करीब 60000 नए घरों तक पहुंची इस देसी कंपनी की कार, एक्सपोर्ट में 3000% की तेजी; जानिए वजह
टाटा मोटर्स ने नवंबर 2025 को शानदार अंदाज में खत्म किया है। बता दें कि इस दौरान टाटा की कारों को करीब 60,000 नए खरीददार मिले। घरेलू मार्केट में जहां बिक्री अच्छी रही, वहीं एक्सपोर्ट के आंकड़ों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। टाटा की गाड़ियों की विदेशों में बढ़ती डिमांड इसका बड़ा कारण है। कंपनी को भरोसा है कि यह रफ्तार दिसंबर में और बढ़ेगी। दरअसल, 9 दिसंबर को पेट्रोल वाले हैरियर और सफारी लॉन्च होने जा रहे हैं। इसे कंपनी एक बड़ा गेम-चेंजर मान रही है। आइए जानते हैं बिक्री के बारे में विस्तार से।
एक्सपोर्ट में 3000% से ज्यादा तेजी
बिक्री की बात करें तो टाटा मोटर्स ने नवंबर, 2025 में कुल 59,199 यूनिट बेचीं। बता दें कि घरेलू बिक्री 22 पर्सेंट बढ़कर 57,436 यूनिट पर पहुंच गई। वहीं, सालाना आधार पर कंपनी ने घरेलू और एक्सपोर्ट मिलाकर 25.64 पर्सेंट की ग्रोथ हासिल की है। एक्सपोर्ट में तो कमाल ही हो गया। टाटा ने पिछले साल नवंबर में सिर्फ 54 यूनिट भेजी थीं। इस साल आंकड़ा बढ़कर 1,763 यूनिट हो गया। यानी 3,164 पर्सेंट से ज्यादा की भारी बढ़त।
ईवी में भी 52% की ग्रोथ
इलेक्ट्रिक कारों की बात करें तो इस महीने टाटा की EV सेल 7,911 यूनिट तक पहुंच गई। टाटा की इलेक्ट्रिक कारों में 52 पर्सेंट की ग्रोथ दिखाती है। बता दें कि टाटा नेक्सन EV और पंच EV जैसी गाड़ियों की बढ़ती डिमांड इसका बड़ा कारण है। टाटा मोटर्स अब EV सेगमेंट पर पहले से भी ज्यादा फोकस कर रही है। कंपनी का लक्ष्य है कि FY26 तक अपनी इलेक्ट्रिक लाइनअप में 10 नए मॉडल शामिल किए जाएं।
