के फायदे मिलेंगे। कर्व को पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक वैरिएंट में भी खरीद सकते हैं। हालांकि, कर्व में CNG ऑप्शन नहीं मिलता है। बता दें कि टाटा इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 9.65 लाख से 18.85 लाख रुपए के बीच है।
टाटा कर्व ICE के फीचर्स, इंजन और स्पेसिफिकेशंस
कर्व चार ट्रिम स्मार्ट, प्योर, क्रिएटिव और अचीव्ड में उपलब्ध है। खास बात ये है कि टाटा कर्व कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में 11वां व्हीकल है। कर्व कंपनी के नए एटलस प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई है। टाटा कर्व खुद को कर्व ईवी से अलग करती है। कर्व को इंजन में कूल एयर पास करने के लिए वेंट के साथ फ्रंट ग्रिल मिलता है, जबकि एयर डैम को अलग तरह से डिजाइन किया गया है। इसके अलावा 18 इंच के अलॉय व्हील्स भी कर्व ईवी से अलग हैं, जिसे रेंज बढ़ाने के लिए ज्यादा एरोडायनामिक डिजाइन की आवश्यकता पड़ती है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Tata Curvv
₹ 9.66 - 18.85 लाख
Citroen Aircross X
₹ 8.29 - 13.69 लाख
Tata Sierra
₹ 11.49 - 20.49 लाख
Leapmotor T03
₹ 8 - 12 लाख
Skoda Kushaq
₹ 10.61 - 18.43 लाख
Volkswagen Taigun
₹ 11.8 - 19.83 लाख
फीचर्स की बात करें तो इसमें टाटा कर्व में बैकलिट टाटा लोगो के साथ चार-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 12.3-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 9-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम और एक वायरलेस फोन चार्जर मिलता है।
इसमें नया 1.2-लीटर GDi टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन है, जिसे हाइपरियन नाम दिया गया है। इसने कर्व के साथ अपनी शुरुआत की है। यह इंजन 124 bhp की पावर और 225 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसे या तो 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन या 7-स्पीड DCA ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा जाता है।
टाटा कर्व क्यूव वैरिएंट में टर्बोचार्ज्ड 1.2-लीटर इंजन मिलता है, जो टाटा नेक्सन को भी पावर देता है। यह इंजन 119 bhp की अधिकतम पावर और 170 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। यह इंजन या तो 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन या 7-स्पीड DCA ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ दोनों इंजन विकल्प पडल शिफ्टर्स प्राप्त करते हैं, जो गियरबॉक्स के मैनुअल कंट्रोल की अनुमति देता है।
कर्व के साथ 1.5-लीटर काइरोटेक डीजल इंजन के विकल्प के साथ उपलब्ध है, जो 117 bhp की अधिकतम पावर और 260 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। यह 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ-साथ 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ भी आता है। टाटा कर्व अपने सेगमेंट में पहली ऐसी एसयूवी है, जिसे डीजल इंजन के साथ डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन मिलता है। डीजल पावरट्रेन के डुअल-क्लच ऑटोमैटिक वैरिएंट पर पैडल शिफ्टर्स भी उपलब्ध हैं।
डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।