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360 डिग्री कैमरा वाली Tata की तीन दमदार कारें, कीमत 10 लाख रुपये से कम

By Kumar Prashant Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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अगर आप टाटा फैन हैं और एक 360 डिग्री कैमरा वाली कार तलाश रहे हैं, तो यहां हम आपको टाटा की तीन बेस्ट ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। खास बात है कि इन कारों की कीमत 10 लाख रुपये से कम है।

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कुछ साल पहले तक 360-डिग्री कैमरा सिर्फ Audi, Mercedes-Benz और BMW जैसी कंपनियों की प्रीमियम कारों में आता था। हालांकि, अब यह फीचर धीरे-धीरे मास-मार्केट कारों में भी पहुंच गया है। खास बात यह है कि आज कुछ एंट्री-लेवल मॉडल्स में भी फैक्ट्री-फिटेड 360-डिग्री कैमरा मिल रहा है। वहीं, अगर आप टाटा फैन हैं और एक 360 डिग्री कैमरा वाली कार तलाश रहे हैं, तो यहां हम आपको टाटा की तीन बेस्ट ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। खास बात है कि इन कारों की कीमत 10 लाख रुपये से कम है। आइए जानके हैं डीटेल।

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Volkswagen Taigun
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2026 टाटा टियागो इस लिस्ट में सबसे सस्ती कार है। इसमें फैक्ट्री-फिटेड 360-डिग्री कैमरा मिलता है। यह फीचर Creative वेरिएंट से उपलब्ध है। इस ट्रिम के पेट्रोल MT की कीमत 8.24 लाख रुपये, पेट्रोल AMT की 8.87 लाख रुपये, CNG MT की 9.14 लाख रुपये और CNG AMT की 9.79 लाख रुपये है। इस तरह अगर आपका बजट 10 लाख रुपये तक है और आप छोटी कार में 360-डिग्री कैमरा चाहते हैं, तो टियागो आपको लिए एक किफायती ऑप्शन बन जाती है।

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इस लिस्ट में अगला मॉडल भी टाटा पंच है। इसमें 360-डिग्री कैमरा Adventure ट्रिम से मिलता है। इस ट्रिम के पेट्रोल MT वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत 9.04 लाख रुपये और पेट्रोल AMT की 9.72 लाख रुपये है। वहीं, CNG MT की कीमत 9.97 लाख रुपये और Turbo Petrol 6MT की 9.88 लाख रुपये है। CNG AMT की कीमत 10.59 लाख रुपये होने के कारण यह 10 लाख रुपये की रेंज से बाहर चली जाती है। अगर आपको बजट की समस्या नहीं है, तो आप इस वेरिएंट को भी खरीद सके हैं।

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Tata Altroz

टाटा ऑल्ट्रोज भी 360-डिग्री कैमरा देने वाली किफायती कारों में शामिल है। इसमें यह फीचर Creative ट्रिम से मिलता है। पेट्रोल MT की कीमत 9.48 लाख रुपये है, जबकि पेट्रोल AMT 10.11 लाख रुपये, CNG MT 10.35 लाख रुपये और CNG AMT 10.96 लाख रुपये की है। यानी 10 लाख रुपये के बजट में सिर्फ पेट्रोल MT वेरिएंट ही फिट बैठता है। ऑल्ट्रोज में डीजल इंजन के साथ 360-डिग्री कैमरा चाहिए तो Creative S Diesel MT लेना होगा, जिसकी ऑन-रोड कीमत करीब 11.34 लाख रुपये है। ये सभी कीमतें ऑन-रोड, मुंबई हैं।

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आने वाली है Tata Safari EV

टाटा की सफारी EV का सभी को इंतजार है। यह दिवाली के आसपास लॉन्च हो सकती है। यह इलेक्ट्रिक एसयूवी कंपनी के Acti.ev+ प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। इसमें टाटा का नया TiDAL इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर मिलेगा। यह सिस्टम 540-डिग्री कैमरा, OTA अपडेट, ADAS और कई कनेक्टेड कार फीचर्स को सपोर्ट करेगा। सफारी EV का पावरट्रेन Harrier EV वाला हो सकता है, जिसमें फिलहाल 65kWh और 75kWh बैटरी ऑप्शन मिलते हैं। ऐसे में नई सफारी EV बड़ी बैटरी और लंबी रेंज के साथ आने की उम्मीद है।

Kumar Prashant Singh

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प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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