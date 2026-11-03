टाटा सिएरा पर ₹1.15 लाख तक और कर्व पर ₹1.25 लाख तक बेनिफिट मिल रहे, ऑफर 30 नवंबर तक वैलिड
कंपनी ने इस महीने यानी नवंबर के लिए भी डिस्काउंट का एलान कर दिया है। टाटा मोटर्स इस महीने कर्व और सिएरा पर 1 लाख से ज्यादा के बेनिफिट्स दे रही है। ये कंपनी के पोर्टफोलियो में मिलने वाला सबसे बड़ा डिस्काउंट भी है।
टाटा मोटर्स के लिए अक्टूबर 2026 बेहद शानदार रहा। फेस्टिव सीजन वाली इस महीने में कंपनी ने पैसेंजर व्हीकल्स सेगमेंट में रिकॉर्ड 75,426 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल के मुकाबले 23% ज्यादा है। ये कंपनी को मिलने वाली अब तक की सबसे बड़ी मंथली सेल भी है। कंपनी की इस शानदार ग्रोथ में फेस्टिव डिमांड के साथ कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट ऑफर्स भी शामिल रहे। ऐसे में कंपनी ने इस महीने यानी नवंबर के लिए भी डिस्काउंट का एलान कर दिया है। टाटा मोटर्स इस महीने कर्व और सिएरा पर 1 लाख से ज्यादा के बेनिफिट्स दे रही है। ये कंपनी के पोर्टफोलियो में मिलने वाला सबसे बड़ा डिस्काउंट भी है। ऑफर का फायदा 30 नवंबर तक ही मिलेगा।
1. टाटा कर्व (Tata Curvv)
नवंबर में 1.25 लाख रुपए तक बेनिफिट
टाटा मोटर्स इस महीने जिस कार पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे रही है वो कर्व है। कर्व X को छोड़कर, इसके बाकी वैरिएंट पर कंपनी 1.25 लाख तक के बेनफिट दे रही है। इनमें 30,000 रुपए का कंज्यूमर ऑफर, 40,000 रुपए का एक्सचेंज बेनिफिट या 45,000 रुपए का स्क्रैपेज बेनिफिट और 50,000 रुपए का लॉयल्टी इंसेंटिव शामिल है। वहीं, कर्व X पर सिर्फ 20,000 रुपए का बेनिफिट मिल रहा है, जो पूरी तरह से लॉयल्टी बेनिफिट के तौर पर मिल रहा है। कर्व और कर्व X के इंसेंटिव्स में इतना बड़ा अंतर यह दिखाता है कि कंपनी ने वैरिएंट के हिसाब से अलग-अलग प्रमोशनल स्ट्रैटजी अपनाई है, जिसमें रेगुलर कर्व रेंज पर काफी ज्यादा बेनिफिट शामिल हैं।
2. टाटा सिएरा (Tata Sierra)
नवंबर में 1.15 लाख रुपए तक बेनिफिट
कंपनी इस महीने जिस कार पर दूसरा सबसे ज्यादा बेनिफिट दे रही है वो उसकी सबसे पॉपुलर फ्लैगशिप सिएरा SUV है। यह इसके डीजल और पेट्रोल वैरिएंट के हिसाब से काफी अलग-अलग हैं। सिएरा डीजल अकम्प्लिश्ड वैरिएंट पर सबसे ज्यादा फायदे मिल रहे हैं। इसमें 70,000 रुपए का एक खास ऑफर, 30,000 रुपए का एक्सचेंज बेनिफिट या 45,000 रुपए का स्क्रैपेज बेनिफिट और 30,000 रुपए का लॉयल्टी इंसेंटिव शामिल है। इस प्रमोशनल स्ट्रक्चर से पता चलता है कि टाटा ने सिएरा के कुछ चुनिंदा डीजल वैरिएंट पर ज्यादा इंसेंटिव दिए हैं। वहीं, DK+ लीजेंड वैरिएंट पर कम बेनिफिट मिल रहे हैं।
|टाटा सिएरा बेनिफिट नवंबर 2026
|वैरिएंट
|मैक्सिमम बेनिफिट्स
|डीजल स्मार्ट+
|70,000 रुपए
|डीजल प्योर & एडवेंचर फैमिली
|95,000 रुपए
|डीजल अकम्प्लिश्ड फैमिली
|1,15,000 रुपए
|डीजल DK+ लीजेंड
|45,000 रुपए
|पेट्रोल सिग्नेचर
|70,000 रुपए
|पेट्रोल DK+ लीजेंड
|45,000 रुपए
डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें