नेक्सन से सिएरा तक, टाटा की इन 4 कारों के वेटिंग पीरियड में हो सकता है इजाफा; जानिए वजह

कंपनी साणंद प्लांट में अपने कई हाई सेल्स मॉडल का प्रोडक्शन करती है, जिसमें उसकी एंट्री लेवल टिगायो से लेकर टिगोर सेडान, नेक्सन SUV और इन दिनों कंपनी के लिए हॉट केक बनी हुई सिएरा शामिल है। कंपनी ने बताया कि साणंद स्थित प्लांट में बाढ़ की वजह से कामकाज गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है।

टाटा कार का वेटिंग पीरियड

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₹ 9,636 /माह से शुरू

टाटा मोटर्स की कारों के वेटिंग पीरियड में इजाफा देखने को मिल सकता है। इसकी वजह, कारों की भारी डिमांड या रॉ मटीरियल की सप्लाई में देरी नहीं है। बल्कि, इस बार बारिश ने कंपनी का प्रोडक्शन रोक दिया है। दरअसल, गुजरात की भारी बारिश के चलते टाटा मोटर्स का साणंद मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का प्रोडक्शन ठप पड़ गया है। बारिश इतनी ज्यादा हुई कि कंपनी को कारों का प्रोडक्शन रोकना पड़ा। प्रोडक्शन बंद होने के बाद यहां की सप्लाई चेन पर भी इसका असर हुआ है। अब देखना ये होगा कि स्थिति कब तक सामान्य होती हैं।

कंपनी साणंद प्लांट में अपने कई हाई सेल्स मॉडल का प्रोडक्शन करती है, जिसमें उसकी एंट्री लेवल टिगायो से लेकर टिगोर सेडान, नेक्सन SUV और इन दिनों कंपनी के लिए हॉट केक बनी हुई सिएरा शामिल है। कंपनी ने बताया कि साणंद स्थित प्लांट और आसपास मौजूद कई सप्लायर यूनिट्स में बाढ़ की वजह से कामकाज गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। पिछले कई दिनों से हो रही तेज बारिश के चलते प्लांट में व्हीकल प्रोडक्शन भी रोकना पड़ा। उम्मीद है कि जल्द ही हालात सामान्य हो जाएंगे और प्रोडक्शन भी फिर से शुरू हो जाएगा।

न्यू सिएरा बाजार में हुई हिट

टाटा मोटर्स के लिए उसकी ऑल न्यू सिएरा लकी चार्म साबित हुई है। इस SUV ने देखते ही देखते 50,000 से ज्यादा यूनिट की बिक्री का सफर तय कर लिया है। सिएरा की इस कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए कंपनी ने इसका नया जुबली एडिशन लॉन्च किया है। इस एडिशन को इस SUV के चुनिंदा वैरिएंट में तीन क्यूरेटेड एक्सेसरी पैक के तौर पर खरीद पाएंगे। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 11.99 लाख रुपए से शुरू होती हैं। इस स्पेशल एडिशन का उद्देश्य SUV में कोई मैकेनिकल या फीचर में बदलाव किए बिना ग्राहकों को एक्स्ट्रा स्टाइल देना है।

टाटा सिएरा की सेल्स

यह लॉन्च भारत में सिएरा डिलीवरी शुरू होने के लगभग 6 महीने बाद हुआ है। जबकि SUV ने शानदार बुकिंग रिस्पॉन्स के साथ लॉन्च से पहले महत्वपूर्ण उत्साह पैदा किया। थोक डिस्पैच से संकेत मिलता है कि सिएरा अभी भी भारत के सबसे कॉम्पटीटर SUV सेगमेंट में से एक में अपनी जगह तलाश रही है। जनवरी से जून 2026 तक होलसेल डेटा के अनुसार, टाटा मोटर्स ने सिएरा की 43,420 इकाइयां भेजी हैं। औसतन 7,237 यूनिट प्रति माह बेच रही है। थोक बिक्री दिसंबर 2025 में शुरू हुई, जब 291 यूनिट बेची गईं। दिसंबर 2025 से जून 2026 तक सिएरा की कुल बिक्री 43,711 यूनिट है।