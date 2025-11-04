नई सिएरा के वीडियो टीजर में पुराने से कम्पेरिजन दिखा, कंपनी ने पूरी तरह बदल दिया; 25 नवंबर को होगी लॉन्च
संक्षेप: टाटा मोटर्स की न्यू सिएरा 25 नवंबर को डेब्यू करने वाली है। कंपनी ने इसे लेकर एक टीजर भी जारी कर दिया है। ये ओरिजिनल सिएरा के कई सिग्नेचर फीचर्स को बरकरार रखते हुए, लेकिन इसमें कई अपडेट भी देखने को मिलते हैं।
टाटा मोटर्स की न्यू सिएरा 25 नवंबर को डेब्यू करने वाली है। कंपनी ने इसे लेकर एक टीजर भी जारी कर दिया है। ये ओरिजिनल सिएरा के कई सिग्नेचर फीचर्स को बरकरार रखते हुए, लेकिन इसमें कई अपडेट भी देखने को मिलते हैं। लेटेस्ट टीजर पुराने सिएरा की तुलना नए से करता है। जिससे पता चलता है कि डिजाइन OG से कैसे इंस्पायर्ड है। यह पैनोरमिक सनरूफ की मौजूदगी का भी खुलासा करता है, जो कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में सबसे बड़ी सनरूफ में से एक हो सकती है। बता दें कि सबसे पहले सिएरा को 1991 में लाया गया था। आइए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Hyundai Creta N Line
₹ 16.93 - 20.64 लाख
MG Hector Plus
₹ 17.5 - 23.94 लाख
Jeep Compass
₹ 17.73 - 30.58 लाख
Force Motors Gurkha
₹ 16.75 - 18 लाख
Maruti Suzuki Victoris
₹ 10.5 - 19.99 लाख
नई सिएरा के डिजाइन और फीचर्स की डिटेल
पैनोरमिक सनरूफ के अलावा, नई सिएरा के कई अन्य इंटीरियर फीचर्स भी देखे जा सकते हैं। 3-स्क्रीन सेटअप का आउटलाइन देखा जा सकता है, जो शायद नई सिएरा के टॉप वैरिएंट में दिया जाएगा। 3-स्क्रीन सेटअप में एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, एक सेंट्रल टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और सामने वाले पैसेंजर के लिए एक डेडिकेटेड इंफोटेनमेंट स्क्रीन शामिल है।
डैशबोर्ड की लगभग पूरी चौड़ाई को कवर करते हुए, 3-स्क्रीन सेटअप ज्यादा आम डुअल-स्क्रीन सेटअप में दिखने वाली विज़ुअल एसिमेट्री को ठीक करता है। मेनस्ट्रीम सेगमेंट में 3-स्क्रीन सेटअप अभी महिंद्रा XUV 9e में उपलब्ध है। सिएरा के लेटेस्ट टीजर में सिर्फ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिखाया गया है। पूरा 3-स्क्रीन लेआउट आने वाले टीजर में या लॉन्च के दिन रिवील किया जा सकता है।
एक और जरूरी बात ये है कि फ्लैट डैशबोर्ड और आइडियल सीट हाइट, जो आगे सड़क का शानदार नजारा दिखाती है। निचली विंडो लाइन भी आसपास का बेहतर व्यू देने में मदद करती है। ऐसे फीचर्स ऑन-रोड और ऑफ-रोड दोनों तरह के माहौल में काम आ सकते हैं। ऑल-न्यू टाटा सिएरा के साथ सुंदर रास्तों पर घूमना और भी मजेदार हो सकता है।
नई टाटा सिएरा में हल्के बेज कलर का इंटीरियर थीम है, जो ब्लैक इन्सर्ट के साथ एक शानदार कंट्रास्ट बनाता है। अन्य हाइलाइट्स में डिजिटल IRVM, रूफ-माउंटेड लाइटिंग और दूसरी रो में सनब्लाइंड्स के लिए हुक शामिल हैं। वेंटिलेटेड सीटें, पावर्ड फ्रंट सीटें, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग पैड और लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री जैसे कई अन्य फीचर्स भी मिलेंगे। नई सिएरा में लेवल-2 ADAS सहित कई सेफ्टी फीचर्स होंगे। इसे ग्लोबल NCAP और भारत NCAP में 5-स्टार रेटिंग मिलने की उम्मीद है।
नई सिएरा का इंजन और EV का पावर
नई सिएरा ICE और EV दोनों फॉर्मेट में उपलब्ध होगी। उम्मीद है कि पहले ICE वर्जन लॉन्च होगा, उसके बाद EV मॉडल आएगा। नई सिएरा के साथ, टाटा अपना नया 1.5-लीटर GDi टर्बो पेट्रोल इंजन पेश कर सकती है। यह 170 PS पावर और 280 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन ऑप्शन में 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक शामिल हो सकते हैं। उम्मीद है कि यह नया टर्बो पेट्रोल इंजन फ्यूचर में हैरियर और सफारी में भी दिया जाएगा। इसके डीजल वैरिएंट में हैरियर वाला 2.0-लीटर टर्बो डीजल इंजन मिल सकता है। यह इंजन 170 PS पावर और 350 Nm टॉर्क देता है और इसमें 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शन मिलते हैं। सिएरा EV भी इसी अप्रोच को फॉलो कर सकती है और हैरियर EV से इलेक्ट्रिक पावरट्रेन ले सकती है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।