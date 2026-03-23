1 अप्रैल से महंगी होंगी ये लोहालाट कारें, लिस्ट में पंच और नेक्सन भी शामिल; समय रहते फौरन लपक लें मौका
1 अप्रैल 2026 से टाटा मोटर्स की सभी लोहालाट कारें महंगी होने जा रही हैं। इस लिस्ट में कंपनी की बेस्ट सेलिंग कारें पंच और नेक्सन भी शामिल हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने अपने ग्राहकों को एक अहम अपडेट दिया है। कंपनी ने घोषणा की है कि वह 1 अप्रैल 2026 से अपनी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही है। अगर आप नई टाटा (Tata) कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
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Tata Nexon
₹ 8 - 14.15 लाख
Mahindra XUV 3XO
₹ 7.37 - 14.55 लाख
Skoda Kylaq
₹ 7.59 - 12.99 लाख
Maruti Suzuki Brezza
₹ 8.26 - 13.01 लाख
Hyundai Venue N Line
₹ 10.65 - 15.58 लाख
क्यों बढ़ रही हैं कीमतें?
कंपनी का कहना है कि कच्चे माल (Raw Material) और ऑपरेशन लागत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में कीमतों में हल्की बढ़ोतरी करना जरूरी हो गया है, ताकि कंपनी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और वैल्यू बनाए रख सके।
ग्राहकों के लिए क्या है सही फैसला?
अगर आप टाटा (Tata) की कोई कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो 31 मार्च 2026 से पहले बुकिंग करना फायदे का सौदा हो सकता है। इससे आप बढ़ी हुई कीमतों से बच सकते हैं।
आसान भाषा में समझें
टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने कीमत बढ़ाने का फैसला इसलिए लिया है, क्योंकि लागत बढ़ रही है। इसकी बढ़ोतरी बहुत ज्यादा (सिर्फ 0.5%) नहीं है, लेकिन फिर भी कार खरीदने वालों के लिए यह एक जरूरी अपडेट है। कुल मिलाकर अगर आप नई टाटा (Tata) कार लेने की सोच रहे हैं, तो जल्दी फैसला लेना समझदारी हो सकती है।
कितनी बढ़ेंगी कीमतें?
कंपनी के मुताबिक, उसकी ICE (पेट्रोल-डीजल) कारों की कीमतों में औसतन 0.5% तक की बढ़ोतरी की जाएगी। हालांकि, यह बढ़ोतरी हर मॉडल और वैरिएंट के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है।
किन कारों पर पड़ेगा असर?
यह प्राइस हाइक सिर्फ ICE मॉडल्स पर लागू होगा। आइए जानते हैं कि इसमें टाटा (Tata) की कौन-कौन सी लोकप्रिय कारें शामिल हैं।
महंगी हो जाएंगी टाटा की ये ICE कारें
आने वाले समय में नीचे दिए गए चार्ट में दी गई सभी कारों की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है।
|कार का नाम
|सेगमेंट
|फ्यूल टाइप
|शुरुआती कीमत
|Tata Tiago
|हैचबैक
|पेट्रोल / CNG
|₹4.5 लाख से
|Tata Tigor
|सेडान
|पेट्रोल / CNG
|₹5.4 लाख से
|Tata Altroz
|प्रीमियम हैचबैक
|पेट्रोल / डीजल / CNG
|₹6.3 लाख से
|Tata Punch
|माइक्रो SUV
|पेट्रोल / CNG
|₹5.5 लाख से
|Tata Nexon
|कॉम्पैक्ट SUV
|पेट्रोल / डीजल
|₹7.3 लाख से
|Tata Harrier
|मिड-साइज SUV
|डीजल
|₹12.8 लाख से
|Tata Safari
|फुल-साइज SUV
|डीजल
|₹13.2 लाख से
|Tata Curvv ICE
|कूपे SUV
|पेट्रोल / डीजल
|₹9.9 लाख से
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।
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